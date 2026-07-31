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Высшая лига Мексика: Пуэбла — Гвадалахара, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Мексики: Пуэбла — Гвадалахара пройдет 01.08.2026 на стадионе «Куаутемок». Хозяева набрали 3 очка в 2 турах сезона, гости — 3 очка в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.20. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
4.20
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

Пуэбла набрала 3 очка в двух стартовых турах и делит позиции с соперником. В последних пяти матчах команда забивает в среднем 1.20 гола за игру, пропуская 1.40. При этом в шести последних встречах хозяева неизменно отличались, что говорит о стабильной реализации моментов. Однако оборона пока не выглядит безупречной, и против организованного соперника это может стать проблемой.

В атаке Пуэбла опирается на Игнасио Маэстро Пуча, который уже отметился голом в сезоне. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые переходы и фланговые подачи. Домашняя поддержка и привычный газон стадиона Куаутемок должны помочь команде действовать агрессивнее, но важно сохранять баланс между атакой и обороной, чтобы не оголять тылы.

Гвадалахара также имеет 3 очка после двух туров, но ее последние выездные матчи складываются неудачно: команда не побеждает в пяти гостевых играх чемпионата. В среднем за последние пять матчей гости забивают 0.80 гола и пропускают 1.20. Несмотря на скромную результативность, оборона выглядит достаточно надежной, что подтверждается тремя сухими матчами против Пуэблы в очных встречах.

Лидер атак Гвадалахары — Роберто Альварадо, забивший один гол в сезоне. Команда предпочитает позиционное владение и контроль мяча, но на выезде может действовать осторожнее. Важно, чтобы полузащита поддерживала атаку вторым темпом, а защитники не допускали ошибок при выходе из обороны. Если гости сохранят концентрацию, они смогут навязать борьбу за ничейный результат.

Последние матчи и личные встречи

В последних десяти очных встречах Гвадалахара имеет значительное преимущество (8:17 по голам) и выиграла три последних матча, включая разгром 5:0 в апреле. Однако текущая форма гостей на выезде далека от идеала, а Пуэбла стабильно забивает. Учитывая равенство очков и склонность Гвадалахары к осторожной игре в гостях, наиболее вероятным исходом выглядит ничья.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Пуэбла — Гвадалахара, и где смотреть

Матч: Пуэбла — Гвадалахара состоится 01.08.2026 и начнется в 04:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Куаутемок».

Стартовые составы на матч Пуэбла - Гвадалахара

Пуэбла
Основной состав
  • 28
    Флаг
    Рикардо Гутьеррес
    ВР
  • 7
    Флаг
    Fernando Monárrez Ochoa
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Хуан Пабло Варгас
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Факундо Альмада
    ЗЩ
  • 12
    Флаг
    Iker Moreno Diez de Bonilla
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Sergio Abel Sanabria Ortega
    ПЗ
  • 24
    Флаг
    Алехандро Органиста
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Эмилиано Гомес
    НАП
  • 22
    Флаг
    Карлос Бальтасар
    ПЗ
  • 26
    Флаг
    Кевин Веласко
    НАП
  • 29
    Флаг
    Эдуардо Мустре
    НАП
Запасные
  • 33
    Флаг
    Хесус Родригес
    ВР
  • 2
    Флаг
    Ángel Alberto Leyva Serrano
    ЗЩ
  • 15
    Флаг
    Oscar Eduardo Villa Domínguez
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Alberto Herrera Rodríguez
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Матиас Томас
    ПЗ
  • 16
    Флаг
    Alonso Ramírez Jiménez
    ПЗ
  • 34
    Флаг
    Lucas Camilo Azevedo da Silva
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Omar Fernando Moreno Villegas
    НАП
  • 27
    Флаг
    Брайан Гарника
    НАП
  • 9
    Флаг
    Луифер Эрнандес
    НАП
Гвадалахара
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Рауль Ранхель
    ВР
  • 2
    Флаг
    Хосе Кастильо
    ЗЩ
  • 7
    Флаг
    Луис Ромо
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Daniel Aguirre
    ПЗ
  • 28
    Флаг
    Фернандо Гонсалес
    ПЗ
  • 33
    Флаг
    Джордан Каррильо
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Брайан Гутьеррес
    ПЗ
  • 5
    Флаг
    Брайан Гонсалес
    ЗЩ
  • 37
    Флаг
    Ричард Ледесма
    ЗЩ
  • 34
    Флаг
    Армандо Гонсалес Альба
    НАП
  • 25
    Флаг
    Роберто Альварадо
    НАП
Запасные
  • 13
    Флаг
    Оскар Уолли
    ВР
  • 3
    Флаг
    Diego Campillo Del Campo
    ЗЩ
  • 16
    Флаг
    Луис Рей
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Miguel Alejandro Gómez Ortiz
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Омар Говеа
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Кевин Кастаньеда
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Jonathan Perez
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Эфраин Альварес
    НАП
  • 9
    Флаг
    Анхель Сепульведа
    НАП
  • 17
    Флаг
    Рикардо Марин
    НАП

Пуэбла - Гвадалахара – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
31
1.03
12
15.25
1.35
3.4
21
1.07
9

Статистика для ставок

9
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Гвадалахара не выигрывает в 5 последних матчах в гостях в турнире «Высшая лига»
Прогноз
Пуэбла не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.60
Поставить
Пуэбла – Гвадалахара: Гвадалахара побеждает в 3 последних очных матчах
Прогноз
Гвадалахара победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
9
Поставить
В последних 5 играх Гвадалахара пропускает в среднем 1.20 гола за игру
Прогноз
Пуэбла забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.88
Поставить
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