Товарищеские матчи (клубы): ФК Токио — Боруссия Дортмунд, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: ФК Токио — Боруссия Дортмунд пройдет 01.08.2026 в Tōkyō (Tokyo) на стадионе «Japan National Stadium».
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Боруссия Дортмунд — коэффициент 1.95. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
ФК Токио подходит к матчу с серией без поражений в шести из восьми последних игр, что говорит о стабильности. В последних пяти матчах команда забивает в среднем один гол за игру, пропуская 0.8, что указывает на сбалансированную игру. Однако в текущем турнире у Токио нет побед, и это может стать фактором неуверенности.
Ориентировочный состав Токио не раскрыт, но команда демонстрирует организованную оборону, что подтверждается низким средним пропущенных голов. В атаке Токио полагается на коллективные действия, но невысокая результативность может стать проблемой против более сильного соперника. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на компактность и быстрые контратаки.
Боруссия Дортмунд имеет три победы в последних пяти матчах, включая уверенные выигрыши над Вердером и Айнтрахтом. В среднем команда забивает 1.8 гола за игру, но пропускает 1.2, что указывает на уязвимость в обороне. В текущем турнире у Дортмунда одна победа и два поражения, что говорит о нестабильности, но букмекеры оценивают их шансы выше.
В составе Боруссии выделяется Хустин Лерма, лучший бомбардир с одним голом. Однако команда пропускает в трех последних матчах, что требует внимания к обороне. Тренерский штаб может сделать ставку на атакующий потенциал, но важно улучшить игру без мяча. Ориентировочный состав не раскрыт, но глубина состава позволяет варьировать тактику.
Последние матчи и личные встречи
Очные встречи между командами не указаны, но тактический прогноз строится на текущей форме: Токио стабилен в обороне, а Дортмунд более результативен. Учитывая букмекерскую оценку (коэффициент 1.95) и более высокую мотивацию гостей, победа Боруссии выглядит предпочтительнее.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
У команды Боруссия Дортмунд в списке травмированных Нико Шлоттербек и Эмре Джан.
Когда начнется матч ФК Токио — Боруссия Дортмунд, и где смотреть
Матч: ФК Токио — Боруссия Дортмунд состоится 01.08.2026 и начнется в 13:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Japan National Stadium».
Стартовые составы на матч Токио - Боруссия Д
- 81Ким Сын ГюВР
- 42Кенто ХасимотоЗЩ
- 4Хаято ИнамураЗЩ
- 24Александер ШольцЗЩ
- 2Сеи МурояЗЩ
- 19Сион ХоммаПЗ
- 8Такахиро КоПЗ
- 18Кенто ХасимотоПЗ
- 10Кейн СатоНАП
- 9Marcelo Ryan Марсело РайанНАП
- 26Мотоки НагакураНАП
- 1Hayate TanakaВР
- 6Касифу БангунагандеЗЩ
- 22Хирокадзу ИсихараЗЩ
- 3Масато МорисигеЗЩ
- 20Shuto NaganoЗЩ
- 15Rio OmoriЗЩ
- 21Soma AnzaiПЗ
- 33Кота ТаварацумидаПЗ
- 71Фуки ЯмадаПЗ
- 17Николай ВаллюсПЗ
- 39Терухито НакагаваНАП
- 30Патрик ДревесВР
- 52Ромео РиттерЗЩ
- 3Вальдемар АнтонЗЩ
- 49Лука РеджаниЗЩ
- 40Самуэле ИнасиоНАП
- 17Карни ЧуквуэмекаПЗ
- 14Максимилиан БайерНАП
- 8Феликс НмечаПЗ
- 7Джоб БеллингемПЗ
- 24Даниэль СвенссонЗЩ
- 21Фабиу СилваНАП
- 33Александр МайерВР
- 31Силас ОстшиньскиВР
- 54Мигель АджеЗЩ
- 2Ян КоутоЗЩ
- 22Куаку ГадуЗЩ
- 42Альмугера КабарЗЩ
- 53Ян-Лука РидльЗЩ
- 46Айман АзхильПЗ
- 56Том ФаустПЗ
- 28Хустин ЛермаПЗ
- 43Такато ЯмамотоПЗ
- 44Энцо дос СантосПЗ
- 41Мэтис АльбертНАП
- 9Серу ГирассиНАП
- 57Марван-Омир МирзаНАП
- 51Арне ВессельсНАП
- 4Нико ШлоттербекЗЩ
- 23Эмре ДжанПЗ
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