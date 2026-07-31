3 мин.
0
Товарищеские матчи (клубы): Алькоркон — Хетафе Б, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Алькоркон — Хетафе Б пройдет 01.08.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.50. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
Реклама 18+
Коэффициент
4.50
Ставка
Ничья
Бонус
Забрать фрибет до 10 000 ₽
Повторить ставку в BETBOOM
Возможный выигрыш при повторении прогноза - 45 000 ₽
Реклама 18+

Шансы команд на победу

Алькоркон подходит к матчу с серией из трех побед в последних пяти играх, включая крупную победу над Марбельей со счетом 6:2. Команда забивает в среднем 1.80 гола за игру, но при этом пропускает в четырех последних матчах, что указывает на уязвимость в обороне. В текущем турнире у команды нет ни побед, ни поражений, что говорит о неопределенности в оценке формы.

В атаке Алькоркон опирается на коллективные действия, о чем свидетельствует распределение голов в последних матчах. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на высокий прессинг и быстрые переходы, чтобы использовать слабые места соперника. Однако важно сохранить баланс между атакой и обороной, так как пропущенные мячи в последних играх могут стать проблемой против мотивированного соперника.

Хетафе Б переживает сложный период: команда проиграла в четырех последних матчах, пропуская в среднем 1.40 гола за игру. При этом в атаке показатели скромнее — 1.00 гола за игру, что говорит о трудностях с реализацией моментов. В текущем турнире у команды также нет ни побед, ни поражений, что делает ее положение неопределенным.

Несмотря на неудачную серию, Хетафе Б способен навязать борьбу за счет организованной обороны и быстрых контратак. В составе есть игроки, которые могут создать опасность у чужих ворот, но для этого необходимо улучшить взаимодействие в финальной трети. Тренерский штаб, вероятно, сделает акцент на компактность и дисциплину, чтобы не допустить разгрома.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече, состоявшейся в августе 2024 года, Алькоркон одержал победу со счетом 3:2, что говорит о способности обеих команд забивать. Учитывая текущую форму и проблемы в обороне у обоих коллективов, матч обещает быть закрытым и напряженным, что делает ничейный исход вполне вероятным.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Алькоркон — Хетафе Б, и где смотреть

Матч: Алькоркон — Хетафе Б состоится 01.08.2026 и начнется в 11:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Алькоркон - Хетафе Б

Составы еще неизвестны

Алькоркон - Хетафе Б – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.01
10
76
1.01
13.68
27.37
1.04
12.5
25
1.01
12
29

Статистика для ставок

8
Реклама 18+
Хетафе Б проигрывает в 4 последних матчах
Прогноз
Алькоркон победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.04
Поставить
В последних 5 играх Алькоркон пропускает в среднем 1.20 гола за игру
Прогноз
Хетафе Б забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
7.40
Поставить
В последних 5 играх Алькоркон забивает в среднем 1.80 гола за игру
Прогноз
Алькоркон забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.15
Поставить
Реклама 18+
Лучшие бонусы букмекеров
Все бонусы
10 000 ₽
Фрибет новым игрокам от WINLINE – 10 000
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
10 000 ₽
Фрибет до 10 000 всем новым клиентам БК BETBOOM
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
15 000 ₽
Фрибет без депозита от «Фонбет» при регистрации – до 15 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
20 000 ₽
Приветственный бонус в БК «Балтбет» – до 20 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
8 000 ₽
Шумный фрибет новым игрокам от БК «Лига Ставок» – до 8 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
1 500 ₽
Эксклюзивный промокод на три фрибета по 500 рублей для новых клиентов БК «БЕТСИТИ» – без депозита!
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
Все бонусы
Реклама 18+
logoАлькоркон
logoХетафе Б
товарищеские матчи (клубы)
logoСтавки на спорт
Прогнозы на футбол
logoПрогнозы на спорт
Ставки на футбол