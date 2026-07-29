Товарищеские матчи (клубы): Донкастер — Вулверхэмптон, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Донкастер — Вулверхэмптон пройдет 29.07.2026 на стадионе «Кипмоут». Хозяева набрали 0 очков в 5 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.05. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Донкастер подходит к матчу с серией без поражений в 7 последних играх, включая 5 матчей в товарищеском турнире (3 победы, 2 ничьи). Команда забивает в 6 из 8 последних встреч, а в последних 5 играх средняя результативность составляет 2.60 гола за матч. При этом оборона нестабильна: 4 пропущенных мяча в 5 последних играх, в среднем 0.80 гола за игру. Турнирное положение не отражает силу соперников, но форма хозяев внушает осторожный оптимизм.

Ориентировочный состав Донкастера строится вокруг атакующей группы, которая принесла 13 голов в 5 последних матчах. Тренерский штаб может сделать ставку на быстрые переходы и давление на чужой половине, учитывая, что соперник пропускает в 11 из 13 последних игр. Ключевым станет умение реализовывать моменты, так как Вулверхэмптон традиционно забивает в очных встречах.

Вулверхэмптон имеет одну победу и одно поражение в двух товарищеских матчах, а в последних 5 играх забивает в среднем 0.80 гола при пропущенных 1.40. Команда забивает в 4 последних матчах, но оборона уязвима: пропускает в 11 из 13 последних встреч. Несмотря на статус номинального фаворита по коэффициентам, гости не демонстрируют стабильности в атаке, что может осложнить задачу против организованного соперника.

Вулверхэмптон имеет историческое преимущество в очных встречах, не проигрывая Донкастеру в 5 последних матчах. Однако потери в составе — травмированы Сэм Джонстон и Энсо Гонсалес — могут сказаться на глубине ротации. Тренерскому штабу предстоит найти баланс между атакующими действиями и защитой, чтобы избежать неожиданных контратак хозяев.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи складываются в пользу Вулверхэмптона, который не проигрывает Донкастеру в 5 последних матчах, но последняя игра завершилась со счетом 3:4. Учитывая, что Донкастер не проигрывает в 7 последних матчах, а Вулверхэмптон пропускает в 11 из 13 игр, высока вероятность ничейного исхода, где обе команды найдут возможности для гола.

Травмированные игроки

У команды Вулверхэмптон в списке травмированных Сэм Джонстон и Энсо Гонсалес.

Когда начнется матч Донкастер — Вулверхэмптон, и где смотреть

Матч: Донкастер — Вулверхэмптон состоится 29.07.2026 и начнется в 21:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Кипмоут».