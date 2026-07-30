FONBET Кубок России: Темп Барнаул — КДВ, шансы команд на победу в матче

Матч FONBET Кубка России: Темп Барнаул — КДВ пройдет 30.07.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды КДВ — коэффициент 1.27. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Темп Барнаул подходит к матчу с серией без поражений из 9 игр, что говорит о стабильности команды. В последних 5 встречах клуб забивает в среднем 1.60 гола за игру, но и пропускает столько же, что указывает на баланс атаки и обороны. Однако в текущем турнире команда еще не набирала очков, что создает дополнительное давление.

Ориентировочный состав Темпа Барнаул строится вокруг игроков, способных контролировать мяч в центре поля. Тренерский штаб делает ставку на быстрые переходы из обороны в атаку, но против соперника с высоким прессингом важно избегать потерь на своей половине. Ключевым фактором станет реализация моментов, так как команда забивает в 9 последних матчах подряд.

КДВ находится в отличной форме: 4 победы подряд, а в последних 5 матчах команда забивает 8 голов при 5 пропущенных. Средняя результативность — 1.60 гола за игру, что совпадает с показателями соперника, но оборона гостей выглядит надежнее: в среднем 1.00 пропущенного гола за матч. Букмекеры оценивают победу КДВ коэффициентом 1.27, что отражает статус фаворита.

В составе КДВ выделяются игроки атаки, которые регулярно забивают в последних встречах. Тренерский штаб может варьировать тактику, используя фланговые проходы и стандартные положения. Гости уверенно чувствуют себя в роли лидера, и их текущая серия побед создает психологическое преимущество перед матчем.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи команд не указаны, но тактический прогноз строится на контрасте форм: КДВ выиграл 4 матча подряд, тогда как Темп Барнаул не проигрывает 9 игр, но имеет меньше побед. Учитывая букмекерскую оценку и атакующий потенциал гостей, победа КДВ выглядит наиболее вероятным исходом.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Темп Барнаул — КДВ, и где смотреть

Матч: Темп Барнаул — КДВ состоится 30.07.2026 и начнется в 15:00 по московскому времени. Прямая трансляция — «Матч! Премьер».