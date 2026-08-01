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Товарищеские матчи (клубы): Байер — Рот-Вайсс Эссен, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Байер — Рот-Вайсс Эссен пройдет 01.08.2026 на стадионе «Ульрих-Хаберланд». Хозяева набрали 0 очков в 2 турах сезона, гости — 0 очков в 5 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Байер — коэффициент 1.23. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.23
Ставка
Победа команды Байер
Бонус
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Возможный выигрыш при повторении прогноза - 9 840 ₽
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Шансы команд на победу

Байер подходит к матчу с уверенной серией: в последних пяти играх команда забила 13 голов, пропустив 6, и не проигрывает в пяти из семи последних встреч. В текущем турнире у хозяев две победы в двух матчах, что подтверждает их высокий уровень готовности. Средние показатели — 2.60 забитых и 1.20 пропущенных за игру — указывают на сбалансированную игру, где атака компенсирует редкие ошибки в обороне.

В составе Байера выделяется атакующая группа, способная создавать моменты из разных позиций. Тренерский штаб имеет возможность варьировать тактику, опираясь на сильные стороны исполнителей. Ориентировочный состав позволяет ожидать активного давления с первых минут, особенно с учетом того, что команда забивает в шести последних матчах подряд. Ключевым фактором станет реализация моментов, которая в последних играх находится на высоком уровне.

Рот-Вайсс Эссен демонстрирует результативную игру: в последних пяти матчах забито 17 голов, но и пропущено 8. Средние показатели — 3.40 забитых и 1.60 пропущенных за игру — говорят о склонности к открытому футболу. Однако в текущем турнире у гостей три победы и два поражения, что указывает на нестабильность. Пропуски в трех последних матчах подчеркивают уязвимость обороны, особенно против соперников высокого уровня.

Рот-Вайсс Эссен полагается на быстрые атаки и активные подключения флангов. В составе есть исполнители, способные завершать моменты, но против организованной обороны Байера им потребуется больше терпения. Гости часто пропускают первыми, что вынуждает их отыгрываться. Тактически важно избежать потерь в центре поля, иначе хозяева смогут использовать свободные зоны. Учитывая разницу в классе, гостям будет сложно навязать борьбу на протяжении всего матча.

Последние матчи и личные встречи

В очной встрече 26 июля 2024 года Байер одержал победу со счетом 2:1, что подтверждает их преимущество в противостоянии. Тактически хозяева лучше контролируют мяч и создают моменты, а гости часто пропускают. Учитывая текущую форму и букмекерскую оценку, победа Байера выглядит наиболее вероятным исходом.

Травмированные игроки

У команды Байер в списке травмированных Мартен Терье.

Когда начнется матч Байер — Рот-Вайсс Эссен, и где смотреть

Матч: Байер — Рот-Вайсс Эссен состоится 01.08.2026 и начнется в 12:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Ульрих-Хаберланд».

Стартовые составы на матч Байер - Рот-Вайсс Эссен

Составы еще неизвестны

Байер - Рот-Вайсс Эссен – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.2
6.5
9.5
1.06
11
28
1.16
7.2
11
1.02
16.01
30.02

Статистика для ставок

8
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Байер не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз
Байер не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.02
Поставить
В последних 5 играх Байер пропускает в среднем 1.20 гола за игру
Прогноз
Рот-Вайсс Эссен забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
7.30
Поставить
В последних 5 играх Байер забивает в среднем 2.60 гола за игру
Прогноз
Байер забьет больше двух голов
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.04
Поставить
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