FONBET Кубок России: Анри Владивосток — Динамо Барнаул, шансы команд на победу в матче

Матч FONBET Кубка России: Анри Владивосток — Динамо Барнаул пройдет 30.07.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Динамо Барнаул — коэффициент 1.27. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Анри Владивосток подходит к матчу без побед в текущем розыгрыше Кубка России, а в последних пяти играх во всех турнирах команда не забила ни одного гола, сыграв три нулевые ничьи. Отсутствие результативности — главный вызов для хозяев, которым предстоит найти способ взломать оборону соперника, пропускающего в среднем 2.6 гола за игру.

Ориентировочный состав Анри Владивосток не раскрыт в доступных данных, но тренерскому штабу предстоит решить проблему с созданием моментов. Команде необходимо активнее действовать в финальной трети, чтобы компенсировать слабую форму и дать бой фавориту, который, несмотря на серию поражений, обладает более высоким классом.

Динамо Барнаул, несмотря на три поражения подряд, остается явным фаворитом по букмекерской оценке (коэффициент 1.27). В последних пяти матчах команда забивает в среднем 1.2 гола, но пропускает 2.6 — это указывает на проблемы в обороне, которые могут быть нивелированы слабой атакой соперника. Турнирная мотивация гостей высока: им нужно прервать неудачную серию.

В атаке Динамо Барнаул опирается на игроков, способных создавать моменты: за последние пять игр забито 6 голов, в том числе 4 в ворота Оренбурга-2. Тренерский штаб может сделать ставку на быстрые переходы и давление с первых минут, чтобы использовать неуверенность хозяев. Ключевым станет реализация голевых шансов, так как оборона гостей нестабильна.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи команд не представлены в доступных данных, но тактический прогноз строится на контрасте атакующих возможностей: Динамо Барнаул, несмотря на пропуски, способен забивать, тогда как Анри Владивосток не отличается результативностью. Это делает победу гостей наиболее вероятным исходом.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Анри Владивосток — Динамо Барнаул, и где смотреть

Матч: Анри Владивосток — Динамо Барнаул состоится 30.07.2026 и начнется в 12:30 по московскому времени. Прямая трансляция — «Матч! Премьер».