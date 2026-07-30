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FONBET Кубок России: Темп Барнаул — КДВ, шансы команд на победу в матче

Матч FONBET Кубка России: Темп Барнаул — КДВ пройдет 30.07.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды КДВ — коэффициент 1.27. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.27
Ставка
Победа команды КДВ
Бонус
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Возможный выигрыш при повторении прогноза - 19 050 ₽
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Шансы команд на победу

Темп Барнаул подходит к матчу с серией без поражений из 9 игр, что говорит о стабильности команды. В последних 5 встречах клуб забивает в среднем 1.60 гола за игру, но и пропускает столько же, что указывает на баланс атаки и обороны. Однако в текущем турнире команда еще не набирала очков, что создает дополнительное давление.

Ориентировочный состав Темпа Барнаул строится вокруг игроков, способных контролировать мяч в центре поля. Тренерский штаб делает ставку на быстрые переходы из обороны в атаку, но против соперника с высоким прессингом важно избегать потерь на своей половине. Ключевым фактором станет реализация моментов, так как команда забивает в 9 последних матчах подряд.

КДВ находится в отличной форме: 4 победы подряд, а в последних 5 матчах команда забивает 8 голов при 5 пропущенных. Средняя результативность — 1.60 гола за игру, что совпадает с показателями соперника, но оборона гостей выглядит надежнее: в среднем 1.00 пропущенного гола за матч. Букмекеры оценивают победу КДВ коэффициентом 1.27, что отражает статус фаворита.

В составе КДВ выделяются игроки атаки, которые регулярно забивают в последних встречах. Тренерский штаб может варьировать тактику, используя фланговые проходы и стандартные положения. Гости уверенно чувствуют себя в роли лидера, и их текущая серия побед создает психологическое преимущество перед матчем.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи команд не указаны, но тактический прогноз строится на контрасте форм: КДВ выиграл 4 матча подряд, тогда как Темп Барнаул не проигрывает 9 игр, но имеет меньше побед. Учитывая букмекерскую оценку и атакующий потенциал гостей, победа КДВ выглядит наиболее вероятным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Темп Барнаул — КДВ, и где смотреть

Матч: Темп Барнаул — КДВ состоится 30.07.2026 и начнется в 15:00 по московскому времени. Прямая трансляция — «Матч! Премьер».

Стартовые составы на матч Темп Барнаул - КДВ

Темп Барнаул
Основной состав
  • 59
    Флаг
    Максим Едапин
    ВР
  • 3
    Флаг
    Максим Вернигор
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Никита Бабич
    ЗЩ
  • 19
    Флаг
    Сергей Мизгирев
    ЗЩ
  • 33
    Флаг
    Александр Черкасов
    ЗЩ
  • 55
    Флаг
    Денис Чуркин
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Алексей Гришаков
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Виктор Кузькин
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Ибод Икромиддинов
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Владимир Завьялов
    ПЗ
  • 15
    Флаг
    Игорь Абрамов
    НАП
Запасные
  • 18
    Флаг
    Александр Бричеев
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Сергей Плугин
    ЗЩ
  • 11
    Флаг
    Никита Родичев
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Никита Шибаев
    ПЗ
  • 66
    Флаг
    Арсений Яблонский
    ПЗ
КДВ
Основной состав
  • 30
    Флаг
    Данил Пшеничников
    ВР
  • 11
    Флаг
    Дмитрий Стародуб
    ПЗ
  • 3
    Флаг
    Данила Сагуткин
    ЗЩ
  • 16
    Флаг
    Роман Денисов
    ПЗ
  • 70
    Флаг
    Данил Никифоров
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Олег Леонов
    ПЗ
  • 99
    Флаг
    Максим Палиенко
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Денис Степаненко
    ПЗ
  • 24
    Флаг
    Александр Коротаев
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Дмитрий Лаврищев
    НАП
  • 63
    Флаг
    Илья Волнов
    ЗЩ
Запасные
  • 2
    Флаг
    Александр Нестеров
    ЗЩ
  • 33
    Флаг
    Егор Егоров
    ЗЩ
  • 88
    Флаг
    Никита Симдянкин
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Константин Антипов
    НАП
  • 9
    Флаг
    Даниил Кондраков
    НАП

Темп Барнаул - КДВ – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
100
18
1.03
17
8.5
1.1
76
10.5
1.01
53.6
14.62
1.01

Статистика для ставок

9
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КДВ побеждает в 4 последних матчах
Прогноз
КДВ победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.03
Поставить
Темп Барнаул не проигрывает в 9 последних матчах
Прогноз
Темп Барнаул не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
5.70
Поставить
В последних 5 играх КДВ пропускает в среднем 1.00 гола за игру
Прогноз
Темп Барнаул забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.50
Поставить
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