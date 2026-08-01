Вторая лига Б: Авангард Курск — Строгино, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Авангард Курск — Строгино пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 23 очка в 17 турах сезона, гости — 16 очков в 17 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.50. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Авангард Курск набрал 23 очка в 17 турах и занимает 8 место. Команда пропускает в четырех последних матчах, а в последних пяти играх забивает в среднем 1.40 гола за игру, пропуская 1.80. Несмотря на нестабильность, хозяева имеют положительный баланс побед и ничьих, что позволяет рассчитывать на плотный матч.
В составе Авангарда выделяется Данила Князев, забивший 4 гола в 15 матчах. Ориентировочный состав не указан, но тренерский штаб может сделать ставку на компактную игру в центре поля. Важно сократить количество ошибок в обороне, которые приводили к пропущенным мячам в последних турах.
Строгино занимает 12 место с 16 очками после 17 туров. Команда выиграла три последних матча и забивает в них, но в целом имеет 9 поражений в сезоне. В последних пяти играх гости забивают в среднем 1.80 гола за игру, пропуская 1.20, что говорит о способности создавать моменты, но и о рисках в обороне.
Лучший бомбардир Строгино — Никита Челышев, на счету которого 5 голов в 10 матчах. Команда показывает атакующий футбол, но нестабильность в защите может стать проблемой. Гости не проигрывают в пяти из семи последних очных встреч, что добавляет уверенности.
Последние матчи и личные встречи
В последней очной встрече 12 апреля 2026 года команды сыграли вничью 0:0. Авангард не проигрывает в трех последних матчах против Строгино, а гости не проигрывают в пяти из семи. Учитывая плотность противостояния и равные шансы, ничья выглядит закономерным исходом.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Авангард Курск — Строгино, и где смотреть
Матч: Авангард Курск — Строгино состоится 01.08.2026 и начнется в 13:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч Авангард Курск - Строгино
- 16Владислав ТерешкинВР
- 26Савелий БорисовЗЩ
- 45Даниил СедовЗЩ
- 23Илья МамкинЗЩ
- 67Виктор КозыревПЗ
- 57Денис КоншинПЗ
- 18Егор БалицкийПЗ
- 31Данила КнязевПЗ
- 25Артем НекрасовПЗ
- 95Руслан АдерихинПЗ
- 7Дмитрий ЗахаровПЗ
- 22Денис ТрайгельЗЩ
- 11Егор ГершунПЗ
- 9Александр ХребтовПЗ
- 30Владислав ДжураевВР
- 11Валерий ОзеровПЗ
- 3Кирилл ИвановЗЩ
- 4Константин ШороновПЗ
- 48Владислав ДашкинЗЩ
- 20Глеб НикишовПЗ
- 7Арсений ПетровПЗ
- 2Даниил ГорбулевПЗ
- 8Дмитрий КомаровПЗ
- 19Никита ЧелышевНАП
- 6Андрей АлексеенковНАП
- 27Данила ГаничевЗЩ
- 33Егор ТопоровЗЩ
- 12Тимур НасыровНАП
- 49Егор КорниловНАП
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