МЛС: Нью-Йорк Сити — ФК Торонто, шансы команд на победу в матче

Матч МЛС: Нью-Йорк Сити — ФК Торонто пройдет 01.08.2026 на стадионе «Yankee Stadium». Хозяева набрали 25 очков в 17 турах сезона, гости — 16 очков в 17 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.05. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Нью-Йорк Сити набрал 25 очков в 17 турах и занимает более высокое место в таблице, чем соперник. Команда выиграла два последних матча, забив в них пять мячей, и в шести последних турах неизменно отличалась. При этом оборона не выглядит безупречной: пропуски в четырех последних играх и в среднем 1.20 гола за матч в последних пяти встречах указывают на уязвимость при высоком прессинге соперника.

В атаке выделяется Николас Фернандес Меркау, забивший 12 голов в сезоне. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на привычную структуру владения и быстрые переходы через фланги. Однако тренерскому штабу предстоит найти баланс между атакующим порывом и страховкой тылов, ведь соперник способен наказать за потери в центре поля.

ФК Торонто набрал лишь 16 очков в 17 турах и не побеждает в 11 последних матчах лиги. В последних пяти играх команда забила всего три гола, пропустив семь, что говорит о проблемах в завершении и обороне. Тем не менее, три ничьих в последних четырех встречах показывают, что гости умеют цепляться за результат и навязывать борьбу.

Лучший бомбардир Даниэль Шаллои отметился четырьмя голами, но команде не хватает стабильности в атаке. Ориентировочный состав предполагает игру вторым номером с расчетом на контратаки и стандарты. Если Торонто удастся сохранить дисциплину в обороне, у него будут шансы удержать ничейный счет.

Последние матчи и личные встречи

В последних десяти очных встречах Нью-Йорк Сити имеет преимущество по счету 21:14 и выиграл пять последних матчей, включая июльскую встречу 2025 года (3:1). Однако текущая форма гостей, хоть и слабая, но с тремя ничьими в четырех матчах, а также проблемы хозяев в обороне позволяют предположить, что матч может быть закрытым и завершиться вничью.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Нью-Йорк Сити — ФК Торонто, и где смотреть

Матч: Нью-Йорк Сити — ФК Торонто состоится 01.08.2026 и начнется в 02:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Yankee Stadium».