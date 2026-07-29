Товарищеские матчи (клубы): Ипсвич — Осасуна, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Ипсвич — Осасуна пройдет 29.07.2026 на стадионе «Колчестер Комьюнити Стэдиум».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Ипсвич — коэффициент 2.30. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Ипсвич подходит к матчу на фоне уверенной серии без поражений в пяти последних встречах, что говорит о стабильности результатов. Команда забивает в среднем 1.80 гола за игру при пропущенных 1.00, демонстрируя сбалансированную игру. Отсутствие побед в текущем турнире компенсируется хорошей формой в предсезонных матчах, где атака работает эффективно.

В ориентировочном составе Ипсвич сохраняет привычную структуру, делая ставку на контроль мяча и быстрые переходы. Тренерский штаб может варьировать роли в центре поля, чтобы создавать численное преимущество в атаке. Ключевым станет использование флангов и поддержка штрафной, что приносило результат в последних играх.

Осасуна имеет одну победу в текущем турнире, но в последних пяти матчах пропускает в среднем 1.60 гола, что указывает на уязвимость в обороне. Команда проиграла три последних гостевых встречи в товарищеских матчах, что создает дополнительные риски. При этом атака забивает 1.20 гола за игру, но реализация моментов нестабильна.

Ориентировочный состав Осасуны предполагает активную игру через фланги и подключения полузащитников. Однако против соперника с высоким прессингом гостям важно избегать потерь у своей штрафной. Если лидеры атаки получат пространство, команда сможет создавать моменты, но оборонительные проблемы могут нивелировать это преимущество.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи команд не представлены в данных, но тактический прогноз строится на контрасте форм: Ипсвич не проигрывает в пяти матчах, а Осасуна уязвима в гостях. Букмекерская оценка (2.30) и домашний статус делают хозяев предпочтительным выбором.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

У команды Ипсвич в списке травмированных Кайн ван Увелен.

Когда начнется матч Ипсвич — Осасуна, и где смотреть

Матч: Ипсвич — Осасуна состоится 29.07.2026 и начнется в 21:45 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Колчестер Комьюнити Стэдиум».