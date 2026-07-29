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Товарищеские матчи (клубы): Бернли — Эспаньол, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Бернли — Эспаньол пройдет 29.07.2026 в Бернли на стадионе «Терф Мур». Хозяева набрали 0 очков в 4 турах сезона, гости — 0 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Эспаньол — коэффициент 2.50. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.50
Ставка
Победа команды Эспаньол
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Шансы команд на победу

Бернли подходит к матчу с серией без побед: команда не выигрывает в 17 последних встречах во всех турнирах. В текущем товарищеском турнире у хозяев 0 побед, 1 ничья и 3 поражения, при этом они забивают в каждом матче, но пропускают стабильно — в среднем 2.20 гола за игру в последних пяти. Оборона выглядит уязвимой, что подтверждается 11 пропущенными мячами в пяти последних играх.

В атаке Бернли опирается на Джейдона Банела, лучшего бомбардира сезона с 1 голом, но общая результативность низкая — в среднем 1.00 гола за игру в последних пяти матчах. Тренерскому штабу предстоит найти баланс между обороной и атакой, особенно с учетом травм Джоша Каллена и Джордана Байера, которые ослабляют центр поля.

Эспаньол, напротив, демонстрирует уверенную форму: команда не проигрывает в 6 последних матчах и имеет 2 победы и 1 ничью в текущем товарищеском турнире. Гости забивают в 7 последних встречах подряд, а в среднем забивают 2.20 гола за игру при пропущенных 0.60 — оборона выглядит надежно. Разница в форме между соперниками очевидна.

Эспаньол может рассчитывать на атакующую линию, которая забила 11 голов в последних пяти матчах. Несмотря на травму Хави Пуадо, состав сохраняет глубину, а тренерский штаб наверняка сделает ставку на быстрые переходы и давление на слабую оборону Бернли. Гости выглядят более сбалансированно и готовы диктовать условия.

Последние матчи и личные встречи

В единственной очной встрече в 2018 году Эспаньол одержал победу 2:0, что подчеркивает их комфорт в игре против Бернли. С учетом текущей формы гостей и проблем хозяев в обороне, повторение успеха выглядит закономерным сценарием.

Травмированные игроки

У команды Бернли в списке травмированных Джош Каллен и Джордан Байер.

У команды Эспаньол в списке травмированных Хави Пуадо.

Когда начнется матч Бернли — Эспаньол, и где смотреть

Матч: Бернли — Эспаньол состоится 29.07.2026 и начнется в 21:45 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Терф Мур».

Стартовые составы на матч Бернли - Эспаньол

Бернли
Не принимают участие
  • 24
    Флаг
    Джош Каллен
    ПЗ
  • 5
    Флаг
    Джордан Байер
    ЗЩ
Эспаньол
Не принимают участие
  • 7
    Флаг
    Хави Пуадо
    НАП

Бернли - Эспаньол – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
12.5
1.05
12.5
11
1.06
14
11.5
1.08
12.5

Статистика для ставок

9
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Бернли не выигрывает в 17 последних матчах
Прогноз
Эспаньол не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
3.05
Поставить
Эспаньол не проигрывает в 6 последних матчах
Прогноз
Эспаньол не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
3.05
Поставить
В последних 5 играх Бернли пропускает в среднем 2.20 гола за игру
Прогноз
Эспаньол забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.52
Поставить
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