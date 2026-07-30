FONBET Кубок России: Анри Владивосток — Динамо Барнаул, шансы команд на победу в матче

Матч FONBET Кубка России: Анри Владивосток — Динамо Барнаул пройдет 30.07.2026.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Динамо Барнаул — коэффициент 1.27. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Анри Владивосток подходит к матчу без побед в текущем розыгрыше Кубка России, а в последних пяти играх во всех турнирах команда не забила ни одного гола, сыграв три нулевые ничьи. Отсутствие результативности — главный вызов для хозяев, которым предстоит найти способ взломать оборону соперника, пропускающего в среднем 2.6 гола за игру.
Ориентировочный состав Анри Владивосток не раскрыт в доступных данных, но тренерскому штабу предстоит решить проблему с созданием моментов. Команде необходимо активнее действовать в финальной трети, чтобы компенсировать слабую форму и дать бой фавориту, который, несмотря на серию поражений, обладает более высоким классом.
Динамо Барнаул, несмотря на три поражения подряд, остается явным фаворитом по букмекерской оценке (коэффициент 1.27). В последних пяти матчах команда забивает в среднем 1.2 гола, но пропускает 2.6 — это указывает на проблемы в обороне, которые могут быть нивелированы слабой атакой соперника. Турнирная мотивация гостей высока: им нужно прервать неудачную серию.
В атаке Динамо Барнаул опирается на игроков, способных создавать моменты: за последние пять игр забито 6 голов, в том числе 4 в ворота Оренбурга-2. Тренерский штаб может сделать ставку на быстрые переходы и давление с первых минут, чтобы использовать неуверенность хозяев. Ключевым станет реализация голевых шансов, так как оборона гостей нестабильна.
Последние матчи и личные встречи
Очные встречи команд не представлены в доступных данных, но тактический прогноз строится на контрасте атакующих возможностей: Динамо Барнаул, несмотря на пропуски, способен забивать, тогда как Анри Владивосток не отличается результативностью. Это делает победу гостей наиболее вероятным исходом.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Анри Владивосток — Динамо Барнаул, и где смотреть
Матч: Анри Владивосток — Динамо Барнаул состоится 30.07.2026 и начнется в 12:30 по московскому времени. Прямая трансляция — «Матч! Премьер».
Стартовые составы на матч Анри Владивосток - Динамо Барнаул
- 35Георгий ТкачевВР
- 15Евгений БелоноговПЗ
- 27Юрий ГромовЗЩ
- 2Артем АгрофенинЗЩ
- 23Илья БагаевЗЩ
- 77Денис СелищевНАП
- 3Максим НасадюкЗЩ
- 41Александр ВасильевПЗ
- 94Алексей СапалевНАП
- 11Руслан ГордиенкоНАП
- 13Петр ЯнзинЗЩ
- 7Сетрак АкопянПЗ
- 16Илья БычковВР
- 7Иван ЖитниковЗЩ
- 24Илья ХатунцевЗЩ
- 53Василий ИликЗЩ
- 27Артем СаблинЗЩ
- 10Михаил ОсиповПЗ
- 32Даниил ЧернобайПЗ
- 38Егор ПеревозниковПЗ
- 11Роман КолмаковПЗ
- 23Никита ВоронаПЗ
- 18Антон ШадураПЗ
- 28Александр РейзЗЩ
- 21Андрей ЖигаловПЗ
- 73Данил РешетниковПЗ
- 25Кирилл МогелНАП
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