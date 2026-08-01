Чемпионат Украины по футболу: Кривбасс — Карпаты, шансы команд на победу в матче

Матч Чемпионата Украины по футбола: Кривбасс — Карпаты пройдет 01.08.2026 на стадионе «Stadion Shakhty Zhovtneva».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Карпаты — коэффициент 2.10. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Кривбасс подходит к матчу с нестабильными результатами в последних играх: в пяти последних матчах команда забивает в среднем 1.40 гола за игру, но пропускает 2.20. При этом в турнире «Премьер-лига» Кривбасс забивает в 13 последних матчах подряд, что говорит о стабильной атакующей игре. Однако оборона вызывает вопросы: пропуски в 8 последних матчах турнира и 11 пропущенных голов в последних пяти играх создают риски.

В составе Кривбасса нет явных лидеров, которые могли бы выделяться по доступным данным, но тренерский штаб может рассчитывать на командную игру. Ориентировочный состав не раскрыт, поэтому тактический контекст строится на общих принципах: важно сохранить баланс между атакой и обороной, чтобы не допустить ошибок у своих ворот. Ключевым фактором может стать реализация моментов, учитывая, что команда забивает в каждой из последних 13 игр турнира.

Карпаты демонстрируют уверенную форму: в последних пяти матчах команда забивает в среднем 2.20 гола за игру, пропуская всего 0.20. В турнире «Премьер-лига» Карпаты забивают в 3 последних матчах, а также имеют серию из 3 побед подряд. Эти показатели говорят о высокой эффективности в атаке и надежности в обороне, что создает прочную основу для успешного выступления.

В составе Карпат нет выделенных звезд, но командная игра позволяет добиваться результата. Ориентировочный состав не указан, однако тактический контекст предполагает активное давление на соперника и использование быстрых переходов. Учитывая, что Карпаты пропускают в среднем 0.20 гола за игру, их оборона выглядит устойчивой, что может стать решающим фактором в матче против Кривбасса, который пропускает в среднем 2.20 гола за игру.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 08.05.2026 Кривбасс одержал победу со счетом 1:0, но текущая форма команд существенно различается: Карпаты подходят с серией из 3 побед и надежной обороной, тогда как Кривбасс пропускает в среднем 2.20 гола за игру. Тактический прогноз склоняется в пользу гостей, которые способны использовать слабости обороны соперника и добиться победы.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Кривбасс — Карпаты, и где смотреть

Матч: Кривбасс — Карпаты состоится 01.08.2026 и начнется в 13:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Stadion Shakhty Zhovtneva».