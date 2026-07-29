Товарищеские матчи (клубы): Бристоль Сити — Ньюкасл, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Бристоль Сити — Ньюкасл пройдет 29.07.2026 на стадионе «Эштон Гейт». Хозяева набрали 0 очков в 3 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Ньюкасл — коэффициент 1.80. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Бристоль Сити подходит к матчу после победы над Суиндоном (3:1), но в целом форма нестабильна: в последних пяти играх две победы, одна ничья и два поражения. Команда забивает в среднем 1.20 гола за матч, пропуская 1.00, что указывает на сбалансированную игру. Однако в товарищеском турнире у хозяев одна победа, одна ничья и одно поражение — результаты без явного преимущества.

Ориентировочный состав Бристоль Сити строится вокруг атакующих действий, но без конкретных имен из доступных данных сложно выделить ключевых исполнителей. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые переходы и стандарты, учитывая, что команда не проигрывает в 9 из 11 последних матчей против Ньюкасла. Однако в товарищеском контексте мотивация может быть ниже.

Ньюкасл демонстрирует более уверенную форму: в последних пяти матчах две победы, две ничьи и одно поражение, с общим показателем 8 забитых и 5 пропущенных голов. В среднем гости забивают 1.60 гола за игру, что выше, чем у соперника. В текущем турнире у Ньюкасла одна победа и одна ничья без поражений, что говорит о стабильности.

Несмотря на потери Льюиса Майли, Жоэлинтона и Фабиана Шера, Ньюкасл сохраняет глубину состава. Команда забивает в 5 из 7 последних матчей и не проигрывает в 5 из 7 встреч в целом. В очных встречах гости имеют серию из 4 матчей без поражений, что добавляет уверенности. Тактически Ньюкасл может контролировать центр поля и использовать фланги для создания моментов.

Последние матчи и личные встречи

В последних 10 очных встречах общий счет 11:8 в пользу Бристоль Сити, но Ньюкасл не проигрывает в 4 последних матчах против этого соперника. Учитывая текущую форму гостей и их результативность, Ньюкасл выглядит предпочтительнее для победы.

Статистика личных встреч 1 Победа 3 Ничьи 1 Победа Чемпионшип. 25.02.2017 Ньюкасл 2 – 2 Бристоль Сити Чемпионшип. 20.08.2016 Бристоль Сити 0 – 1 Ньюкасл Чемпионшип. 20.03.2010 Бристоль Сити 2 – 2 Ньюкасл Чемпионшип. 03.10.2009 Ньюкасл 0 – 0 Бристоль Сити Премьер-лига Англия (АПЛ). 01.04.1978 Бристоль Сити 3 – 1 Ньюкасл

Травмированные игроки

У команды Ньюкасл в списке травмированных Льюис Майли, Жоэлинтон и Фабиан Шер.

Когда начнется матч Бристоль Сити — Ньюкасл, и где смотреть

Матч: Бристоль Сити — Ньюкасл состоится 29.07.2026 и начнется в 21:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Эштон Гейт».