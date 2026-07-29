3 мин.
0
Товарищеские матчи (клубы): Бристоль Сити — Ньюкасл, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Бристоль Сити — Ньюкасл пройдет 29.07.2026 на стадионе «Эштон Гейт». Хозяева набрали 0 очков в 3 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Ньюкасл — коэффициент 1.80. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
Реклама 18+
Коэффициент
1.80
Ставка
Победа команды Ньюкасл
Бонус
Специальный бонус 8 000 ₽
Повторить ставку в Лиге Ставок
Возможный выигрыш при повторении прогноза - 14 400 ₽
Реклама 18+

Шансы команд на победу

Бристоль Сити подходит к матчу после победы над Суиндоном (3:1), но в целом форма нестабильна: в последних пяти играх две победы, одна ничья и два поражения. Команда забивает в среднем 1.20 гола за матч, пропуская 1.00, что указывает на сбалансированную игру. Однако в товарищеском турнире у хозяев одна победа, одна ничья и одно поражение — результаты без явного преимущества.

Ориентировочный состав Бристоль Сити строится вокруг атакующих действий, но без конкретных имен из доступных данных сложно выделить ключевых исполнителей. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые переходы и стандарты, учитывая, что команда не проигрывает в 9 из 11 последних матчей против Ньюкасла. Однако в товарищеском контексте мотивация может быть ниже.

Ньюкасл демонстрирует более уверенную форму: в последних пяти матчах две победы, две ничьи и одно поражение, с общим показателем 8 забитых и 5 пропущенных голов. В среднем гости забивают 1.60 гола за игру, что выше, чем у соперника. В текущем турнире у Ньюкасла одна победа и одна ничья без поражений, что говорит о стабильности.

Несмотря на потери Льюиса Майли, Жоэлинтона и Фабиана Шера, Ньюкасл сохраняет глубину состава. Команда забивает в 5 из 7 последних матчей и не проигрывает в 5 из 7 встреч в целом. В очных встречах гости имеют серию из 4 матчей без поражений, что добавляет уверенности. Тактически Ньюкасл может контролировать центр поля и использовать фланги для создания моментов.

Последние матчи и личные встречи

В последних 10 очных встречах общий счет 11:8 в пользу Бристоль Сити, но Ньюкасл не проигрывает в 4 последних матчах против этого соперника. Учитывая текущую форму гостей и их результативность, Ньюкасл выглядит предпочтительнее для победы.

Травмированные игроки

У команды Ньюкасл в списке травмированных Льюис Майли, Жоэлинтон и Фабиан Шер.

Когда начнется матч Бристоль Сити — Ньюкасл, и где смотреть

Матч: Бристоль Сити — Ньюкасл состоится 29.07.2026 и начнется в 21:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Эштон Гейт».

Стартовые составы на матч Бристоль Сити - Ньюкасл

Бристоль Сити
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Сэм Тикл
    ВР
  • 3
    Флаг
    Кэмерон Принг
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Лисав Эйссат
    ЗЩ
  • 16
    Флаг
    Роберт Дики
    ЗЩ
  • 19
    Флаг
    Джордж Тэннер
    ЗЩ
  • 12
    Флаг
    Джейсон Найт
    ПЗ
  • 4
    Флаг
    Адам Рэнделл
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Макс Берд
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Томи Хорват
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Сэм Гринвуд
    НАП
  • 9
    Флаг
    Лоран Толай
    НАП
Запасные
  • 32
    Флаг
    Льюис Томас
    ВР
  • 5
    Флаг
    Роберт Аткинсон
    ЗЩ
  • 38
    Флаг
    Ноа Эйле
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Джейми Найт-Лебель
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Себ Нэйлор
    ЗЩ
  • 30
    Флаг
    Марли Телвелл
    ЗЩ
  • 42
    Флаг
    Даниэль Эзенду
    ПЗ
  • 31
    Флаг
    Элайджа Моррисон
    ПЗ
  • 27
    Флаг
    Гибсон Ях
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Скотт Туайн
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Джед Уоллес
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Джо Уильямс
    ПЗ
  • 45
    Флаг
    Элайджа Адебайо
    НАП
  • 11
    Флаг
    Сэм Белл
    НАП
Ньюкасл
Основной состав
  • 24
    Флаг
    Юэн Жауэн
    ВР
  • 3
    Флаг
    Льюис Холл
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Свен Ботман
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Фабиан Шер
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Джейкоб Мерфи
    ПЗ
  • 28
    Флаг
    Джо Уиллок
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Шон Штер
    ПЗ
  • 41
    Флаг
    Джейкоб Рэмзи
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Харви Барнс
    ПЗ
  • 62
    Флаг
    Шон Нив
    НАП
  • 19
    Флаг
    Энтони Эланга
    НАП
Запасные
  • 31
    Флаг
    Эйдан Харрис
    ВР
  • 1
    Флаг
    Ник Поуп
    ВР
  • 35
    Флаг
    Дилан Чарльтон
    ЗЩ
  • 37
    Флаг
    Алекс Мерфи
    ЗЩ
  • 48
    Флаг
    Миодраг Пиваш
    ЗЩ
  • 51
    Флаг
    Лео Шахар
    ЗЩ
  • 61
    Флаг
    Рори Финнеран
    ПЗ
  • 76
    Флаг
    Мейсон Майли
    ПЗ
  • 45
    Флаг
    Энтони Мунда
    ПЗ
  • 60
    Флаг
    Матеос Феррейра
    НАП
  • 47
    Флаг
    Пак Сын Су
    НАП
  • 50
    Флаг
    Треван Сануси
    НАП
Не принимают участие
  • 67
    Флаг
    Льюис Майли
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Жоэлинтон
    ПЗ

Бристоль Сити - Ньюкасл – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
1.02
14.06
35.16
1.01
14
28
1.21
6.1
14

Статистика для ставок

10
Реклама 18+
Бристоль Сити – Ньюкасл: Бристоль Сити не проигрывает в 9 из 11 последних матчей против этого соперника
Прогноз
Бристоль Сити не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.65
Поставить
Ньюкасл не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз
Ньюкасл не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.40
Поставить
Бристоль Сити – Ньюкасл: Ньюкасл не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против этого соперника
Прогноз
Ньюкасл не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.40
Поставить
Реклама 18+
Лучшие бонусы букмекеров
Все бонусы
8 000 ₽
Шумный фрибет новым игрокам от БК «Лига Ставок» – до 8 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
15 000 ₽
Фрибет без депозита от «Фонбет» при регистрации – до 15 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
10 000 ₽
Фрибет новым игрокам от WINLINE – 10 000
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
10 000 ₽
Фрибет до 10 000 всем новым клиентам БК BETBOOM
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
20 000 ₽
Приветственный бонус в БК «Балтбет» – до 20 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
1 500 ₽
Эксклюзивный промокод на три фрибета по 500 рублей для новых клиентов БК «БЕТСИТИ» – без депозита!
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
Все бонусы
Реклама 18+
logoБристоль Сити
logoНьюкасл
товарищеские матчи (клубы)
logoСтавки на спорт
Прогнозы на футбол
logoПрогнозы на спорт
Ставки на футбол