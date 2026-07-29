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Товарищеские матчи (клубы): Вильяновенсе — Касереньо, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Вильяновенсе — Касереньо пройдет 29.07.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Касереньо — коэффициент 1.35. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.35
Ставка
Победа команды Касереньо
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Шансы команд на победу

Вильяновенсе подходит к матчу после серии товарищеских игр, в которых команда демонстрировала результативность: в последних пяти встречах забито 10 голов при трех пропущенных. Однако в текущем турнире у команды пока нет побед, и предстоящий матч станет первым в сезоне. Средняя результативность в атаке составляет 2.00 гола за игру, что говорит о способности создавать моменты, но оборона пропускает в среднем 0.60 гола за матч.

Ориентировочный состав Вильяновенсе не раскрыт, но по доступным данным команда забивает в пяти из семи последних матчей, что указывает на стабильность в атаке. Тренерскому штабу предстоит найти баланс между обороной и нападением, особенно учитывая, что соперник имеет преимущество в личных встречах. Ключевым может стать умение реализовывать моменты при ограниченном количестве подходов.

Касереньо входит в игру после ничьей с Реал Хаэном (1:1) в рамках товарищеского турнира. В последних пяти матчах команда забила 12 голов (в среднем 2.40 за игру) и пропустила 5 (1.00 в среднем). Касереньо не проигрывает в пяти из семи последних встреч, а также имеет серию из пяти матчей без поражений в гостях против Вильяновенсе. Букмекеры оценивают победу гостей коэффициентом 1.35, что отражает их статус фаворита.

Касереньо забивает в шести последних матчах подряд, что свидетельствует о стабильной атакующей форме. Ориентировочный состав не указан, но команда демонстрирует высокую результативность, особенно в концовках встреч. Тренерский штаб может рассчитывать на уверенность игроков после крупных побед над Реал Мадрид Кастилья (4:1) и Арентейро (4:0). Важно сохранить концентрацию в обороне, так как команда пропускает в четырех последних матчах.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 6 августа 2025 года Касереньо одержал победу со счетом 2:0, а общий счет последних десяти матчей — 7:14 в пользу гостей. Касереньо не проигрывает в пяти последних выездных матчах против Вильяновенсе, что подкрепляет их статус фаворита. Тактически гости могут использовать быстрые переходы в атаку, чтобы навязать свой темп и добиться положительного результата.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Вильяновенсе — Касереньо, и где смотреть

Матч: Вильяновенсе — Касереньо состоится 29.07.2026 и начнется в 21:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Вильяновенсе - Касереньо

Составы еще неизвестны

Вильяновенсе - Касереньо – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
29
6.5
1.11
28
5.9
1.1
27.19
8.36
1.06

Статистика для ставок

9
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Касереньо не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз
Касереньо не проиграет
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Коэффициент
1.16
Поставить
Вильяновенсе – Касереньо: Касереньо не проигрывает в 5 последних матчах против этого соперника в гостях
Прогноз
Касереньо не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.16
Поставить
В последних 5 играх Вильяновенсе пропускает в среднем 0.60 гола за игру
Прогноз
Касереньо забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.52
Поставить
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