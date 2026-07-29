Товарищеские матчи (клубы): Уотфорд — Фиорентина, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Уотфорд — Фиорентина пройдет 29.07.2026 на стадионе «Викарэдж Роуд». Хозяева набрали 0 очков в 3 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Фиорентина — коэффициент 2.25. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Уотфорд подходит к матчу после уверенной победы над Ганзой (3:0), но в целом форма нестабильна: в последних пяти играх команда пропускает в среднем 2.60 гола за матч, а оборона выглядит уязвимой — 13 пропущенных мячей в пяти встречах. При этом атака работает стабильно: Уотфорд забивает в трех последних матчах подряд, и в среднем наносит 1.40 гола за игру. В текущем турнире у команды одна победа, одна ничья и одно поражение.

Ориентировочный состав Уотфорда строится вокруг атакующей группы, которая способна создавать моменты, но проблемы в защите могут стать решающими. Тренерскому штабу предстоит найти баланс между давлением на соперника и страховкой тылов. Ключевым фактором станет реализация моментов: при высоком проценте конверсии хозяева могут навязать борьбу, но против организованной обороны Фиорентины это будет непросто.

Фиорентина, несмотря на поражение от КПР (2:3) в последнем товарищеском матче, демонстрирует более надежную игру в обороне: в среднем 0.80 пропущенного гола за последние пять игр. Команда забивает в четырех матчах подряд, а средняя результативность — 1.20 гола за игру. В текущем турнире у «фиалок» одна победа и одно поражение, что при коэффициенте 2.25 на победу указывает на букмекерскую оценку их шансов как предпочтительных.

В атаке Фиорентина опирается на группу игроков, способных создавать моменты как с флангов, так и через центр. Несмотря на потери в составе (травмированные Хименес, Соттиль, Кин и Паризи), тренерский штаб имеет ресурсы для вариативности. Ключевым станет контроль середины поля и быстрый переход в атаку после отбора — именно это может нейтрализовать прессинг Уотфорда и создать численное преимущество в финальной трети.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи команд не представлены в доступных данных, поэтому тактический прогноз строится на текущей форме. Фиорентина выглядит более сбалансированно: надежная оборона против уязвимой защиты Уотфорда дает гостям преимущество. При коэффициенте 2.25 на победу «фиалок» логично ожидать, что они смогут реализовать свои моменты и взять верх.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

У команды Фиорентина в списке травмированных Алехандро Хименес, Риккардо Соттиль, Мойзе Кин и Фабиано Паризи.

Когда начнется матч Уотфорд — Фиорентина, и где смотреть

Матч: Уотфорд — Фиорентина состоится 29.07.2026 и начнется в 21:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Викарэдж Роуд».