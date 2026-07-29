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Товарищеские матчи (клубы): Ливерпуль — Рексхэм, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Ливерпуль — Рексхэм пройдет 30.07.2026 на стадионе «Yankee Stadium». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 0 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Ливерпуль — коэффициент 1.40. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.40
Ставка
Победа команды Ливерпуль
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Шансы команд на победу

Ливерпуль подходит к матчу после победы над Сандерлендом (4:2) в предыдущем товарищеском матче. Команда забивает в семи последних играх подряд, но при этом пропускает в восьми из них. В среднем за последние пять матчей «красные» забивают 2.00 гола за игру, а пропускают 2.20 — это указывает на атакующий стиль, но и на уязвимость в обороне. Несмотря на нестабильные результаты в концовке сезона (одна победа в пяти последних официальных матчах), в товарищеских встречах команда выглядит увереннее.

В атаке Ливерпуля ключевым игроком остается Доминик Собослаи — лучший бомбардир команды в текущем сезоне с одним голом. Ориентировочный состав, вероятно, будет близок к оптимальному, но стоит учитывать, что несколько игроков находятся в лазарете. Тренерский штаб может использовать матч для отработки тактических схем, особенно в завершающей стадии. Домашний фактор на Yankee Stadium добавляет уверенности: Ливерпуль не проигрывает в девяти из одиннадцати последних домашних матчей.

Рексхэм набрал отличный ход в товарищеских матчах: команда не проигрывает в трех последних играх турнира, включая победу над Лидсом (3:2). В последних пяти матчах валлийцы забивают в среднем 1.40 гола за игру и столько же пропускают. Серия без поражений в шести из восьми последних матчей говорит о стабильности, хотя уровень соперников был ниже, чем у Ливерпуля. Гости также забивают в шести из восьми последних встреч, что делает их опасными в атаке.

Лучший бомбардир Рексхэма в сезоне — Сэм Смит с одним голом. Команда делает ставку на коллективные действия и редко проигрывает крупно. В товарищеских матчах Рексхэм уже обыгрывал «Манчестер Юнайтед» (1:0), что показывает способность давать бой топ-соперникам. Однако против Ливерпуля, который обладает более высоким индивидуальным мастерством, гостям придется действовать компактно и использовать контратаки. Тренерский штаб, скорее всего, выставит основной состав, чтобы проверить готовность к сезону.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не представлены в доступных данных, поэтому тактический прогноз строится на текущей форме и статусе соперников. Ливерпуль, несмотря на проблемы в обороне, является явным фаворитом по букмекерской оценке (коэффициент 1.40) и имеет более высокий класс игроков. Рексхэм может навязать борьбу, но вряд ли сможет сдержать атаку хозяев на протяжении всего матча. Ожидается, что Ливерпуль добьется победы за счет более высокого индивидуального мастерства и поддержки трибун.

Травмированные игроки

У команды Ливерпуль в списке травмированных Ватару Эндо, Витезслав Ярош, Жереми Жаке, Юго Экитике, Джованни Леони и Конор Брэдли.

Когда начнется матч Ливерпуль — Рексхэм, и где смотреть

Матч: Ливерпуль — Рексхэм состоится 30.07.2026 и начнется в 02:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Yankee Stadium».

Стартовые составы на матч Ливерпуль - Рексхэм

Ливерпуль
Основной состав
  • 25
    Флаг
    Георгий Мамардашвили
    ВР
  • 6
    Флаг
    Милош Керкез
    ЗЩ
  • 44
    Флаг
    Люк Чемберс
    ЗЩ
  • 83
    Флаг
    Ифеаньи Ндукве
    ЗЩ
  • 47
    Флаг
    Кэлвин Рэмзи
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Доминик Собослаи
    ПЗ
  • 42
    Флаг
    Трей Ньони
    ПЗ
  • 48
    Флаг
    Калум Скэнлон
    ЗЩ
  • 19
    Флаг
    Харви Эллиот
    ПЗ
  • 40
    Флаг
    Джош Абе
    НАП
  • 67
    Флаг
    Льюис Кумас
    НАП
Запасные
  • 95
    Флаг
    Харви Дэвис
    ВР
  • 28
    Флаг
    Фредди Вудмен
    ВР
  • 30
    Флаг
    Джереми Фримпонг
    ЗЩ
  • 75
    Флаг
    Мор Талла Ндиайе
    ЗЩ
  • 21
    Флаг
    Константинос Цимикас
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Кертис Джонс
    ПЗ
  • 53
    Флаг
    Джеймс Макконнелл
    ПЗ
  • 68
    Флаг
    Киран Моррисон
    ПЗ
  • 73
    Флаг
    Рио Нгумоа
    НАП
  • 82
    Флаг
    Джош Сонни-Лэмби
    НАП
  • 79
    Флаг
    Уилл Райт
    НАП
Не принимают участие
  • 3
    Флаг
    Ватару Эндо
    ПЗ
  • 56
    Флаг
    Витезслав Ярош
    ВР
  • 0
    Флаг
    Жереми Жаке
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Юго Экитике
    НАП
  • 15
    Флаг
    Джованни Леони
    ЗЩ
  • 12
    Флаг
    Конор Брэдли
    ЗЩ
Рексхэм
Основной состав
  • 21
    Флаг
    Дэнни Уорд
    ВР
  • 2
    Флаг
    Каллум Дойл
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Дэн Скарр
    ЗЩ
  • 26
    Флаг
    Зак Вайнер
    ЗЩ
  • 14
    Флаг
    Джордж Томасон
    ПЗ
  • 27
    Флаг
    Льюис О`Брайен
    ПЗ
  • 37
    Флаг
    Мэттью Джеймс
    ПЗ
  • 47
    Флаг
    Райан Лонгмэн
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Дэвис Киллор-Данн
    ПЗ
  • 28
    Флаг
    Сэм Смит
    НАП
  • 20
    Флаг
    Оливер Рэтбоун
    ПЗ
Запасные
  • 25
    Флаг
    Каллум Бертон
    ВР
  • 3
    Флаг
    Льюис Брант
    ЗЩ
  • 13
    Флаг
    Либерато Какаче
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Макс Клуворт
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Доминик Хайем
    ЗЩ
  • 34
    Флаг
    Аарон Джеймс
    ЗЩ
  • 45
    Флаг
    Харри Ашфилд
    ПЗ
  • 29
    Флаг
    Райан Барнетт
    ПЗ
  • 15
    Флаг
    Джордж Добсон
    ПЗ
  • 40
    Флаг
    Алекс Мур
    ПЗ
  • 33
    Флаг
    Натан Броудхед
    НАП
  • 11
    Флаг
    Бэйли Кадамартери
    НАП
  • 19
    Флаг
    Киффер Мур
    НАП

Ливерпуль - Рексхэм – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
1.1
5.8
33
1.02
15
43
1.02
8.5
76
1.03
9
80

Статистика для ставок

9
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Рексхэм не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
Прогноз
Рексхэм не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.55
Поставить
Ливерпуль не проигрывает в 9 из 11 последних матчей дома
Прогноз
Ливерпуль не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.30
Поставить
Рексхэм забивает в 6 из 8 последних матчей
Прогноз
Рексхэм забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.88
Поставить
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