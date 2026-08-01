Вторая лига Б: Авангард Курск — Строгино, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Авангард Курск — Строгино пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 23 очка в 17 турах сезона, гости — 16 очков в 17 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.50. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Авангард Курск набрал 23 очка в 17 турах и занимает 8 место. Команда пропускает в четырех последних матчах, а в последних пяти играх забивает в среднем 1.40 гола за игру, пропуская 1.80. Несмотря на нестабильность, хозяева имеют положительный баланс побед и ничьих, что позволяет рассчитывать на плотный матч.

В составе Авангарда выделяется Данила Князев, забивший 4 гола в 15 матчах. Ориентировочный состав не указан, но тренерский штаб может сделать ставку на компактную игру в центре поля. Важно сократить количество ошибок в обороне, которые приводили к пропущенным мячам в последних турах.

Строгино занимает 12 место с 16 очками после 17 туров. Команда выиграла три последних матча и забивает в них, но в целом имеет 9 поражений в сезоне. В последних пяти играх гости забивают в среднем 1.80 гола за игру, пропуская 1.20, что говорит о способности создавать моменты, но и о рисках в обороне.

Лучший бомбардир Строгино — Никита Челышев, на счету которого 5 голов в 10 матчах. Команда показывает атакующий футбол, но нестабильность в защите может стать проблемой. Гости не проигрывают в пяти из семи последних очных встреч, что добавляет уверенности.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 12 апреля 2026 года команды сыграли вничью 0:0. Авангард не проигрывает в трех последних матчах против Строгино, а гости не проигрывают в пяти из семи. Учитывая плотность противостояния и равные шансы, ничья выглядит закономерным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Авангард Курск — Строгино, и где смотреть

Матч: Авангард Курск — Строгино состоится 01.08.2026 и начнется в 13:00 по московскому времени.