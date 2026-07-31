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Высшая лига Мексика: Атлетико Сан-Луис — Тихуана, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Мексики: Атлетико Сан-Луис — Тихуана пройдет 01.08.2026 в San Luis Potosí на стадионе «Estadio Alfonso Lastras Ramirez». Хозяева набрали 1 очко в 2 турах сезона, гости — 6 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Атлетико Сан-Луис — коэффициент 2.20. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.20
Ставка
Победа команды Атлетико Сан-Луис
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Шансы команд на победу

Атлетико Сан-Луис набрал лишь одно очко в двух стартовых турах, но при этом демонстрирует атакующую игру: в последних пяти матчах команда забивает в среднем 2.8 гола за встречу. Однако оборона пока нестабильна — пропущено семь мячей за тот же отрезок, что объясняет отсутствие побед. Тем не менее, букмекеры оценивают шансы хозяев выше, чем у соперника, что указывает на потенциал исправить ситуацию.

В атаке выделяется Rafael Nicolás Llorente Sanz, уже забивший два гола в сезоне. Домашние стены и поддержка трибун могут помочь команде навязать борьбу, особенно учитывая, что в последних очных встречах на своем поле Атлетико Сан-Луис часто играет вничью. Если хозяевам удастся сохранить привычный темп и реализовать моменты, они способны прервать неудачную серию.

Тихуана подходит к матчу в отличной форме: две победы в двух турах и серия из семи матчей без поражений в лиге. Команда пропускает в среднем 0.6 гола за игру в последних пяти встречах, что говорит о надежной обороне. Однако гостям предстоит играть против соперника, который стабильно забивает в семи последних матчах, поэтому сохранить сухой матч будет непросто.

В составе Тихуаны лучшим бомбардиром является Мурад с двумя голами. Гости имеют преимущество в личных встречах, не проигрывая в девяти последних матчах против Атлетико Сан-Луис. Тем не менее, букмекерский коэффициент на победу гостей выше (3.10), что отражает сложность выездного матча. Тихуане предстоит проявить характер, чтобы удержать победную серию.

Последние матчи и личные встречи

В последних десяти очных встречах команды обменялись 13 голами, а последний матч завершился вничью 1:1. Тихуана не проигрывает в девяти последних играх против Атлетико Сан-Луис, но хозяева часто играют вничью дома. Учитывая атакующий потенциал хозяев и их мотивацию прервать серию, ставка на победу Атлетико Сан-Луис выглядит оправданной.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Атлетико Сан-Луис — Тихуана, и где смотреть

Матч: Атлетико Сан-Луис — Тихуана состоится 01.08.2026 и начнется в 06:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Estadio Alfonso Lastras Ramirez».

Стартовые составы на матч Атлетико Сан-Луис - Тихуана

Атлетико Сан-Луис
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Andrés Eduardo Sánchez Rodríguez
    ВР
  • 31
    Флаг
    Эдуардо Агила
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Робсон Бамбу
    ЗЩ
  • 14
    Флаг
    Miguel Alonso García Álvarez
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Оскар Масиас
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Себастьен Саль-Ламонж
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    David Rodriguez
    ПЗ
  • 16
    Флаг
    Лукас Эстевес
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Román Torres Acosta
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Rafael Nicolás Llorente Sanz
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Leonardo Flores
    НАП
Запасные
  • 25
    Флаг
    Хибран Лахуд
    ВР
  • 18
    Флаг
    Альдо Крус
    ЗЩ
  • 30
    Флаг
    Бенхамин Галиндо
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Роберто Мерас
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Luis Ronaldo Nájera Reyna
    ПЗ
  • 13
    Флаг
    Йохан Кайседо
    ПЗ
  • 26
    Флаг
    Sebastián Pérez Bouquet Pérez
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Anderson Nathael Duarte da Silva
    НАП
  • 19
    Флаг
    Сантьяго Муньос
    НАП
  • 99
    Флаг
    Фелипе Мора
    НАП
Тихуана
Основной состав
  • 2
    Флаг
    Хосе Антонио Родригес
    ВР
  • 33
    Флаг
    Pablo Nicolás Ortíz Orozco
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Хесус Алехандро Гомес
    ЗЩ
  • 12
    Флаг
    Джексон Поросо
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Rafael Eduardo Fernández Inzunza
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Iván Oswaldo Tona Olmeda
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Адонис Пресиадо
    НАП
  • 10
    Флаг
    Хильберто Мора
    ПЗ
  • 34
    Флаг
    Франк Бойя
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Ramiro Árciga Zárate
    НАП
  • 19
    Флаг
    Diego Fernando Abreu Firenze
    НАП
Запасные
  • 29
    Флаг
    Салим Эрнандес
    ВР
  • 16
    Флаг
    Хесус Вега
    ЗЩ
  • 18
    Флаг
    Aaron Mejía Montoya
    ЗЩ
  • 188
    Флаг
    Alejandro Magallón Fernández
    ЗЩ
  • 20
    Флаг
    Анхель Сапата
    ПЗ
  • 26
    Флаг
    Aldahir Pérez Soto
    ПЗ
  • 15
    Флаг
    Игнасио Риверо
    ПЗ
  • 31
    Флаг
    Jonathan Yael Padilla Sandoval
    НАП
  • 9
    Флаг
    Мурад
    НАП
  • 202
    Флаг
    Joban González Cera
    НАП

Атлетико Сан-Луис - Тихуана – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
5.8
1.2
12.5
12
1.07
20
11.5
1.03
26
13.7
1.06
27

Статистика для ставок

11
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Атлетико Сан-Луис играет вничью в 4 последних очных встречах дома
Прогноз
Ничья
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.20
Поставить
Тихуана побеждает в 3 последних матчах
Прогноз
Тихуана победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
12.50
Поставить
Атлетико Сан-Луис – Тихуана: Тихуана не проигрывает в 9 последних матчах против этого соперника
Прогноз
Тихуана не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.12
Поставить
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