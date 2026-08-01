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Чемпионат Украины по футболу: Кривбасс — Карпаты, шансы команд на победу в матче

Матч Чемпионата Украины по футбола: Кривбасс — Карпаты пройдет 01.08.2026 на стадионе «Stadion Shakhty Zhovtneva».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Карпаты — коэффициент 2.10. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.10
Ставка
Победа команды Карпаты
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Шансы команд на победу

Кривбасс подходит к матчу с нестабильными результатами в последних играх: в пяти последних матчах команда забивает в среднем 1.40 гола за игру, но пропускает 2.20. При этом в турнире «Премьер-лига» Кривбасс забивает в 13 последних матчах подряд, что говорит о стабильной атакующей игре. Однако оборона вызывает вопросы: пропуски в 8 последних матчах турнира и 11 пропущенных голов в последних пяти играх создают риски.

В составе Кривбасса нет явных лидеров, которые могли бы выделяться по доступным данным, но тренерский штаб может рассчитывать на командную игру. Ориентировочный состав не раскрыт, поэтому тактический контекст строится на общих принципах: важно сохранить баланс между атакой и обороной, чтобы не допустить ошибок у своих ворот. Ключевым фактором может стать реализация моментов, учитывая, что команда забивает в каждой из последних 13 игр турнира.

Карпаты демонстрируют уверенную форму: в последних пяти матчах команда забивает в среднем 2.20 гола за игру, пропуская всего 0.20. В турнире «Премьер-лига» Карпаты забивают в 3 последних матчах, а также имеют серию из 3 побед подряд. Эти показатели говорят о высокой эффективности в атаке и надежности в обороне, что создает прочную основу для успешного выступления.

В составе Карпат нет выделенных звезд, но командная игра позволяет добиваться результата. Ориентировочный состав не указан, однако тактический контекст предполагает активное давление на соперника и использование быстрых переходов. Учитывая, что Карпаты пропускают в среднем 0.20 гола за игру, их оборона выглядит устойчивой, что может стать решающим фактором в матче против Кривбасса, который пропускает в среднем 2.20 гола за игру.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 08.05.2026 Кривбасс одержал победу со счетом 1:0, но текущая форма команд существенно различается: Карпаты подходят с серией из 3 побед и надежной обороной, тогда как Кривбасс пропускает в среднем 2.20 гола за игру. Тактический прогноз склоняется в пользу гостей, которые способны использовать слабости обороны соперника и добиться победы.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Кривбасс — Карпаты, и где смотреть

Матч: Кривбасс — Карпаты состоится 01.08.2026 и начнется в 13:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Stadion Shakhty Zhovtneva».

Стартовые составы на матч Кривбасс - Карпаты

Кривбасс
Основной состав
  • 12
    Флаг
    Александр Кемкин
    ВР
  • 5
    Флаг
    Ante Bekavac
    ЗЩ
  • 15
    Флаг
    Joseph Edward Jones Córdoba
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Volodymyr Vilivald
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Jan Jurčec
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Aharon Roy Nawi Nabi
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Oleksandr Kamenskyi
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Yaroslav Shevchenko
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Giovany Aymar Herbert Forcheney
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Ассан Сек
    НАП
  • 9
    Флаг
    Shakeone Satchwell
    НАП
Запасные
  • 1
    Флаг
    Bohdan Khoma
    ВР
  • 23
    Флаг
    Danylo Sychov
    ВР
  • 22
    Флаг
    João Pedro Flores Fernandes Oliveira Machado
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Jimmy Geremias Lima Mpanzu
    ЗЩ
  • 19
    Флаг
    Yevhen Maiakov
    ЗЩ
  • 16
    Флаг
    Thiago Isabel Nascimento Borges
    ЗЩ
  • 26
    Флаг
    Yehor Korobka
    ЗЩ
  • 25
    Флаг
    Tymur Butenko
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Denys Pidgurskyi
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Matvii Bodnar
    НАП
  • 24
    Флаг
    Volodymyr Mulyk
    НАП
Карпаты
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Denys Marchenko
    ВР
  • 73
    Флаг
    Ростислав Лях
    ЗЩ
  • 55
    Флаг
    Тимур Стецков
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Владислав Бабогло
    ЗЩ
  • 11
    Флаг
    Денис Мирошниченко
    ЗЩ
  • 18
    Флаг
    Eriki Daniel Rodrigues Bento
    ЗЩ
  • 31
    Флаг
    Назарий Русин
    НАП
  • 10
    Флаг
    Моха
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Амбросий Чачуа
    ПЗ
  • 70
    Флаг
    Шебер Алькаин
    НАП
  • 26
    Флаг
    Ян Костенко
    ПЗ
Запасные
  • 80
    Флаг
    Роман Мысак
    ВР
  • 36
    Флаг
    Антон Жилкин
    ВР
  • 47
    Флаг
    Jean Henrique Carneiro Pedroso
    ЗЩ
  • 44
    Флаг
    Vitalii Kholod
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Yurii Kokodyniak
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Роман Вантух
    ЗЩ
  • 19
    Флаг
    Ярослав Карабин
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Марко Сапуга
    ПЗ
  • 33
    Флаг
    Artur Shakh
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Фелипе Виейра
    ПЗ
  • 56
    Флаг
    Vladyslav Reznik
    ПЗ
  • 28
    Флаг
    Oleksandr Diedov
    НАП

Кривбасс - Карпаты – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
15
5.4
1.19
3.6
3.6
1.9
76
10.5
1.01
100
11.5
1.01

Статистика для ставок

8
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Карпаты побеждает в 3 последних матчах
Прогноз
Карпаты победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.19
Поставить
В последних 5 играх Кривбасс пропускает в среднем 2.20 гола за игру
Прогноз
Карпаты забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.32
Поставить
В последних 5 играх Кривбасс забивает в среднем 1.40 гола за игру
Прогноз
Кривбасс забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.45
Поставить
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