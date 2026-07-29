Лига конференций УЕФА: Рапид Вена — Санта-Колома, шансы команд на победу в матче 2-го тура

Матч Лиги конференций УЕФА: Рапид Вена — Санта-Колома пройдет 29.07.2026 на стадионе «Альянц-Штадион Вена». Хозяева набрали 3 очка в 1 турах сезона, гости — 6 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Рапид Вена — коэффициент 1.10. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Рапид Вена подходит к матчу с серией из четырех побед подряд, включая выездную победу над Санта-Коломой (3:1) в первом круге. Команда забивает в среднем 2.60 гола за последние пять игр, что говорит о высокой результативности атаки. Турнирное положение — 3 очка после одного тура — отражает уверенный старт, хотя плотность в группе пока невысока. Домашняя поддержка на «Альянц-Штадион» добавляет преимущества, особенно с учетом того, что хозяева побеждают в четырех последних матчах подряд.

Ориентировочный состав Рапид Вена включает ключевых исполнителей: лучший бомбардир сезона Серж-Филипп Ро-Яо (1 гол) и Юсуф Демир, способные создавать моменты как с флангов, так и в штрафной. Тренерский штаб может варьировать схему, но ставка на быстрые переходы и контроль мяча остается приоритетом. Учитывая среднюю пропускаемость 1.20 гола за игру, оборона небезупречна, но атакующий потенциал позволяет компенсировать риски.

Санта-Колома набрала 6 очков в трех турах, что ставит ее выше соперника по турнирной таблице, однако последняя очная встреча завершилась поражением 1:3. Команда забивает в среднем 1.40 гола за последние пять игр, но пропускает 1.60, что указывает на уязвимость в обороне. Гости не проигрывают в пяти из семи последних выездных матчей в Лиге конференций, что может помочь сохранить интригу, но текущая форма уступает хозяевам.

В составе Санта-Колома выделяется лучший бомбардир Педра Муньос (2 гола), который способен реализовать моменты при поддержке полузащиты. Ориентировочный стартовый набор включает опытных игроков, таких как Алекс Гомес и Иньиго Барренечеа, но общая глубина состава уступает сопернику. Тактически гости, вероятно, сделают ставку на контратаки и стандарты, однако против организованной обороны Рапид Вена это может быть недостаточно.

Последние матчи и личные встречи

Очная встреча недельной давности завершилась победой Рапид Вена 3:1, что подтверждает тактическое превосходство хозяев. Санта-Колома традиционно опасна на выезде, но текущая форма и атакующий потенциал Рапид Вена делают их явным фаворитом повторного матча.

Статистика личных встреч 1 Победа 0 Ничьих 0 Побед Лига Конференций. 23.07.2026 Санта-Колома 1 – 3 Рапид Вена

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Рапид Вена — Санта-Колома, и где смотреть

Матч: Рапид Вена — Санта-Колома состоится 29.07.2026 и начнется в 21:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Альянц-Штадион Вена». Прямая трансляция — Окко.