Товарищеские матчи (клубы): Спортинг Хихон Б — Марино де Луанко, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Спортинг Хихон Б — Марино де Луанко пройдет 01.08.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Марино де Луанко — коэффициент 2.25. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Спортинг Хихон Б подходит к матчу с нестабильными результатами: в последних пяти играх команда забила четыре гола и пропустила семь, что указывает на проблемы в обороне. В текущем турнире у команды нет ни побед, ни ничьих, ни поражений, так как это товарищеский матч, и статистика ограничена. Тем не менее, в очных встречах с Марино де Луанко хозяева имеют преимущество, что может добавить уверенности.

Ориентировочный состав и тактические детали не раскрыты, но по доступным данным видно, что команда испытывает трудности с реализацией моментов, забивая в среднем 0.80 гола за игру. При этом пропускает 1.40 гола, что делает оборону уязвимой. Тренерскому штабу предстоит найти баланс между атакой и защитой, чтобы не допустить ошибок, которые могут стоить результата.

Марино де Луанко демонстрирует более уверенную игру в последних матчах: в пяти встречах забито семь голов, пропущено четыре. В текущем турнире команда одержала одну победу и потерпела одно поражение, что говорит о конкурентной форме. Средние показатели — 1.40 забитого и 0.80 пропущенного гола за игру — подчеркивают сбалансированность игры.

Ключевые игроки и состав не указаны, но команда стабильно забивает в шести из восьми последних матчей, что свидетельствует о наличии атакующего потенциала. Учитывая, что соперник пропускает в среднем 1.40 гола, у Марино де Луанко есть хорошие шансы использовать свои моменты. Букмекерская оценка в 2.25 на победу гостей отражает их текущее превосходство в форме.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в декабре 2023 года Спортинг Хихон Б одержал победу со счетом 2:0, и в целом хозяева имеют перевес в личных встречах. Однако текущая форма Марино де Луанко выглядит убедительнее: команда больше забивает и меньше пропускает, что делает ее фаворитом матча, несмотря на историю противостояний.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Спортинг Хихон Б — Марино де Луанко, и где смотреть

Матч: Спортинг Хихон Б — Марино де Луанко состоится 01.08.2026 и начнется в 13:00 по московскому времени.