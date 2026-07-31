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Товарищеские матчи (клубы): Лацио — Авеллино, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Лацио — Авеллино пройдет 01.08.2026 на стадионе «Centro Sportivo Campo Aquile». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 0 очков в 4 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.15. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
4.15
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

Лацио подходит к матчу после разгромной победы над Фламинией (6:0), но в последних пяти играх пропускает в среднем 1.6 гола за матч, что указывает на нестабильность обороны. В текущем турнире команда набрала 0 очков в одном туре, однако товарищеский статус встречи позволяет тренерскому штабу экспериментировать с составом.

В атаке Лацио опирается на группу игроков, способных создавать моменты, но потери Маттиа Дзакканьи и Эдоардо Мотты из-за травм могут снизить вариативность в нападении. Ориентировочный состав, вероятно, будет включать ближайший резерв, что делает ставку на ничью логичной из-за возможной ротации.

Авеллино демонстрирует впечатляющую форму: четыре победы подряд в товарищеских матчах, включая крупные победы над Скафатезе (3:1) и Кастель-ди-Сангро (24:0). В последних пяти играх команда забивает в среднем 7 голов за матч, но пропускает всего 1.0, что говорит о высокой результативности и надежности в обороне.

Авеллино уверенно чувствует себя в атаке, забивая в каждом из последних четырех матчей турнира. Однако соперник более высокого уровня, чем Лацио, может вскрыть оборону гостей, поэтому их шансы связаны с сохранением компактности и использованием контратак. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрых фланговых игроков.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 26 июля 2025 года Лацио одержал победу со счетом 1:0, что говорит о плотности противостояния. Учитывая нестабильность Лацио в обороне и высокую результативность Авеллино, матч обещает быть закрытым, что делает ничью вероятным исходом.

Травмированные игроки

У команды Лацио в списке травмированных Маттиа Дзакканьи и Эдоардо Мотта.

Когда начнется матч Лацио — Авеллино, и где смотреть

Матч: Лацио — Авеллино состоится 01.08.2026 и начнется в 10:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Centro Sportivo Campo Aquile».

Стартовые составы на матч Лацио - Авеллино

Составы еще неизвестны

Лацио - Авеллино – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.03
12
23
1.05
12
32
1.01
10.5
76
1.01
26.28
49.64

Статистика для ставок

7
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Авеллино побеждает в 4 последних матчах
Прогноз
Авеллино победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
23
Поставить
В последних 5 играх Авеллино пропускает в среднем 1.00 гола за игру
Прогноз
Лацио забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.11
Поставить
В последних 5 играх Авеллино забивает в среднем 7.00 гола за игру
Прогноз
Авеллино забьет больше двух голов
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.20
Поставить
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