Товарищеские матчи (клубы): Алькоркон — Хетафе Б, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Алькоркон — Хетафе Б пройдет 01.08.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.50. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Алькоркон подходит к матчу с серией из трех побед в последних пяти играх, включая крупную победу над Марбельей со счетом 6:2. Команда забивает в среднем 1.80 гола за игру, но при этом пропускает в четырех последних матчах, что указывает на уязвимость в обороне. В текущем турнире у команды нет ни побед, ни поражений, что говорит о неопределенности в оценке формы.

В атаке Алькоркон опирается на коллективные действия, о чем свидетельствует распределение голов в последних матчах. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на высокий прессинг и быстрые переходы, чтобы использовать слабые места соперника. Однако важно сохранить баланс между атакой и обороной, так как пропущенные мячи в последних играх могут стать проблемой против мотивированного соперника.

Хетафе Б переживает сложный период: команда проиграла в четырех последних матчах, пропуская в среднем 1.40 гола за игру. При этом в атаке показатели скромнее — 1.00 гола за игру, что говорит о трудностях с реализацией моментов. В текущем турнире у команды также нет ни побед, ни поражений, что делает ее положение неопределенным.

Несмотря на неудачную серию, Хетафе Б способен навязать борьбу за счет организованной обороны и быстрых контратак. В составе есть игроки, которые могут создать опасность у чужих ворот, но для этого необходимо улучшить взаимодействие в финальной трети. Тренерский штаб, вероятно, сделает акцент на компактность и дисциплину, чтобы не допустить разгрома.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече, состоявшейся в августе 2024 года, Алькоркон одержал победу со счетом 3:2, что говорит о способности обеих команд забивать. Учитывая текущую форму и проблемы в обороне у обоих коллективов, матч обещает быть закрытым и напряженным, что делает ничейный исход вполне вероятным.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Алькоркон — Хетафе Б, и где смотреть

Матч: Алькоркон — Хетафе Б состоится 01.08.2026 и начнется в 11:00 по московскому времени.