Товарищеские матчи (клубы): Де Графсхап — Эксельсиор, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Де Графсхап — Эксельсиор пройдет 01.08.2026 на стадионе «Sportpark Pluimerskamp». Хозяева набрали 0 очков в 3 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Де Графсхап — коэффициент 3.40. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Де Графсхап подходит к матчу с нестабильными результатами в последних играх: в трех последних матчах турнира команда забивает и пропускает, а в пяти последних играх средние показатели составляют 2.00 гола за игру как в атаке, так и в обороне. Несмотря на это, хозяева имеют положительную динамику в очных встречах с соперником, что может стать ключевым фактором в борьбе за победу.

В составе Де Графсхап нет явных потерь, что позволяет тренерскому штабу рассчитывать на оптимальное сочетание игроков. Команда традиционно активно действует в атаке, о чем свидетельствует серия из пяти матчей с забитыми голами. Важно, чтобы защита действовала надежнее, ведь пропуски в последних восьми матчах создают риски, но при этом атакующий потенциал позволяет рассчитывать на успех.

Эксельсиор демонстрирует уверенную игру в последних матчах, одержав три победы подряд. В пяти последних играх команда забивает в среднем 2.60 гола за матч, пропуская 1.60, что говорит о сбалансированности. Однако в очных встречах с Де Графсхап гости чаще уступают, что может стать психологическим барьером.

У Эксельсиора есть потери в составе: травмированы Стан Хендерикс, Кейси Бос и Хамди Акуйоби, что может ослабить глубину состава. Тем не менее, команда показывает высокую результативность, забивая в семи последних матчах. Гости будут рассчитывать на быстрые атаки и реализацию моментов, но оборона должна быть внимательнее к действиям хозяев.

Последние матчи и личные встречи

В последних десяти очных встречах Де Графсхап имеет преимущество по разнице мячей (15:10) и не проигрывает в шести из восьми последних матчей против Эксельсиора. Учитывая, что хозяева забивают в пяти из семи последних личных встреч, а букмекеры оценивают их победу коэффициентом 3.40, есть основания ожидать успеха Де Графсхап в этом матче.

Травмированные игроки

У команды Эксельсиор в списке травмированных Стан Хендерикс, Кейси Бос и Хамди Акуйоби.

Когда начнется матч Де Графсхап — Эксельсиор, и где смотреть

Матч: Де Графсхап — Эксельсиор состоится 01.08.2026 и начнется в 13:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Sportpark Pluimerskamp».