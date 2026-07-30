Товарищеские матчи (клубы): Лаваль — Гранвиль, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Лаваль — Гранвиль пройдет 30.07.2026 в Stade des Gandonnières N° 7 на стадионе «Stade des Gandonnières N° 7».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Лаваль — коэффициент 1.45. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Лаваль подходит к матчу с серией из трех побед в последних четырех домашних играх, что подтверждает уверенную игру на своем поле. В текущем товарищеском турнире команда одержала две победы при двух поражениях, но при этом стабильно забивает в последних пяти матчах — 12 голов в среднем по 2.4 за игру. Однако оборона не столь надежна: пропущено 8 мячей за тот же отрезок, и в трех последних встречах Лаваль неизменно пропускает. Тем не менее, атакующий потенциал позволяет рассчитывать на результативность.

В атаке Лаваль опирается на коллективные действия: команда забивает в каждом из последних пяти матчей, что говорит о сыгранности линии нападения. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые переходы и давление с первых минут, учитывая, что соперник редко играет в последнее время. Отсутствие травмированного Франсиса Коклена может сказаться на глубине состава, но в целом ориентировочный состав позволяет сохранить привычную структуру игры.

Гранвиль проводит первый матч в текущем товарищеском турнире, поэтому оценить его форму по этому соревнованию сложно. В последних пяти играх за длительный период команда забила 5 голов (в среднем 1.0 за матч) и пропустила 4 (0.8 в среднем), что указывает на склонность к низовой результативности. При этом Гранвиль не проигрывает в девяти последних матчах, но эта серия включает встречи разного уровня и давности. Отсутствие игровой практики в 2026 году может стать фактором неопределенности.

Ориентировочный состав Гранвиля не раскрыт, но по доступной статистике команда редко пропускает много, что говорит о дисциплинированной обороне. Однако против атакующего Лаваля, который забивает в каждом матче, гостям потребуется высокая концентрация. Тактически Гранвиль, вероятно, сделает ставку на контратаки, но длительный перерыв в официальных матчах может сказаться на игровом тонусе.

Последние матчи и личные встречи

Единственная очная встреча за последние годы прошла в 2016 году в Кубке Франции и завершилась победой Гранвиля (2:1). Однако с тех пор составы изменились, а Лаваль заметно прибавил в атаке, что подтверждается текущей серией голов. Учитывая домашнюю форму хозяев и более высокий турнирный ритм, Лаваль выглядит предпочтительнее и способен взять реванш.

Травмированные игроки

У команды Лаваль в списке травмированных Франсис Коклен.

Когда начнется матч Лаваль — Гранвиль, и где смотреть

Матч: Лаваль — Гранвиль состоится 30.07.2026 и начнется в 12:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Stade des Gandonnières N° 7».