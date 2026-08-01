Товарищеские матчи (клубы): ДЖЕФ Юнайтед — Касива Рейсол, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: ДЖЕФ Юнайтед — Касива Рейсол пройдет 01.08.2026 на стадионе «Fukuda Denshi Arena». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 0 очков в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Касива Рейсол — коэффициент 2.40. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

ДЖЕФ Юнайтед подходит к матчу с серией из пяти игр, в которых команда забила 12 голов, но и пропустила 5. В текущем турнире у хозяев пока нет набранных очков после одного тура, что создает дополнительный запрос на результат. При этом команда не проигрывает в восьми из десяти последних матчей, что говорит о стабильности в обороне и умении добиваться нужного исхода.

В атаке ДЖЕФ Юнайтед выглядит убедительно: в среднем 2.40 гола за игру в последних пяти встречах, и серия из семи матчей с забитыми мячами. Однако соперник имеет преимущество в очных встречах, и хозяевам предстоит найти способ нейтрализовать атакующие действия гостей. Ключевым фактором может стать реализация моментов и плотность в центре поля.

Касива Рейсол набрал три очка в стартовом туре и подходит к матчу с победной серией из четырех игр. В последних пяти матчах команда забила 8 голов и пропустила 5, демонстрируя сбалансированную игру. Гости имеют явное преимущество в очных встречах: общий счет последних десяти игр 6:22 в их пользу, а в шести из восьми последних матчей против этого соперника они не проигрывали.

Касива Рейсол стабильно забивает в одиннадцати последних матчах, а в среднем за игру в последних пяти встречах отличается 1.60 раза. Команда уверенно чувствует себя в атаке, что подтверждает и серия из десяти матчей с голами в ворота ДЖЕФ Юнайтед. Тактически гости могут сделать ставку на быстрые переходы и использование свободных зон, что должно принести им успех.

Последние матчи и личные встречи

В последних десяти очных встречах Касива Рейсол имеет подавляющее преимущество (6:22), а в шести из восьми последних матчей не проигрывает. Учитывая текущую форму гостей и их уверенность в атаке, именно Касива Рейсол выглядит предпочтительнее и способен одержать победу.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч ДЖЕФ Юнайтед — Касива Рейсол, и где смотреть

Матч: ДЖЕФ Юнайтед — Касива Рейсол состоится 01.08.2026 и начнется в 13:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Fukuda Denshi Arena».