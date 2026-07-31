Высшая лига Мексика: Пуэбла — Гвадалахара, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Мексики: Пуэбла — Гвадалахара пройдет 01.08.2026 на стадионе «Куаутемок». Хозяева набрали 3 очка в 2 турах сезона, гости — 3 очка в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.20. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Пуэбла набрала 3 очка в двух стартовых турах и делит позиции с соперником. В последних пяти матчах команда забивает в среднем 1.20 гола за игру, пропуская 1.40. При этом в шести последних встречах хозяева неизменно отличались, что говорит о стабильной реализации моментов. Однако оборона пока не выглядит безупречной, и против организованного соперника это может стать проблемой.

В атаке Пуэбла опирается на Игнасио Маэстро Пуча, который уже отметился голом в сезоне. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые переходы и фланговые подачи. Домашняя поддержка и привычный газон стадиона Куаутемок должны помочь команде действовать агрессивнее, но важно сохранять баланс между атакой и обороной, чтобы не оголять тылы.

Гвадалахара также имеет 3 очка после двух туров, но ее последние выездные матчи складываются неудачно: команда не побеждает в пяти гостевых играх чемпионата. В среднем за последние пять матчей гости забивают 0.80 гола и пропускают 1.20. Несмотря на скромную результативность, оборона выглядит достаточно надежной, что подтверждается тремя сухими матчами против Пуэблы в очных встречах.

Лидер атак Гвадалахары — Роберто Альварадо, забивший один гол в сезоне. Команда предпочитает позиционное владение и контроль мяча, но на выезде может действовать осторожнее. Важно, чтобы полузащита поддерживала атаку вторым темпом, а защитники не допускали ошибок при выходе из обороны. Если гости сохранят концентрацию, они смогут навязать борьбу за ничейный результат.

Последние матчи и личные встречи

В последних десяти очных встречах Гвадалахара имеет значительное преимущество (8:17 по голам) и выиграла три последних матча, включая разгром 5:0 в апреле. Однако текущая форма гостей на выезде далека от идеала, а Пуэбла стабильно забивает. Учитывая равенство очков и склонность Гвадалахары к осторожной игре в гостях, наиболее вероятным исходом выглядит ничья.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Пуэбла — Гвадалахара, и где смотреть

Матч: Пуэбла — Гвадалахара состоится 01.08.2026 и начнется в 04:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Куаутемок».