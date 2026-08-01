Товарищеские матчи (клубы): Эйбар — Аренас, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Эйбар — Аренас пройдет 01.08.2026 на стадионе «Ciudad Deportiva Eibar Campo 1».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.50. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Эйбар подходит к матчу с серией из трех игр без поражений в товарищеских матчах, включая победу над Реал Сосьедад Б (1:0). Команда стабильно забивает в последних десяти матчах, а в среднем за игру отличается 1.40 гола. При этом оборона пропускает в среднем 1.00 гола за матч, что указывает на сбалансированность игры. Дома Эйбар не проигрывает в 11 из 13 последних встреч, что добавляет уверенности перед игрой с Аренасом.

В атаке Эйбар опирается на коллективные действия: за последние пять матчей команда забила семь голов, распределяя нагрузку между игроками. Тренерский штаб, вероятно, сохранит привычную схему, делая ставку на контроль мяча и позиционные атаки. Учитывая, что соперник пропускает в среднем 1.20 гола за игру, у Эйбара есть возможности для создания моментов, но важно не раскрываться в обороне, так как Аренас также умеет забивать.

Аренас проводит первый матч в текущем турнире, поэтому его форма оценивается по последним официальным играм, завершившимся в мае. В пяти последних матчах команда забивает в среднем 1.60 гола за игру, а пропускает 1.20, что говорит о достаточно атакующем стиле. Однако в этих встречах Аренас чередовал победы с ничьими и поражениями, что указывает на нестабильность. Тем не менее, команда забивает в пяти последних матчах подряд, что создает угрозу для обороны Эйбара.

Аренас, судя по статистике, делает ставку на быстрые переходы в атаку и реализацию моментов. В последних пяти играх команда забила восемь голов, что подтверждает наличие игроков, способных решать эпизоды. Однако против Эйбара, который дома играет уверенно, гостям важно сохранять концентрацию в обороне. Если Аренас удастся навязать борьбу в центре поля и использовать свои шансы, матч может сложиться для них удачно, но для этого потребуется минимизировать ошибки у своих ворот.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами в последнее время не проводились, поэтому прогноз строится на текущей форме и статистике. Эйбар выглядит стабильнее дома, но Аренас показывает атакующую игру и забивает в последних матчах. Учитывая, что Эйбар пропускает в среднем один гол за игру, а Аренас забивает 1.60, матч может быть закрытым и завершиться вничью, что подтверждается коэффициентом 4.50 на ничейный исход.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Эйбар — Аренас, и где смотреть

Матч: Эйбар — Аренас состоится 01.08.2026 и начнется в 12:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Ciudad Deportiva Eibar Campo 1».