Лига конференций УЕФА: Рапид Вена — Санта-Колома, шансы команд на победу в матче 2-го тура

Матч Лиги конференций УЕФА: Рапид Вена — Санта-Колома пройдет 29.07.2026 на стадионе «Альянц-Штадион Вена». Хозяева набрали 3 очка в 1 турах сезона, гости — 6 очков в 3 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Рапид Вена — коэффициент 1.10. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Рапид Вена подходит к матчу с серией из четырех побед подряд, включая выездную победу над Санта-Коломой (3:1) в первом круге. Команда забивает в среднем 2.60 гола за последние пять игр, что говорит о высокой результативности атаки. Турнирное положение — 3 очка после одного тура — отражает уверенный старт, хотя плотность в группе пока невысока. Домашняя поддержка на «Альянц-Штадион» добавляет преимущества, особенно с учетом того, что хозяева побеждают в четырех последних матчах подряд.
Ориентировочный состав Рапид Вена включает ключевых исполнителей: лучший бомбардир сезона Серж-Филипп Ро-Яо (1 гол) и Юсуф Демир, способные создавать моменты как с флангов, так и в штрафной. Тренерский штаб может варьировать схему, но ставка на быстрые переходы и контроль мяча остается приоритетом. Учитывая среднюю пропускаемость 1.20 гола за игру, оборона небезупречна, но атакующий потенциал позволяет компенсировать риски.
Санта-Колома набрала 6 очков в трех турах, что ставит ее выше соперника по турнирной таблице, однако последняя очная встреча завершилась поражением 1:3. Команда забивает в среднем 1.40 гола за последние пять игр, но пропускает 1.60, что указывает на уязвимость в обороне. Гости не проигрывают в пяти из семи последних выездных матчей в Лиге конференций, что может помочь сохранить интригу, но текущая форма уступает хозяевам.
В составе Санта-Колома выделяется лучший бомбардир Педра Муньос (2 гола), который способен реализовать моменты при поддержке полузащиты. Ориентировочный стартовый набор включает опытных игроков, таких как Алекс Гомес и Иньиго Барренечеа, но общая глубина состава уступает сопернику. Тактически гости, вероятно, сделают ставку на контратаки и стандарты, однако против организованной обороны Рапид Вена это может быть недостаточно.
Последние матчи и личные встречи
Очная встреча недельной давности завершилась победой Рапид Вена 3:1, что подтверждает тактическое превосходство хозяев. Санта-Колома традиционно опасна на выезде, но текущая форма и атакующий потенциал Рапид Вена делают их явным фаворитом повторного матча.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Рапид Вена — Санта-Колома, и где смотреть
Матч: Рапид Вена — Санта-Колома состоится 29.07.2026 и начнется в 21:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Альянц-Штадион Вена». Прямая трансляция — Окко.
Стартовые составы на матч Рапид Вена - Санта-Колома
- 1Никлас ХедльВР
- 23Йонас АуэрЗЩ
- 6Серж-Филипп Ро-ЯоЗЩ
- 55Ненад ЦветковичЗЩ
- 77Бендегуз БоллаЗЩ
- 18Маттиас ЗайдльПЗ
- 30Нико БайличПЗ
- 10Петтер ДальНАП
- 7Марко ТилиоНАП
- 43Мулай АйдараНАП
- 9Эрджан КараНАП
- 25Пауль ГартлерВР
- 50Лоренц ОрглерВР
- 2Эден РокаЗЩ
- 4Якоб ШеллерЗЩ
- 38Яннес ХорнЗЩ
- 47Амин-Элиас ГреллерЗЩ
- 61Фуркан ДемирЗЩ
- 17Тобиас ГулликсенПЗ
- 21Луис ШаубПЗ
- 8Тонни АдамсенНАП
- 15Николаус ВурмбрандНАП
- 22Юсуф ДемирНАП
- 12Víctor André Alcaráz DíazВР
- 16Давид АндрадеЗЩ
- 4Хосе ГутиЗЩ
- 5Хорхе ПадильяЗЩ
- 2Álex Rasines DíezЗЩ
- 6Miguel López MiguezПЗ
- 22Алекс ГомесНАП
- 18Адриа АрхонаПЗ
- 8Иньиго БарренечеаПЗ
- 9Педра МуньосНАП
- 10Гийом ЛопесНАП
- 13Gorka San Nicolás GilВР
- 23Мойсес Сан-НиколасЗЩ
- 11Роберто РодригесПЗ
- 14РалиНАП
- 21Andy Villar Carneiro MeloНАП
- 7Джошкун ТеменужковНАП
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