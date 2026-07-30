FONBET Кубок России: Темп Барнаул — КДВ, шансы команд на победу в матче

Матч FONBET Кубка России: Темп Барнаул — КДВ пройдет 30.07.2026.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды КДВ — коэффициент 1.27. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Темп Барнаул подходит к матчу после серии из четырех игр без побед: три ничьи и одно поражение. Команда редко пропускает много, но и в атаке действует нестабильно — в последних пяти матчах забито всего четыре мяча. Турнирное положение не позволяет расслабиться, однако букмекеры оценивают шансы хозяев как низкие.
Ориентировочный состав Темпа строится вокруг обороны, но без явных лидеров в атаке команде сложно создавать моменты. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на плотность в центре поля и быстрые переходы, однако против соперника с высоким прессингом это может не сработать.
КДВ демонстрирует уверенную форму: четыре победы в последних пяти матчах, включая три сухие. Команда стабильно забивает и редко ошибается в обороне. Букмекерский коэффициент 1.27 подтверждает статус явного фаворита, а турнирная мотивация гостей высока.
В составе КДВ выделяются игроки, способные решить эпизод индивидуально. Тренерский штаб может варьировать тактику, но основа — контроль мяча и агрессивный прессинг. Ориентировочный состав позволяет ждать быстрых атак через фланги и подключения полузащитников.
Последние матчи и личные встречи
Очные встречи между командами не указаны, но тактический прогноз строится на контрасте форм: КДВ подходит в роли более сыгранного и мотивированного коллектива. Вероятно, гости навяжут высокий темп и используют слабости хозяев в позиционной обороне, что делает их победу логичным исходом.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Темп Барнаул — КДВ, и где смотреть
Матч: Темп Барнаул — КДВ состоится 30.07.2026 и начнется в 15:00 по московскому времени. Прямая трансляция — «Матч! Премьер».
Стартовые составы на матч Темп Барнаул - КДВ
- 59Максим ЕдапинВР
- 3Максим ВернигорПЗ
- 22Никита БабичЗЩ
- 19Сергей МизгиревЗЩ
- 33Александр ЧеркасовЗЩ
- 55Денис ЧуркинПЗ
- 23Алексей ГришаковПЗ
- 17Виктор КузькинПЗ
- 7Ибод ИкромиддиновПЗ
- 20Владимир ЗавьяловПЗ
- 15Игорь АбрамовНАП
- 18Александр БричеевЗЩ
- 2Сергей ПлугинЗЩ
- 11Никита РодичевПЗ
- 9Никита ШибаевПЗ
- 66Арсений ЯблонскийПЗ
- 30Данил ПшеничниковВР
- 11Дмитрий СтародубПЗ
- 3Данила СагуткинЗЩ
- 16Роман ДенисовПЗ
- 70Данил НикифоровПЗ
- 10Олег ЛеоновПЗ
- 99Максим ПалиенкоПЗ
- 14Денис СтепаненкоПЗ
- 24Александр КоротаевПЗ
- 23Дмитрий ЛаврищевНАП
- 63Илья ВолновЗЩ
- 2Александр НестеровЗЩ
- 33Егор ЕгоровЗЩ
- 88Никита СимдянкинПЗ
- 7Константин АнтиповНАП
- 9Даниил КондраковНАП
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