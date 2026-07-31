Товарищеские матчи (клубы): Лучко — , шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Лучко — пройдет 01.08.2026.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.20. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Лучко подходит к матчу с серией без поражений в 14 из 16 последних игр, что говорит о стабильности. В последних пяти встречах команда забивает в среднем 2.20 гола за игру, но пропускает 1.60, что указывает на атакующий стиль с уязвимостью в обороне. В текущем турнире у команды пока нет сыгранных матчей, поэтому статистика ограничена товарищескими встречами.
Ориентировочный состав Лучко не указан, но команда демонстрирует результативность, забивая в 10 последних матчах подряд. В очных встречах с Сегестой Сисак Лучко забивает в 12 последних матчах, что подчеркивает умение вскрывать оборону соперника. Однако пропуски в 4 последних матчах говорят о том, что команде важно сохранять концентрацию в защите.
Сегеста Сисак не проигрывает в 5 последних матчах, что свидетельствует о хорошей форме. В последних пяти играх команда забивает в среднем 1.20 гола за игру и пропускает всего 0.60, демонстрируя надежную оборону. В текущем турнире у гостей также нет сыгранных матчей, поэтому их статистика основана на товарищеских встречах.
Состав Сегесты Сисак не раскрыт, но команда забивает в 18 из 20 последних матчей, что говорит о стабильной атакующей игре. Учитывая низкую пропускаемость, гости могут рассчитывать на плотную игру в обороне и осторожные выпады. Важно, чтобы они сохранили дисциплину в центре поля, чтобы нейтрализовать атакующий потенциал Лучко.
Последние матчи и личные встречи
В последней очной встрече 11 мая 2024 года команды сыграли вничью 1:1, а общий счет последних 10 встреч — 28:5 в пользу Лучко, который не проигрывает в 10 последних матчах против этого соперника. Учитывая текущую форму обеих команд и их склонность к закрытой игре, вероятен повторение ничейного исхода.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Лучко — , и где смотреть
Матч: Лучко — состоится 01.08.2026 и начнется в 11:00 по московскому времени.
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