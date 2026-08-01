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Товарищеские матчи (клубы): ФК Токио — Боруссия Дортмунд, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: ФК Токио — Боруссия Дортмунд пройдет 01.08.2026 в Tōkyō (Tokyo) на стадионе «Japan National Stadium».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Боруссия Дортмунд — коэффициент 1.95. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.95
Ставка
Победа команды Боруссия Дортмунд
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Шансы команд на победу

ФК Токио подходит к матчу с серией без поражений в шести из восьми последних игр, что говорит о стабильности. В последних пяти матчах команда забивает в среднем один гол за игру, пропуская 0.8, что указывает на сбалансированную игру. Однако в текущем турнире у Токио нет побед, и это может стать фактором неуверенности.

Ориентировочный состав Токио не раскрыт, но команда демонстрирует организованную оборону, что подтверждается низким средним пропущенных голов. В атаке Токио полагается на коллективные действия, но невысокая результативность может стать проблемой против более сильного соперника. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на компактность и быстрые контратаки.

Боруссия Дортмунд имеет три победы в последних пяти матчах, включая уверенные выигрыши над Вердером и Айнтрахтом. В среднем команда забивает 1.8 гола за игру, но пропускает 1.2, что указывает на уязвимость в обороне. В текущем турнире у Дортмунда одна победа и два поражения, что говорит о нестабильности, но букмекеры оценивают их шансы выше.

В составе Боруссии выделяется Хустин Лерма, лучший бомбардир с одним голом. Однако команда пропускает в трех последних матчах, что требует внимания к обороне. Тренерский штаб может сделать ставку на атакующий потенциал, но важно улучшить игру без мяча. Ориентировочный состав не раскрыт, но глубина состава позволяет варьировать тактику.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не указаны, но тактический прогноз строится на текущей форме: Токио стабилен в обороне, а Дортмунд более результативен. Учитывая букмекерскую оценку (коэффициент 1.95) и более высокую мотивацию гостей, победа Боруссии выглядит предпочтительнее.

Травмированные игроки

У команды Боруссия Дортмунд в списке травмированных Нико Шлоттербек и Эмре Джан.

Когда начнется матч ФК Токио — Боруссия Дортмунд, и где смотреть

Матч: ФК Токио — Боруссия Дортмунд состоится 01.08.2026 и начнется в 13:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Japan National Stadium».

Стартовые составы на матч Токио - Боруссия Д

Токио
Основной состав
  • 81
    Флаг
    Ким Сын Гю
    ВР
  • 42
    Флаг
    Кенто Хасимото
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Хаято Инамура
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Александер Шольц
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Сеи Муроя
    ЗЩ
  • 19
    Флаг
    Сион Хомма
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Такахиро Ко
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Кенто Хасимото
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Кейн Сато
    НАП
  • 9
    Флаг
    Marcelo Ryan Марсело Райан
    НАП
  • 26
    Флаг
    Мотоки Нагакура
    НАП
Запасные
  • 1
    Флаг
    Hayate Tanaka
    ВР
  • 6
    Флаг
    Касифу Бангунаганде
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Хирокадзу Исихара
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Масато Морисиге
    ЗЩ
  • 20
    Флаг
    Shuto Nagano
    ЗЩ
  • 15
    Флаг
    Rio Omori
    ЗЩ
  • 21
    Флаг
    Soma Anzai
    ПЗ
  • 33
    Флаг
    Кота Таварацумида
    ПЗ
  • 71
    Флаг
    Фуки Ямада
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Николай Валлюс
    ПЗ
  • 39
    Флаг
    Терухито Накагава
    НАП
Боруссия Д
Основной состав
  • 30
    Флаг
    Патрик Древес
    ВР
  • 52
    Флаг
    Ромео Риттер
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Вальдемар Антон
    ЗЩ
  • 49
    Флаг
    Лука Реджани
    ЗЩ
  • 40
    Флаг
    Самуэле Инасио
    НАП
  • 17
    Флаг
    Карни Чуквуэмека
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Максимилиан Байер
    НАП
  • 8
    Флаг
    Феликс Нмеча
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Джоб Беллингем
    ПЗ
  • 24
    Флаг
    Даниэль Свенссон
    ЗЩ
  • 21
    Флаг
    Фабиу Силва
    НАП
Запасные
  • 33
    Флаг
    Александр Майер
    ВР
  • 31
    Флаг
    Силас Остшиньски
    ВР
  • 54
    Флаг
    Мигель Адже
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Ян Коуто
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Куаку Гаду
    ЗЩ
  • 42
    Флаг
    Альмугера Кабар
    ЗЩ
  • 53
    Флаг
    Ян-Лука Ридль
    ЗЩ
  • 46
    Флаг
    Айман Азхиль
    ПЗ
  • 56
    Флаг
    Том Фауст
    ПЗ
  • 28
    Флаг
    Хустин Лерма
    ПЗ
  • 43
    Флаг
    Такато Ямамото
    ПЗ
  • 44
    Флаг
    Энцо дос Сантос
    ПЗ
  • 41
    Флаг
    Мэтис Альберт
    НАП
  • 9
    Флаг
    Серу Гирасси
    НАП
  • 57
    Флаг
    Марван-Омир Мирза
    НАП
  • 51
    Флаг
    Арне Вессельс
    НАП
Не принимают участие
  • 4
    Флаг
    Нико Шлоттербек
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Эмре Джан
    ПЗ

Токио - Боруссия Д – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
20
5.3
1.17
76
5.75
1.09
146.99
14.69
1.01

Статистика для ставок

6
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Токио не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
Прогноз
Токио не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.58
Поставить
В последних 5 играх Боруссия Д пропускает в среднем 1.20 гола за игру
Прогноз
Токио забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.80
Поставить
В последних 5 играх Боруссия Д забивает в среднем 1.80 гола за игру
Прогноз
Боруссия Д забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.22
Поставить
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