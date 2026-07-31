Высшая лига Мексика: Атлетико Сан-Луис — Тихуана, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Мексики: Атлетико Сан-Луис — Тихуана пройдет 01.08.2026 в San Luis Potosí на стадионе «Estadio Alfonso Lastras Ramirez». Хозяева набрали 1 очко в 2 турах сезона, гости — 6 очков в 2 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Атлетико Сан-Луис — коэффициент 2.20. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Атлетико Сан-Луис набрал лишь одно очко в двух стартовых турах, но при этом демонстрирует атакующую игру: в последних пяти матчах команда забивает в среднем 2.8 гола за встречу. Однако оборона пока нестабильна — пропущено семь мячей за тот же отрезок, что объясняет отсутствие побед. Тем не менее, букмекеры оценивают шансы хозяев выше, чем у соперника, что указывает на потенциал исправить ситуацию.
В атаке выделяется Rafael Nicolás Llorente Sanz, уже забивший два гола в сезоне. Домашние стены и поддержка трибун могут помочь команде навязать борьбу, особенно учитывая, что в последних очных встречах на своем поле Атлетико Сан-Луис часто играет вничью. Если хозяевам удастся сохранить привычный темп и реализовать моменты, они способны прервать неудачную серию.
Тихуана подходит к матчу в отличной форме: две победы в двух турах и серия из семи матчей без поражений в лиге. Команда пропускает в среднем 0.6 гола за игру в последних пяти встречах, что говорит о надежной обороне. Однако гостям предстоит играть против соперника, который стабильно забивает в семи последних матчах, поэтому сохранить сухой матч будет непросто.
В составе Тихуаны лучшим бомбардиром является Мурад с двумя голами. Гости имеют преимущество в личных встречах, не проигрывая в девяти последних матчах против Атлетико Сан-Луис. Тем не менее, букмекерский коэффициент на победу гостей выше (3.10), что отражает сложность выездного матча. Тихуане предстоит проявить характер, чтобы удержать победную серию.
Последние матчи и личные встречи
В последних десяти очных встречах команды обменялись 13 голами, а последний матч завершился вничью 1:1. Тихуана не проигрывает в девяти последних играх против Атлетико Сан-Луис, но хозяева часто играют вничью дома. Учитывая атакующий потенциал хозяев и их мотивацию прервать серию, ставка на победу Атлетико Сан-Луис выглядит оправданной.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Атлетико Сан-Луис — Тихуана, и где смотреть
Матч: Атлетико Сан-Луис — Тихуана состоится 01.08.2026 и начнется в 06:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Estadio Alfonso Lastras Ramirez».
Стартовые составы на матч Атлетико Сан-Луис - Тихуана
- 1Andrés Eduardo Sánchez RodríguezВР
- 31Эдуардо АгилаЗЩ
- 3Робсон БамбуЗЩ
- 14Miguel Alonso García ÁlvarezПЗ
- 21Оскар МасиасПЗ
- 10Себастьен Саль-ЛамонжПЗ
- 11David RodriguezПЗ
- 16Лукас ЭстевесЗЩ
- 2Román Torres AcostaЗЩ
- 22Rafael Nicolás Llorente SanzПЗ
- 20Leonardo FloresНАП
- 25Хибран ЛахудВР
- 18Альдо КрусЗЩ
- 30Бенхамин ГалиндоЗЩ
- 5Роберто МерасПЗ
- 8Luis Ronaldo Nájera ReynaПЗ
- 13Йохан КайседоПЗ
- 26Sebastián Pérez Bouquet PérezПЗ
- 17Anderson Nathael Duarte da SilvaНАП
- 19Сантьяго МуньосНАП
- 99Фелипе МораНАП
- 2Хосе Антонио РодригесВР
- 33Pablo Nicolás Ortíz OrozcoЗЩ
- 6Хесус Алехандро ГомесЗЩ
- 12Джексон ПоросоЗЩ
- 3Rafael Eduardo Fernández InzunzaЗЩ
- 8Iván Oswaldo Tona OlmedaПЗ
- 7Адонис ПресиадоНАП
- 10Хильберто МораПЗ
- 34Франк БойяПЗ
- 17Ramiro Árciga ZárateНАП
- 19Diego Fernando Abreu FirenzeНАП
- 29Салим ЭрнандесВР
- 16Хесус ВегаЗЩ
- 18Aaron Mejía MontoyaЗЩ
- 188Alejandro Magallón FernándezЗЩ
- 20Анхель СапатаПЗ
- 26Aldahir Pérez SotoПЗ
- 15Игнасио РивероПЗ
- 31Jonathan Yael Padilla SandovalНАП
- 9МурадНАП
- 202Joban González CeraНАП
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