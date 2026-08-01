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Вторая лига Б: Авангард Курск — Строгино, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Авангард Курск — Строгино пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 23 очка в 17 турах сезона, гости — 16 очков в 17 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.50. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
3.50
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

Авангард Курск набрал 23 очка в 17 турах и занимает 8 место. Команда пропускает в четырех последних матчах, а в последних пяти играх забивает в среднем 1.40 гола за игру, пропуская 1.80. Несмотря на нестабильность, хозяева имеют положительный баланс побед и ничьих, что позволяет рассчитывать на плотный матч.

В составе Авангарда выделяется Данила Князев, забивший 4 гола в 15 матчах. Ориентировочный состав не указан, но тренерский штаб может сделать ставку на компактную игру в центре поля. Важно сократить количество ошибок в обороне, которые приводили к пропущенным мячам в последних турах.

Строгино занимает 12 место с 16 очками после 17 туров. Команда выиграла три последних матча и забивает в них, но в целом имеет 9 поражений в сезоне. В последних пяти играх гости забивают в среднем 1.80 гола за игру, пропуская 1.20, что говорит о способности создавать моменты, но и о рисках в обороне.

Лучший бомбардир Строгино — Никита Челышев, на счету которого 5 голов в 10 матчах. Команда показывает атакующий футбол, но нестабильность в защите может стать проблемой. Гости не проигрывают в пяти из семи последних очных встреч, что добавляет уверенности.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 12 апреля 2026 года команды сыграли вничью 0:0. Авангард не проигрывает в трех последних матчах против Строгино, а гости не проигрывают в пяти из семи. Учитывая плотность противостояния и равные шансы, ничья выглядит закономерным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Авангард Курск — Строгино, и где смотреть

Матч: Авангард Курск — Строгино состоится 01.08.2026 и начнется в 13:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Авангард Курск - Строгино

Авангард Курск
Основной состав
  • 16
    Флаг
    Владислав Терешкин
    ВР
  • 26
    Флаг
    Савелий Борисов
    ЗЩ
  • 45
    Флаг
    Даниил Седов
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Илья Мамкин
    ЗЩ
  • 67
    Флаг
    Виктор Козырев
    ПЗ
  • 57
    Флаг
    Денис Коншин
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Егор Балицкий
    ПЗ
  • 31
    Флаг
    Данила Князев
    ПЗ
  • 25
    Флаг
    Артем Некрасов
    ПЗ
  • 95
    Флаг
    Руслан Адерихин
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Дмитрий Захаров
    ПЗ
Запасные
  • 22
    Флаг
    Денис Трайгель
    ЗЩ
  • 11
    Флаг
    Егор Гершун
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Александр Хребтов
    ПЗ
Строгино
Основной состав
  • 30
    Флаг
    Владислав Джураев
    ВР
  • 11
    Флаг
    Валерий Озеров
    ПЗ
  • 3
    Флаг
    Кирилл Иванов
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Константин Шоронов
    ПЗ
  • 48
    Флаг
    Владислав Дашкин
    ЗЩ
  • 20
    Флаг
    Глеб Никишов
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Арсений Петров
    ПЗ
  • 2
    Флаг
    Даниил Горбулев
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Дмитрий Комаров
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Никита Челышев
    НАП
  • 6
    Флаг
    Андрей Алексеенков
    НАП
Запасные
  • 27
    Флаг
    Данила Ганичев
    ЗЩ
  • 33
    Флаг
    Егор Топоров
    ЗЩ
  • 12
    Флаг
    Тимур Насыров
    НАП
  • 49
    Флаг
    Егор Корнилов
    НАП

Авангард Курск - Строгино – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
3
1.72
1.3
18
1.06
9.8
50
8
1.25
22
5
1.18

Статистика для ставок

9
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Авангард Курск – Строгино: Строгино не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против этого соперника
Прогноз
Строгино не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.57
Поставить
Строгино побеждает в 3 последних матчах
Прогноз
Строгино победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.30
Поставить
Строгино забивает в 3 последних матчах
Прогноз
Строгино забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.18
Поставить
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