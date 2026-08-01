Товарищеские матчи (клубы): Реал Овьедо Б — Атлетико Тордесильяс, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Реал Овьедо Б — Атлетико Тордесильяс пройдет 01.08.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.90. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Реал Овьедо Б подходит к матчу после серии без побед: в последних трех играх турнира команда не выигрывала, а в прошлом туре сыграла вничью с Реал Авилес (0:0). В пяти последних матчах забито всего три гола, при этом пропущено пять, что указывает на проблемы в атаке при относительно невысокой результативности соперников. Средние показатели за игру — 0.60 забитых и 1.00 пропущенных — подтверждают осторожный стиль, но низкая реализация моментов мешает добиваться побед.

В составе Реал Овьедо Б нет явных лидеров, способных в одиночку решить исход, поэтому ставка делается на командные действия. Тренерский штаб, вероятно, сделает акцент на плотной обороне и быстрых контратаках, используя фланги. Однако при таком подходе важно не допускать ошибок в центре поля, так как соперник умеет наказывать за потери. Ключевым фактором может стать стандартные положения, где у команды есть шансы забить.

Атлетико Тордесильяс демонстрирует более уверенную игру в атаке: в последних пяти матчах забито восемь голов (в среднем 1.60 за игру), но и пропущено семь (1.40 в среднем). Команда забивает в 13 из 15 последних встреч, что говорит о стабильной результативности. При этом в текущем турнире у нее пока нет сыгранных матчей, поэтому оценить форму можно только по товарищеским играм, где гости не проигрывали в шести из восьми выездных встреч.

Атлетико Тордесильяс делает ставку на атакующий футбол, что подтверждается высокой результативностью. В составе есть игроки, способные создавать моменты из ничего, но оборона не всегда надежна. В гостевых матчах команда часто пропускает, поэтому важно сохранять баланс между атакой и защитой. Если гости смогут реализовать свои моменты, они имеют шансы на положительный результат, но для этого нужно избегать ошибок в обороне.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют статистики, но по доступным данным видно, что обе команды склонны к нестабильным результатам. Реал Овьедо Б испытывает проблемы с забитыми голами, а Атлетико Тордесильяс пропускает достаточно много. Учитывая низкую результативность хозяев и нестабильность гостей, наиболее вероятным исходом выглядит ничья, что подтверждается коэффициентом 3.90.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Реал Овьедо Б — Атлетико Тордесильяс, и где смотреть

Матч: Реал Овьедо Б — Атлетико Тордесильяс состоится 01.08.2026 и начнется в 13:00 по московскому времени.