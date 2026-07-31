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Высшая лига Мексика: Хуарес — Пумас, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Мексики: Хуарес — Пумас пройдет 01.08.2026 в Ciudad Juárez на стадионе «Estadio Ol?mpico Benito Ju?rez». Хозяева набрали 0 очков в 2 турах сезона, гости — 3 очка в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Хуарес — коэффициент 2.55. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.55
Ставка
Победа команды Хуарес
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Шансы команд на победу

Хуарес пока не набрал очков в новом сезоне, уступив в двух стартовых турах с одинаковым счетом 0:1. При этом команда сохраняет атакующий потенциал: в последних пяти матчах забито семь голов, а средний показатель — 1.40 за игру. Оборона выглядит менее надежно: пропущено четыре мяча за тот же отрезок, и серия из трех матчей с пропущенными голами добавляет рисков. Тем не менее, домашняя арена и поддержка трибун могут стать фактором, способным переломить неудачную серию.

В атаке Хуарес опирается на коллективные действия, а не на одного бомбардира: лучший снайпер команды Гильермо Руис пока не отметился голами. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые переходы и стандартные положения, чтобы создать давление на оборону гостей. Важно, что в последних трех очных встречах с Пумас хозяева стабильно забивают, что дает надежду на результативный матч. Ключевым станет реализация моментов и концентрация в защите на протяжении всех 90 минут.

Пумас набрали три очка в двух турах, одержав победу над Толукой (2:1) и крупно уступив Пачуке (0:3). Команда демонстрирует нестабильность: в последних пяти матчах забито шесть голов, но пропущено семь, при среднем показателе 1.20 забитых и 1.40 пропущенных. Гости имеют хорошую серию в выездных встречах — не проигрывают в 11 из 13 последних, что говорит о способности играть на чужом поле. Однако оборонительные проблемы, включая пропуски в трех последних матчах, могут стать уязвимостью.

Лидер атак Пумас — Франсиско Кордова, забивший один гол в сезоне. Команда делает ставку на быстрые контратаки и стандарты, но против организованной обороны Хуарес потребуется больше вариативности. В очных встречах Пумас также регулярно забивают, что обещает открытый футбол. Тем не менее, гостевая игра не всегда стабильна, и если хозяева навяжут борьбу в центре поля, гости могут столкнуться с трудностями в создании моментов.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в апреле 2026 года Пумас одержали победу со счетом 4:2, но общий баланс десяти последних матчей в пользу Хуарес (15:14 по голам). Учитывая, что хозяева регулярно забивают в очных встречах, а гости пропускают в трех последних матчах, есть основания ожидать, что Хуарес сможет взять реванш и одержать победу.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Хуарес — Пумас, и где смотреть

Матч: Хуарес — Пумас состоится 01.08.2026 и начнется в 06:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Estadio Ol?mpico Benito Ju?rez».

Стартовые составы на матч Хуарес - Пумас

Хуарес
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Себастьян Хурадо
    ВР
  • 4
    Флаг
    Мануэль Майорга
    ЗЩ
  • 33
    Флаг
    Франсиско Неварес
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Оскар Ортега
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Хесус Мурильо
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Хильберто Сепульведа
    ЗЩ
  • 11
    Флаг
    Пума Родригес
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Гильерме Карвальо
    ПЗ
  • 5
    Флаг
    Денсель Гарсия
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Хайро Торрес
    НАП
  • 19
    Флаг
    Оскар Эступиньян
    НАП
Запасные
  • 27
    Флаг
    Гильермо Руис
    ВР
  • 198
    Флаг
    Ricardo Juárez Mendoza
    ЗЩ
  • 20
    Флаг
    Хавьер Акино
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Мончу
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Раймундо Фульхенсио
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Рикардинью
    ПЗ
  • 183
    Флаг
    Leonardo Silva
    ПЗ
  • 201
    Флаг
    Jan Carlo Carmona Núñez
    ПЗ
  • 29
    Флаг
    Ettson Ayon Calderón
    НАП
Пумас
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Кейлор Навас
    ВР
  • 77
    Флаг
    Альваро Ангуло
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Рубен Дуарте
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Натан
    ЗЩ
  • 7
    Флаг
    Rodrigo López Quiñones
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Víctor Manuel Arteaga Camarena
    ПЗ
  • 45
    Флаг
    Педро Вите
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Жуниньо
    НАП
  • 17
    Флаг
    Франсиско Кордова
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Уриэль Антуна
    НАП
  • 31
    Флаг
    Роберт Моралес
    НАП
Запасные
  • 35
    Флаг
    Pablo Emiliano Lara Nevarez
    ВР
  • 2
    Флаг
    Pablo Bennevendo Peña
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Антонио Леоне
    ЗЩ
  • 34
    Флаг
    Ángel Amhed Azuaje García
    ЗЩ
  • 12
    Флаг
    Кристиан Кальдерон
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Адальберто Карраскилья
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Santiago Trigos Nava
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Алан Медина
    НАП
  • 9
    Флаг
    Гильермо Мартинес
    НАП
  • 14
    Флаг
    Лусиано Эррера
    НАП

Хуарес - Пумас – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
76
10.25
1.01
80
21
1.01
20
8
1.1
19
9.1
1.1

Статистика для ставок

10
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Пумас не проигрывает в 11 из 13 последних матчей в гостях в турнире «Высшая лига»
Прогноз
Пумас не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.01
Поставить
Хуарес – Пумас: Пумас не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против этого соперника
Прогноз
Пумас не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.01
Поставить
В последних 5 играх Хуарес пропускает в среднем 0.80 гола за игру
Прогноз
Пумас забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.25
Поставить
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