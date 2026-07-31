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Товарищеские матчи (клубы): Леванте — Альбасете, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Леванте — Альбасете пройдет 01.08.2026 в Ciudad Deportiva de Buñol - Campo 1 на стадионе «Ciudad Deportiva de Bu?ol - Campo 1». Хозяева набрали 0 очков в 3 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.80. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
3.80
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

Леванте подходит к матчу с серией из трех побед в последних пяти играх, забивая в среднем 1.40 гола за матч. Команда стабильно забивает в последних восьми встречах, что подчеркивает ее атакующий потенциал. Однако в текущем турнире у хозяев всего две победы при одном поражении, и они набрали ноль очков в трех турах, что указывает на нестабильность. Тем не менее, домашняя форма внушает оптимизм: Леванте не проигрывает в девяти из одиннадцати последних матчей на своем поле.

В атаке Леванте опирается на коллективные действия, о чем говорит средний показатель забитых мячей. Тренерский штаб может варьировать состав, учитывая кадровые потери: в лазарете находятся Алехандро Примо, Виктор Гарсия, Унаи Эльхесабаль и Карлос Альварес. Несмотря на это, команда сохраняет баланс между обороной и атакой, пропуская в среднем один гол за игру. Ключевым фактором может стать умение хозяев быстро переходить из обороны в нападение, что особенно важно против соперника, который часто пропускает.

Альбасете демонстрирует схожую с соперником результативность: в последних пяти матчах команда забивает в среднем 1.40 гола, пропуская 0.80. Гости не проигрывают в шести из восьми последних встреч, что говорит о стабильности. Однако в текущем турнире у них лишь одна победа при одной ничьей и одном поражении, а в активе ноль очков после двух туров. Альбасете пропускает в пяти из семи последних матчей, что может стать уязвимостью против атакующего Леванте.

Альбасете строит игру через контроль мяча и быстрые фланговые атаки. В составе нет явных лидеров, но командная организация позволяет создавать моменты. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на плотную оборону и контратаки, учитывая, что соперник часто владеет инициативой. Важно, чтобы гости избегали ошибок в обороне, так как Леванте забивает в пяти из семи последних очных встреч. Тактическая дисциплина и реализация стандартов могут стать ключом к успеху.

Последние матчи и личные встречи

В последних десяти очных встречах Леванте имеет значительное преимущество (17:7 по голам) и не проигрывает в одиннадцати матчах подряд. Однако Альбасете способен навязать борьбу, особенно учитывая, что в последних играх он часто пропускает, но и забивает. Тактический прогноз: матч обещает быть закрытым, с небольшим количеством моментов, что делает ничью вероятным исходом.

Травмированные игроки

У команды Леванте в списке травмированных Алехандро Примо, Виктор Гарсия, Унаи Эльхесабаль и Карлос Альварес.

Когда начнется матч Леванте — Альбасете, и где смотреть

Матч: Леванте — Альбасете состоится 01.08.2026 и начнется в 11:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Ciudad Deportiva de Bu?ol - Campo 1».

Стартовые составы на матч Леванте - Альбасете

Составы еще неизвестны

Леванте - Альбасете – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.08
7.2
32
1.01
18
43
1.03
8
76
1.01
14.58
63.18

Статистика для ставок

9
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Леванте не проигрывает в 9 из 11 последних матчей дома
Прогноз
Леванте не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.18
Поставить
Леванте – Альбасете: Леванте не проигрывает в 11 последних матчах против этого соперника
Прогноз
Леванте не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.18
Поставить
В последних 5 играх Альбасете пропускает в среднем 1.00 гола за игру
Прогноз
Леванте забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.33
Поставить
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