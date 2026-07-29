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Лига конференций УЕФА: Рапид Вена — Санта-Колома, шансы команд на победу в матче 2-го тура

Матч Лиги конференций УЕФА: Рапид Вена — Санта-Колома пройдет 29.07.2026 на стадионе «Альянц-Штадион Вена». Хозяева набрали 3 очка в 1 турах сезона, гости — 6 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Рапид Вена — коэффициент 1.10. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.10
Ставка
Победа команды Рапид Вена
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Шансы команд на победу

Рапид Вена подходит к матчу с серией из четырех побед подряд, включая выездную победу над Санта-Коломой (3:1) в первом круге. Команда забивает в среднем 2.60 гола за последние пять игр, что говорит о высокой результативности атаки. Турнирное положение — 3 очка после одного тура — отражает уверенный старт, хотя плотность в группе пока невысока. Домашняя поддержка на «Альянц-Штадион» добавляет преимущества, особенно с учетом того, что хозяева побеждают в четырех последних матчах подряд.

Ориентировочный состав Рапид Вена включает ключевых исполнителей: лучший бомбардир сезона Серж-Филипп Ро-Яо (1 гол) и Юсуф Демир, способные создавать моменты как с флангов, так и в штрафной. Тренерский штаб может варьировать схему, но ставка на быстрые переходы и контроль мяча остается приоритетом. Учитывая среднюю пропускаемость 1.20 гола за игру, оборона небезупречна, но атакующий потенциал позволяет компенсировать риски.

Санта-Колома набрала 6 очков в трех турах, что ставит ее выше соперника по турнирной таблице, однако последняя очная встреча завершилась поражением 1:3. Команда забивает в среднем 1.40 гола за последние пять игр, но пропускает 1.60, что указывает на уязвимость в обороне. Гости не проигрывают в пяти из семи последних выездных матчей в Лиге конференций, что может помочь сохранить интригу, но текущая форма уступает хозяевам.

В составе Санта-Колома выделяется лучший бомбардир Педра Муньос (2 гола), который способен реализовать моменты при поддержке полузащиты. Ориентировочный стартовый набор включает опытных игроков, таких как Алекс Гомес и Иньиго Барренечеа, но общая глубина состава уступает сопернику. Тактически гости, вероятно, сделают ставку на контратаки и стандарты, однако против организованной обороны Рапид Вена это может быть недостаточно.

Последние матчи и личные встречи

Очная встреча недельной давности завершилась победой Рапид Вена 3:1, что подтверждает тактическое превосходство хозяев. Санта-Колома традиционно опасна на выезде, но текущая форма и атакующий потенциал Рапид Вена делают их явным фаворитом повторного матча.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Рапид Вена — Санта-Колома, и где смотреть

Матч: Рапид Вена — Санта-Колома состоится 29.07.2026 и начнется в 21:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Альянц-Штадион Вена». Прямая трансляция — Окко.

Стартовые составы на матч Рапид Вена - Санта-Колома

Рапид Вена
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Никлас Хедль
    ВР
  • 23
    Флаг
    Йонас Ауэр
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Серж-Филипп Ро-Яо
    ЗЩ
  • 55
    Флаг
    Ненад Цветкович
    ЗЩ
  • 77
    Флаг
    Бендегуз Болла
    ЗЩ
  • 18
    Флаг
    Маттиас Зайдль
    ПЗ
  • 30
    Флаг
    Нико Байлич
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Петтер Даль
    НАП
  • 7
    Флаг
    Марко Тилио
    НАП
  • 43
    Флаг
    Мулай Айдара
    НАП
  • 9
    Флаг
    Эрджан Кара
    НАП
Запасные
  • 25
    Флаг
    Пауль Гартлер
    ВР
  • 50
    Флаг
    Лоренц Орглер
    ВР
  • 2
    Флаг
    Эден Рока
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Якоб Шеллер
    ЗЩ
  • 38
    Флаг
    Яннес Хорн
    ЗЩ
  • 47
    Флаг
    Амин-Элиас Греллер
    ЗЩ
  • 61
    Флаг
    Фуркан Демир
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Тобиас Гулликсен
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Луис Шауб
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Тонни Адамсен
    НАП
  • 15
    Флаг
    Николаус Вурмбранд
    НАП
  • 22
    Флаг
    Юсуф Демир
    НАП
Санта-Колома
Основной состав
  • 12
    Флаг
    Víctor André Alcaráz Díaz
    ВР
  • 16
    Флаг
    Давид Андраде
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Хосе Гути
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Хорхе Падилья
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Álex Rasines Díez
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Miguel López Miguez
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Алекс Гомес
    НАП
  • 18
    Флаг
    Адриа Архона
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Иньиго Барренечеа
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Педра Муньос
    НАП
  • 10
    Флаг
    Гийом Лопес
    НАП
Запасные
  • 13
    Флаг
    Gorka San Nicolás Gil
    ВР
  • 23
    Флаг
    Мойсес Сан-Николас
    ЗЩ
  • 11
    Флаг
    Роберто Родригес
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Рали
    НАП
  • 21
    Флаг
    Andy Villar Carneiro Melo
    НАП
  • 7
    Флаг
    Джошкун Теменужков
    НАП

Рапид Вена - Санта-Колома – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
1.01
12.5
100
1.01
23
38
1.06
11
26

Статистика для ставок

8
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Санта-Колома не проигрывает в 5 из 7 последних матчей в гостях в турнире «Лига Конференций»
Прогноз
Санта-Колома не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
4.80
Поставить
Рапид Вена побеждает в 4 последних матчах
Прогноз
Рапид Вена победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.01
Поставить
В последних 5 играх Санта-Колома пропускает в среднем 1.60 гола за игру
Прогноз
Рапид Вена забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.03
Поставить
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