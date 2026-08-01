Товарищеские матчи (клубы): ФК Токио — Боруссия Дортмунд, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: ФК Токио — Боруссия Дортмунд пройдет 01.08.2026 в Tōkyō (Tokyo) на стадионе «Japan National Stadium».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Боруссия Дортмунд — коэффициент 1.95. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

ФК Токио подходит к матчу с серией без поражений в шести из восьми последних игр, что говорит о стабильности. В последних пяти матчах команда забивает в среднем один гол за игру, пропуская 0.8, что указывает на сбалансированную игру. Однако в текущем турнире у Токио нет побед, и это может стать фактором неуверенности.

Ориентировочный состав Токио не раскрыт, но команда демонстрирует организованную оборону, что подтверждается низким средним пропущенных голов. В атаке Токио полагается на коллективные действия, но невысокая результативность может стать проблемой против более сильного соперника. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на компактность и быстрые контратаки.

Боруссия Дортмунд имеет три победы в последних пяти матчах, включая уверенные выигрыши над Вердером и Айнтрахтом. В среднем команда забивает 1.8 гола за игру, но пропускает 1.2, что указывает на уязвимость в обороне. В текущем турнире у Дортмунда одна победа и два поражения, что говорит о нестабильности, но букмекеры оценивают их шансы выше.

В составе Боруссии выделяется Хустин Лерма, лучший бомбардир с одним голом. Однако команда пропускает в трех последних матчах, что требует внимания к обороне. Тренерский штаб может сделать ставку на атакующий потенциал, но важно улучшить игру без мяча. Ориентировочный состав не раскрыт, но глубина состава позволяет варьировать тактику.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не указаны, но тактический прогноз строится на текущей форме: Токио стабилен в обороне, а Дортмунд более результативен. Учитывая букмекерскую оценку (коэффициент 1.95) и более высокую мотивацию гостей, победа Боруссии выглядит предпочтительнее.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

У команды Боруссия Дортмунд в списке травмированных Нико Шлоттербек и Эмре Джан.

Когда начнется матч ФК Токио — Боруссия Дортмунд, и где смотреть

Матч: ФК Токио — Боруссия Дортмунд состоится 01.08.2026 и начнется в 13:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Japan National Stadium».