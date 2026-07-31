Товарищеские матчи (клубы): Лацио — Авеллино, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Лацио — Авеллино пройдет 01.08.2026 на стадионе «Centro Sportivo Campo Aquile». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 0 очков в 4 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.15. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Лацио подходит к матчу после разгромной победы над Фламинией (6:0), но в последних пяти играх пропускает в среднем 1.6 гола за матч, что указывает на нестабильность обороны. В текущем турнире команда набрала 0 очков в одном туре, однако товарищеский статус встречи позволяет тренерскому штабу экспериментировать с составом.

В атаке Лацио опирается на группу игроков, способных создавать моменты, но потери Маттиа Дзакканьи и Эдоардо Мотты из-за травм могут снизить вариативность в нападении. Ориентировочный состав, вероятно, будет включать ближайший резерв, что делает ставку на ничью логичной из-за возможной ротации.

Авеллино демонстрирует впечатляющую форму: четыре победы подряд в товарищеских матчах, включая крупные победы над Скафатезе (3:1) и Кастель-ди-Сангро (24:0). В последних пяти играх команда забивает в среднем 7 голов за матч, но пропускает всего 1.0, что говорит о высокой результативности и надежности в обороне.

Авеллино уверенно чувствует себя в атаке, забивая в каждом из последних четырех матчей турнира. Однако соперник более высокого уровня, чем Лацио, может вскрыть оборону гостей, поэтому их шансы связаны с сохранением компактности и использованием контратак. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрых фланговых игроков.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 26 июля 2025 года Лацио одержал победу со счетом 1:0, что говорит о плотности противостояния. Учитывая нестабильность Лацио в обороне и высокую результативность Авеллино, матч обещает быть закрытым, что делает ничью вероятным исходом.

Статистика личных встреч 1 Победа 0 Ничьих 0 Побед Товарищеские матчи (клубы). 26.07.2025 Авеллино 0 – 1 Лацио

Травмированные игроки

У команды Лацио в списке травмированных Маттиа Дзакканьи и Эдоардо Мотта.

Когда начнется матч Лацио — Авеллино, и где смотреть

Матч: Лацио — Авеллино состоится 01.08.2026 и начнется в 10:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Centro Sportivo Campo Aquile».