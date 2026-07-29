Товарищеские матчи (клубы): Бристоль Сити — Ньюкасл, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Бристоль Сити — Ньюкасл пройдет 29.07.2026 на стадионе «Эштон Гейт». Хозяева набрали 0 очков в 3 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Ньюкасл — коэффициент 1.80. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Бристоль Сити подходит к матчу после победы над Суиндоном (3:1), но в целом форма нестабильна: в последних пяти играх две победы, одна ничья и два поражения. Команда забивает в среднем 1.20 гола за матч, пропуская 1.00, что указывает на сбалансированную игру. Однако в товарищеском турнире у хозяев одна победа, одна ничья и одно поражение — результаты без явного преимущества.
Ориентировочный состав Бристоль Сити строится вокруг атакующих действий, но без конкретных имен из доступных данных сложно выделить ключевых исполнителей. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые переходы и стандарты, учитывая, что команда не проигрывает в 9 из 11 последних матчей против Ньюкасла. Однако в товарищеском контексте мотивация может быть ниже.
Ньюкасл демонстрирует более уверенную форму: в последних пяти матчах две победы, две ничьи и одно поражение, с общим показателем 8 забитых и 5 пропущенных голов. В среднем гости забивают 1.60 гола за игру, что выше, чем у соперника. В текущем турнире у Ньюкасла одна победа и одна ничья без поражений, что говорит о стабильности.
Несмотря на потери Льюиса Майли, Жоэлинтона и Фабиана Шера, Ньюкасл сохраняет глубину состава. Команда забивает в 5 из 7 последних матчей и не проигрывает в 5 из 7 встреч в целом. В очных встречах гости имеют серию из 4 матчей без поражений, что добавляет уверенности. Тактически Ньюкасл может контролировать центр поля и использовать фланги для создания моментов.
Последние матчи и личные встречи
В последних 10 очных встречах общий счет 11:8 в пользу Бристоль Сити, но Ньюкасл не проигрывает в 4 последних матчах против этого соперника. Учитывая текущую форму гостей и их результативность, Ньюкасл выглядит предпочтительнее для победы.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
У команды Ньюкасл в списке травмированных Льюис Майли, Жоэлинтон и Фабиан Шер.
Когда начнется матч Бристоль Сити — Ньюкасл, и где смотреть
Матч: Бристоль Сити — Ньюкасл состоится 29.07.2026 и начнется в 21:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Эштон Гейт».
Стартовые составы на матч Бристоль Сити - Ньюкасл
- 1Сэм ТиклВР
- 3Кэмерон ПрингЗЩ
- 2Лисав ЭйссатЗЩ
- 16Роберт ДикиЗЩ
- 19Джордж ТэннерЗЩ
- 12Джейсон НайтПЗ
- 4Адам РэнделлПЗ
- 6Макс БердПЗ
- 14Томи ХорватПЗ
- 20Сэм ГринвудНАП
- 9Лоран ТолайНАП
- 32Льюис ТомасВР
- 5Роберт АткинсонЗЩ
- 38Ноа ЭйлеЗЩ
- 22Джейми Найт-ЛебельЗЩ
- 24Себ НэйлорЗЩ
- 30Марли ТелвеллЗЩ
- 42Даниэль ЭзендуПЗ
- 31Элайджа МоррисонПЗ
- 27Гибсон ЯхПЗ
- 10Скотт ТуайнПЗ
- 17Джед УоллесПЗ
- 8Джо УильямсПЗ
- 45Элайджа АдебайоНАП
- 11Сэм БеллНАП
- 24Юэн ЖауэнВР
- 3Льюис ХоллЗЩ
- 4Свен БотманЗЩ
- 5Фабиан ШерЗЩ
- 23Джейкоб МерфиПЗ
- 28Джо УиллокПЗ
- 14Шон ШтерПЗ
- 41Джейкоб РэмзиПЗ
- 11Харви БарнсПЗ
- 62Шон НивНАП
- 19Энтони ЭлангаНАП
- 31Эйдан ХаррисВР
- 1Ник ПоупВР
- 35Дилан ЧарльтонЗЩ
- 37Алекс МерфиЗЩ
- 48Миодраг ПивашЗЩ
- 51Лео ШахарЗЩ
- 61Рори ФиннеранПЗ
- 76Мейсон МайлиПЗ
- 45Энтони МундаПЗ
- 60Матеос ФеррейраНАП
- 47Пак Сын СуНАП
- 50Треван СанусиНАП
- 67Льюис МайлиПЗ
- 7ЖоэлинтонПЗ
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