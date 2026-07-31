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Товарищеские матчи (клубы): Депортива Минера — Лос Гаррес, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Депортива Минера — Лос Гаррес пройдет 01.08.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Депортива Минера — коэффициент 1.20. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.20
Ставка
Победа команды Депортива Минера
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Шансы команд на победу

Депортива Минера подходит к матчу с преимуществом домашней арены и более стабильными результатами в последних встречах. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а в среднем за игру забивает 1.40 гола, пропуская 1.00. Эти показатели указывают на сбалансированную игру, которая позволяет контролировать ход встречи и создавать моменты у чужих ворот.

В атаке Депортива Минера опирается на коллективные действия, что подтверждается суммарными семью голами в последних пяти матчах. Тренерский штаб может варьировать состав, но ключевым фактором станет умение использовать стандартные положения и быстрые переходы. Учитывая, что соперник пропускает в среднем 2.40 гола за игру, у хозяев есть все основания для уверенной игры в атаке.

Лос Гаррес испытывает серьезные трудности в гостевых матчах, проиграв в семи последних выездных встречах в товарищеских турнирах. Команда пропускает в 25 из 27 последних матчей, а в среднем за игру пропускает 2.40 гола. Эти цифры говорят о проблемах в обороне, которые могут стать решающими в игре против мотивированного соперника.

В атаке Лос Гаррес также забивает в среднем 1.40 гола за игру, но этого недостаточно, чтобы компенсировать слабую игру в защите. Команда способна создавать моменты, однако реализация оставляет желать лучшего. Против организованной обороны Депортива Минера гостям будет сложно рассчитывать на положительный результат, особенно учитывая их неудачную серию в выездных матчах.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в 2022 году Депортива Минера одержала победу со счетом 2:1, что подтверждает их умение играть против этого соперника. Учитывая текущую форму и проблемы Лос Гаррес в обороне, хозяева выглядят предпочтительнее и имеют все шансы повторить успех.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Депортива Минера — Лос Гаррес, и где смотреть

Матч: Депортива Минера — Лос Гаррес состоится 01.08.2026 и начнется в 10:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Депортива Минера - Лос Гаррес

Составы еще неизвестны

Депортива Минера - Лос Гаррес – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.05
9.5
33
1.01
10
41
1.01
14.64
48.81

Статистика для ставок

8
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Депортива Минера не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
Прогноз
Депортива Минера не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.05
Поставить
Лос Гаррес проигрывает в 7 последних матчах в гостях в турнире «Товарищеские матчи (клубы)»
Прогноз
Депортива Минера победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.05
Поставить
В последних 5 играх Депортива Минера пропускает в среднем 1.00 гола за игру
Прогноз
Лос Гаррес забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
4.30
Поставить
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