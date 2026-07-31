Высшая лига Мексика: Атлетико Сан-Луис — Тихуана, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Мексики: Атлетико Сан-Луис — Тихуана пройдет 01.08.2026 в San Luis Potosí на стадионе «Estadio Alfonso Lastras Ramirez». Хозяева набрали 1 очко в 2 турах сезона, гости — 6 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Атлетико Сан-Луис — коэффициент 2.20. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Атлетико Сан-Луис набрал лишь одно очко в двух стартовых турах, но при этом демонстрирует атакующую игру: в последних пяти матчах команда забивает в среднем 2.8 гола за встречу. Однако оборона пока нестабильна — пропущено семь мячей за тот же отрезок, что объясняет отсутствие побед. Тем не менее, букмекеры оценивают шансы хозяев выше, чем у соперника, что указывает на потенциал исправить ситуацию.

В атаке выделяется Rafael Nicolás Llorente Sanz, уже забивший два гола в сезоне. Домашние стены и поддержка трибун могут помочь команде навязать борьбу, особенно учитывая, что в последних очных встречах на своем поле Атлетико Сан-Луис часто играет вничью. Если хозяевам удастся сохранить привычный темп и реализовать моменты, они способны прервать неудачную серию.

Тихуана подходит к матчу в отличной форме: две победы в двух турах и серия из семи матчей без поражений в лиге. Команда пропускает в среднем 0.6 гола за игру в последних пяти встречах, что говорит о надежной обороне. Однако гостям предстоит играть против соперника, который стабильно забивает в семи последних матчах, поэтому сохранить сухой матч будет непросто.

В составе Тихуаны лучшим бомбардиром является Мурад с двумя голами. Гости имеют преимущество в личных встречах, не проигрывая в девяти последних матчах против Атлетико Сан-Луис. Тем не менее, букмекерский коэффициент на победу гостей выше (3.10), что отражает сложность выездного матча. Тихуане предстоит проявить характер, чтобы удержать победную серию.

Последние матчи и личные встречи

В последних десяти очных встречах команды обменялись 13 голами, а последний матч завершился вничью 1:1. Тихуана не проигрывает в девяти последних играх против Атлетико Сан-Луис, но хозяева часто играют вничью дома. Учитывая атакующий потенциал хозяев и их мотивацию прервать серию, ставка на победу Атлетико Сан-Луис выглядит оправданной.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Атлетико Сан-Луис — Тихуана, и где смотреть

Матч: Атлетико Сан-Луис — Тихуана состоится 01.08.2026 и начнется в 06:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Estadio Alfonso Lastras Ramirez».