Товарищеские матчи (клубы): Депортива Минера — Лос Гаррес, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Депортива Минера — Лос Гаррес пройдет 01.08.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Депортива Минера — коэффициент 1.20. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Депортива Минера подходит к матчу с преимуществом домашней арены и более стабильными результатами в последних встречах. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а в среднем за игру забивает 1.40 гола, пропуская 1.00. Эти показатели указывают на сбалансированную игру, которая позволяет контролировать ход встречи и создавать моменты у чужих ворот.

В атаке Депортива Минера опирается на коллективные действия, что подтверждается суммарными семью голами в последних пяти матчах. Тренерский штаб может варьировать состав, но ключевым фактором станет умение использовать стандартные положения и быстрые переходы. Учитывая, что соперник пропускает в среднем 2.40 гола за игру, у хозяев есть все основания для уверенной игры в атаке.

Лос Гаррес испытывает серьезные трудности в гостевых матчах, проиграв в семи последних выездных встречах в товарищеских турнирах. Команда пропускает в 25 из 27 последних матчей, а в среднем за игру пропускает 2.40 гола. Эти цифры говорят о проблемах в обороне, которые могут стать решающими в игре против мотивированного соперника.

В атаке Лос Гаррес также забивает в среднем 1.40 гола за игру, но этого недостаточно, чтобы компенсировать слабую игру в защите. Команда способна создавать моменты, однако реализация оставляет желать лучшего. Против организованной обороны Депортива Минера гостям будет сложно рассчитывать на положительный результат, особенно учитывая их неудачную серию в выездных матчах.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в 2022 году Депортива Минера одержала победу со счетом 2:1, что подтверждает их умение играть против этого соперника. Учитывая текущую форму и проблемы Лос Гаррес в обороне, хозяева выглядят предпочтительнее и имеют все шансы повторить успех.

Статистика личных встреч 1 Победа 2 Ничьи 2 Победы Терсера. 06.03.2022 Депортива Минера 2 – 1 Лос Гаррес Терсера. 24.10.2021 Лос Гаррес 1 – 0 Депортива Минера Терсера. 02.02.2020 Лос Гаррес 1 – 1 Депортива Минера Терсера. 05.12.2019 Депортива Минера 0 – 4 Лос Гаррес Терсера. 19.05.2019 Лос Гаррес 3 – 3 Депортива Минера

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Депортива Минера — Лос Гаррес, и где смотреть

Матч: Депортива Минера — Лос Гаррес состоится 01.08.2026 и начнется в 10:30 по московскому времени.