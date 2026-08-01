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Товарищеские матчи (клубы): Мерида АД — Бетис Б, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Мерида АД — Бетис Б пройдет 01.08.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.15. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
4.15
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

Мерида АД подходит к матчу после двух поражений в товарищеских встречах, где команда пропустила шесть мячей и не смогла забить. В последних пяти играх средний показатель забитых голов составляет 0.60, а пропущенных — 2.00, что указывает на проблемы в обороне. Однако в турнирной таблице текущего турнира у команды нет побед и ничьих, но и сыграно всего два матча, поэтому статистика ограничена.

В атаке Мерида АД опирается на коллективные действия, но реализация оставляет желать лучшего. Тренерский штаб может сделать акцент на плотности в центре поля и быстрых переходах, чтобы снизить давление на оборону. Ориентировочный состав не раскрыт, но важно, что команда сохраняет мотивацию после неудачных спаррингов и будет стремиться исправить впечатление.

Бетис Б демонстрирует более уверенную форму: в последних пяти матчах забито девять голов (в среднем 1.80 за игру) и пропущено шесть (1.20). Команда не проигрывает в пяти из семи последних встреч, что говорит о стабильности. В текущем турнире у Бетиса Б нет сыгранных матчей, поэтому статистика основана на других соревнованиях, но она выглядит предпочтительнее.

Бетис Б отличается результативной игрой в атаке, забивая в шести последних матчах подряд. Ориентировочный состав не указан, но можно предположить, что команда будет действовать через контроль мяча и быстрые комбинации. Однако в товарищеском матче приоритетом может стать отработка взаимодействий, а не результат, что снижает предсказуемость.

Последние матчи и личные встречи

В очной встрече 1 февраля 2025 года Мерида АД разгромила Бетис Б со счетом 4:0, и в шести последних матчах против этого соперника не проигрывает. Однако текущая форма команд различается: Мерида пропускает много, а Бетис Б забивает стабильно. Учитывая товарищеский статус и высокий коэффициент на ничью (4.15), вероятен закрытый матч с равными шансами, что делает ничейный исход обоснованным.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Мерида АД — Бетис Б, и где смотреть

Матч: Мерида АД — Бетис Б состоится 01.08.2026 и начнется в 12:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Мерида АД - Бетис Б

Составы еще неизвестны

Мерида АД - Бетис Б – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
23
4
1.25
39
9.5
1.02
76
6
1.08
33.12
8.13
1.06

Статистика для ставок

9
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Мерида АД – Бетис Б: Мерида АД не проигрывает в 6 последних матчах против этого соперника
Прогноз
Мерида АД не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.70
Поставить
Бетис Б не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз
Бетис Б не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.03
Поставить
В последних 5 играх Мерида АД пропускает в среднем 2.00 гола за игру
Прогноз
Бетис Б забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.95
Поставить
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