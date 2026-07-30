3 мин.
0
FONBET Кубок России: Анри Владивосток — Динамо Барнаул, шансы команд на победу в матче

Матч FONBET Кубка России: Анри Владивосток — Динамо Барнаул пройдет 30.07.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Динамо Барнаул — коэффициент 1.27. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
Реклама 18+
Коэффициент
1.27
Ставка
Победа команды Динамо Барнаул
Бонус
Специальный бонус 20 000 ₽
Повторить ставку в Балтбет
Возможный выигрыш при повторении прогноза - 25 400 ₽
Реклама 18+

Шансы команд на победу

Анри Владивосток подходит к матчу без побед в текущем розыгрыше Кубка России, а в последних пяти играх во всех турнирах команда не забила ни одного гола, сыграв три нулевые ничьи. Отсутствие результативности — главный вызов для хозяев, которым предстоит найти способ взломать оборону соперника, пропускающего в среднем 2.6 гола за игру.

Ориентировочный состав Анри Владивосток не раскрыт в доступных данных, но тренерскому штабу предстоит решить проблему с созданием моментов. Команде необходимо активнее действовать в финальной трети, чтобы компенсировать слабую форму и дать бой фавориту, который, несмотря на серию поражений, обладает более высоким классом.

Динамо Барнаул, несмотря на три поражения подряд, остается явным фаворитом по букмекерской оценке (коэффициент 1.27). В последних пяти матчах команда забивает в среднем 1.2 гола, но пропускает 2.6 — это указывает на проблемы в обороне, которые могут быть нивелированы слабой атакой соперника. Турнирная мотивация гостей высока: им нужно прервать неудачную серию.

В атаке Динамо Барнаул опирается на игроков, способных создавать моменты: за последние пять игр забито 6 голов, в том числе 4 в ворота Оренбурга-2. Тренерский штаб может сделать ставку на быстрые переходы и давление с первых минут, чтобы использовать неуверенность хозяев. Ключевым станет реализация голевых шансов, так как оборона гостей нестабильна.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи команд не представлены в доступных данных, но тактический прогноз строится на контрасте атакующих возможностей: Динамо Барнаул, несмотря на пропуски, способен забивать, тогда как Анри Владивосток не отличается результативностью. Это делает победу гостей наиболее вероятным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Анри Владивосток — Динамо Барнаул, и где смотреть

Матч: Анри Владивосток — Динамо Барнаул состоится 30.07.2026 и начнется в 12:30 по московскому времени. Прямая трансляция — «Матч! Премьер».

Стартовые составы на матч Анри Владивосток - Динамо Барнаул

Анри Владивосток
Основной состав
  • 35
    Флаг
    Георгий Ткачев
    ВР
  • 15
    Флаг
    Евгений Белоногов
    ПЗ
  • 27
    Флаг
    Юрий Громов
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Артем Агрофенин
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Илья Багаев
    ЗЩ
  • 77
    Флаг
    Денис Селищев
    НАП
  • 3
    Флаг
    Максим Насадюк
    ЗЩ
  • 41
    Флаг
    Александр Васильев
    ПЗ
  • 94
    Флаг
    Алексей Сапалев
    НАП
  • 11
    Флаг
    Руслан Гордиенко
    НАП
Запасные
  • 13
    Флаг
    Петр Янзин
    ЗЩ
  • 7
    Флаг
    Сетрак Акопян
    ПЗ
Динамо Барнаул
Основной состав
  • 16
    Флаг
    Илья Бычков
    ВР
  • 7
    Флаг
    Иван Житников
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Илья Хатунцев
    ЗЩ
  • 53
    Флаг
    Василий Илик
    ЗЩ
  • 27
    Флаг
    Артем Саблин
    ЗЩ
  • 10
    Флаг
    Михаил Осипов
    ПЗ
  • 32
    Флаг
    Даниил Чернобай
    ПЗ
  • 38
    Флаг
    Егор Перевозников
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Роман Колмаков
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Никита Ворона
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Антон Шадура
    ПЗ
Запасные
  • 28
    Флаг
    Александр Рейз
    ЗЩ
  • 21
    Флаг
    Андрей Жигалов
    ПЗ
  • 73
    Флаг
    Данил Решетников
    ПЗ
  • 25
    Флаг
    Кирилл Могел
    НАП

Анри Владивосток - Динамо Барнаул – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
191.65
13.41
1.01
100
16
1.03
43
10
1.04
66
7.75
1.04

Статистика для ставок

5
Реклама 18+
Динамо Барнаул проигрывает в 3 последних матчах
Прогноз
Анри Владивосток победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
100
Поставить
В последних 5 играх Динамо Барнаул пропускает в среднем 2.60 гола за игру
Прогноз
Анри Владивосток забьет больше двух голов
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
4.60
Поставить
В последних 5 играх Динамо Барнаул забивает в среднем 1.20 гола за игру
Прогноз
Динамо Барнаул забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.09
Поставить
Реклама 18+
Лучшие бонусы букмекеров
Все бонусы
10 000 ₽
Фрибет новым игрокам от WINLINE – 10 000
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
15 000 ₽
Фрибет без депозита от «Фонбет» при регистрации – до 15 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
1 500 ₽
Эксклюзивный промокод на три фрибета по 500 рублей для новых клиентов БК «БЕТСИТИ» – без депозита!
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
8 000 ₽
Шумный фрибет новым игрокам от БК «Лига Ставок» – до 8 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
10 000 ₽
Фрибет до 10 000 всем новым клиентам БК BETBOOM
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
20 000 ₽
Приветственный бонус в БК «Балтбет» – до 20 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
Все бонусы
Реклама 18+
logoАнри Владивосток
logoДинамо Барнаул
logoFONBET Кубок России
logoСтавки на спорт
Прогнозы на футбол
logoПрогнозы на спорт
Ставки на футбол