Высшая лига Мексика: Хуарес — Пумас, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Мексики: Хуарес — Пумас пройдет 01.08.2026 в Ciudad Juárez на стадионе «Estadio Ol?mpico Benito Ju?rez». Хозяева набрали 0 очков в 2 турах сезона, гости — 3 очка в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Хуарес — коэффициент 2.55. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Хуарес пока не набрал очков в новом сезоне, уступив в двух стартовых турах с одинаковым счетом 0:1. При этом команда сохраняет атакующий потенциал: в последних пяти матчах забито семь голов, а средний показатель — 1.40 за игру. Оборона выглядит менее надежно: пропущено четыре мяча за тот же отрезок, и серия из трех матчей с пропущенными голами добавляет рисков. Тем не менее, домашняя арена и поддержка трибун могут стать фактором, способным переломить неудачную серию.

В атаке Хуарес опирается на коллективные действия, а не на одного бомбардира: лучший снайпер команды Гильермо Руис пока не отметился голами. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые переходы и стандартные положения, чтобы создать давление на оборону гостей. Важно, что в последних трех очных встречах с Пумас хозяева стабильно забивают, что дает надежду на результативный матч. Ключевым станет реализация моментов и концентрация в защите на протяжении всех 90 минут.

Пумас набрали три очка в двух турах, одержав победу над Толукой (2:1) и крупно уступив Пачуке (0:3). Команда демонстрирует нестабильность: в последних пяти матчах забито шесть голов, но пропущено семь, при среднем показателе 1.20 забитых и 1.40 пропущенных. Гости имеют хорошую серию в выездных встречах — не проигрывают в 11 из 13 последних, что говорит о способности играть на чужом поле. Однако оборонительные проблемы, включая пропуски в трех последних матчах, могут стать уязвимостью.

Лидер атак Пумас — Франсиско Кордова, забивший один гол в сезоне. Команда делает ставку на быстрые контратаки и стандарты, но против организованной обороны Хуарес потребуется больше вариативности. В очных встречах Пумас также регулярно забивают, что обещает открытый футбол. Тем не менее, гостевая игра не всегда стабильна, и если хозяева навяжут борьбу в центре поля, гости могут столкнуться с трудностями в создании моментов.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в апреле 2026 года Пумас одержали победу со счетом 4:2, но общий баланс десяти последних матчей в пользу Хуарес (15:14 по голам). Учитывая, что хозяева регулярно забивают в очных встречах, а гости пропускают в трех последних матчах, есть основания ожидать, что Хуарес сможет взять реванш и одержать победу.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Хуарес — Пумас, и где смотреть

Матч: Хуарес — Пумас состоится 01.08.2026 и начнется в 06:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Estadio Ol?mpico Benito Ju?rez».