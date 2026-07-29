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Товарищеские матчи (клубы): Мальорка — Аль-Иттихад Джидда, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Мальорка — Аль-Иттихад Джидда пройдет 30.07.2026 в Benahavís на стадионе «Campo La Quinta». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.30. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
4.30
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

Мальорка подходит к матчу после уверенной победы над Аль-Фатехом (3:0) и сохраняет серию без поражений дома из 7 игр. В последних 5 матчах команда забивает в среднем 1.60 гола, пропуская 1.20, что указывает на сбалансированную игру. Однако турнирное положение в товарищеских матчах не отражает реальной силы, и соперник обладает высокой результативностью.

Ориентировочный состав Мальорки строится вокруг атакующих игроков, способных создавать моменты, но травмы Микеля Жан Саласа и Жюстена-Ноэля Калумбы могут ограничить глубину скамейки. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на контроль мяча и быстрые переходы, чтобы нейтрализовать давление гостей.

Аль-Иттихад Джидда демонстрирует результативный футбол: в последних 5 играх забито 11 голов (в среднем 2.20), но и пропущено 12 (2.40 за матч). Команда забивает в 6 последних матчах подряд, что говорит о стабильности в атаке, однако оборона остается уязвимой. В товарищеском турнире у гостей 2 победы, но уровень соперников был разным.

Гости располагают быстрыми фланговыми игроками, способными использовать пространство за спинами защитников. Ориентировочный состав предполагает агрессивный прессинг и ставку на индивидуальные действия. Ключевым фактором станет умение реализовывать моменты, так как Мальорка дома редко проигрывает.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не представлены в данных, но тактический прогноз указывает на закрытый характер матча: Мальорка сильна дома, а Аль-Иттихад Джидда результативен, но ненадежен в обороне. Равенство сил и высокий коэффициент на ничью (4.30) делают этот исход логичным выбором.

Травмированные игроки

У команды Мальорка в списке травмированных Микель Жан Салас и Жюстен-Ноэль Калумба.

Когда начнется матч Мальорка — Аль-Иттихад Джидда, и где смотреть

Матч: Мальорка — Аль-Иттихад Джидда состоится 30.07.2026 и начнется в 11:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Campo La Quinta».

Стартовые составы на матч Мальорка - Аль-Иттихад Джидда

Составы еще неизвестны

Мальорка - Аль-Иттихад Джидда – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
1.01
6.8
16
1.12
6
19
1.01
10.25
76
1.01
17.38
25.82

Статистика для ставок

8
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Мальорка не проигрывает в 7 последних матчах дома
Прогноз
Мальорка не проиграет
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Коэффициент
1.02
Поставить
В последних 5 играх Аль-Иттихад Джидда пропускает в среднем 2.40 гола за игру
Прогноз
Мальорка забьет больше одного гола
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Коэффициент
1.09
Поставить
В последних 5 играх Аль-Иттихад Джидда забивает в среднем 2.20 гола за игру
Прогноз
Аль-Иттихад Джидда забьет больше одного гола
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Коэффициент
2.02
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