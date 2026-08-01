Чемпионат Украины по футболу: Кривбасс — Карпаты, шансы команд на победу в матче

Матч Чемпионата Украины по футбола: Кривбасс — Карпаты пройдет 01.08.2026 на стадионе «Stadion Shakhty Zhovtneva».
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Карпаты — коэффициент 2.10. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Кривбасс подходит к матчу с нестабильными результатами в последних играх: в пяти последних матчах команда забивает в среднем 1.40 гола за игру, но пропускает 2.20. При этом в турнире «Премьер-лига» Кривбасс забивает в 13 последних матчах подряд, что говорит о стабильной атакующей игре. Однако оборона вызывает вопросы: пропуски в 8 последних матчах турнира и 11 пропущенных голов в последних пяти играх создают риски.
В составе Кривбасса нет явных лидеров, которые могли бы выделяться по доступным данным, но тренерский штаб может рассчитывать на командную игру. Ориентировочный состав не раскрыт, поэтому тактический контекст строится на общих принципах: важно сохранить баланс между атакой и обороной, чтобы не допустить ошибок у своих ворот. Ключевым фактором может стать реализация моментов, учитывая, что команда забивает в каждой из последних 13 игр турнира.
Карпаты демонстрируют уверенную форму: в последних пяти матчах команда забивает в среднем 2.20 гола за игру, пропуская всего 0.20. В турнире «Премьер-лига» Карпаты забивают в 3 последних матчах, а также имеют серию из 3 побед подряд. Эти показатели говорят о высокой эффективности в атаке и надежности в обороне, что создает прочную основу для успешного выступления.
В составе Карпат нет выделенных звезд, но командная игра позволяет добиваться результата. Ориентировочный состав не указан, однако тактический контекст предполагает активное давление на соперника и использование быстрых переходов. Учитывая, что Карпаты пропускают в среднем 0.20 гола за игру, их оборона выглядит устойчивой, что может стать решающим фактором в матче против Кривбасса, который пропускает в среднем 2.20 гола за игру.
Последние матчи и личные встречи
В последней очной встрече 08.05.2026 Кривбасс одержал победу со счетом 1:0, но текущая форма команд существенно различается: Карпаты подходят с серией из 3 побед и надежной обороной, тогда как Кривбасс пропускает в среднем 2.20 гола за игру. Тактический прогноз склоняется в пользу гостей, которые способны использовать слабости обороны соперника и добиться победы.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Кривбасс — Карпаты, и где смотреть
Матч: Кривбасс — Карпаты состоится 01.08.2026 и начнется в 13:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Stadion Shakhty Zhovtneva».
Стартовые составы на матч Кривбасс - Карпаты
- 12Александр КемкинВР
- 5Ante BekavacЗЩ
- 15Joseph Edward Jones CórdobaЗЩ
- 4Volodymyr VilivaldЗЩ
- 2Jan JurčecЗЩ
- 17Aharon Roy Nawi NabiПЗ
- 21Oleksandr KamenskyiПЗ
- 8Yaroslav ShevchenkoПЗ
- 10Giovany Aymar Herbert ForcheneyПЗ
- 14Ассан СекНАП
- 9Shakeone SatchwellНАП
- 1Bohdan KhomaВР
- 23Danylo SychovВР
- 22João Pedro Flores Fernandes Oliveira MachadoЗЩ
- 3Jimmy Geremias Lima MpanzuЗЩ
- 19Yevhen MaiakovЗЩ
- 16Thiago Isabel Nascimento BorgesЗЩ
- 26Yehor KorobkaЗЩ
- 25Tymur ButenkoПЗ
- 6Denys PidgurskyiПЗ
- 20Matvii BodnarНАП
- 24Volodymyr MulykНАП
- 1Denys MarchenkoВР
- 73Ростислав ЛяхЗЩ
- 55Тимур СтецковЗЩ
- 4Владислав БабоглоЗЩ
- 11Денис МирошниченкоЗЩ
- 18Eriki Daniel Rodrigues BentoЗЩ
- 31Назарий РусинНАП
- 10МохаПЗ
- 8Амбросий ЧачуаПЗ
- 70Шебер АлькаинНАП
- 26Ян КостенкоПЗ
- 80Роман МысакВР
- 36Антон ЖилкинВР
- 47Jean Henrique Carneiro PedrosoЗЩ
- 44Vitalii KholodЗЩ
- 22Yurii KokodyniakЗЩ
- 17Роман ВантухЗЩ
- 19Ярослав КарабинПЗ
- 20Марко СапугаПЗ
- 33Artur ShakhПЗ
- 7Фелипе ВиейраПЗ
- 56Vladyslav ReznikПЗ
- 28Oleksandr DiedovНАП
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