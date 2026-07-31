Товарищеские матчи (клубы): Лучко — , шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Лучко — пройдет 01.08.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.20. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Лучко подходит к матчу с серией без поражений в 14 из 16 последних игр, что говорит о стабильности. В последних пяти встречах команда забивает в среднем 2.20 гола за игру, но пропускает 1.60, что указывает на атакующий стиль с уязвимостью в обороне. В текущем турнире у команды пока нет сыгранных матчей, поэтому статистика ограничена товарищескими встречами.

Ориентировочный состав Лучко не указан, но команда демонстрирует результативность, забивая в 10 последних матчах подряд. В очных встречах с Сегестой Сисак Лучко забивает в 12 последних матчах, что подчеркивает умение вскрывать оборону соперника. Однако пропуски в 4 последних матчах говорят о том, что команде важно сохранять концентрацию в защите.

Сегеста Сисак не проигрывает в 5 последних матчах, что свидетельствует о хорошей форме. В последних пяти играх команда забивает в среднем 1.20 гола за игру и пропускает всего 0.60, демонстрируя надежную оборону. В текущем турнире у гостей также нет сыгранных матчей, поэтому их статистика основана на товарищеских встречах.

Состав Сегесты Сисак не раскрыт, но команда забивает в 18 из 20 последних матчей, что говорит о стабильной атакующей игре. Учитывая низкую пропускаемость, гости могут рассчитывать на плотную игру в обороне и осторожные выпады. Важно, чтобы они сохранили дисциплину в центре поля, чтобы нейтрализовать атакующий потенциал Лучко.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 11 мая 2024 года команды сыграли вничью 1:1, а общий счет последних 10 встреч — 28:5 в пользу Лучко, который не проигрывает в 10 последних матчах против этого соперника. Учитывая текущую форму обеих команд и их склонность к закрытой игре, вероятен повторение ничейного исхода.

Статистика личных встреч 4 Победы 1 Ничья 0 Побед Лига 3. 11.05.2024 Сегеста Сисак 1 – 1 Лучко Лига 3. 04.11.2023 Лучко 3 – 0 Сегеста Сисак Лига 3. 29.04.2023 Сегеста Сисак 1 – 3 Лучко Лига 3. 29.10.2022 Лучко 1 – 0 Сегеста Сисак Лига 3. 07.05.2022 Сегеста Сисак 0 – 2 Лучко

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Лучко — , и где смотреть

Матч: Лучко — состоится 01.08.2026 и начнется в 11:00 по московскому времени.