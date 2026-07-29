Товарищеские матчи (клубы): Брэдфорд — Престон, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Брэдфорд — Престон пройдет 29.07.2026 на стадионе «Вэлли Парад». Хозяева набрали 0 очков в 4 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Престон — коэффициент 2.03. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Брэдфорд подходит к матчу после уверенной победы 4:0 над Гмунденом, но в целом форма нестабильна: в последних пяти играх две победы, два поражения и одна крупная победа над Галифаксом. В текущем турнире команда одержала три победы при одном поражении, однако все матчи были товарищескими, и уровень соперников различался. Дома Брэдфорд не выигрывает в пяти последних встречах, что создает дополнительное давление.

В атаке Брэдфорд результативен: в среднем 2.4 гола за последние пять игр, но и пропускает стабильно — 0.8 гола за матч. Ориентировочный состав строится вокруг лидеров, обеспечивших крупные победы, однако защита уязвима: команда пропускает в 11 из 13 последних матчей. Тренерскому штабу предстоит найти баланс между атакующим порывом и надежностью сзади, особенно против организованного соперника.

Престон, несмотря на поражение от Кембриджа (0:1) в последнем товарищеском матче, сохраняет неплохую форму: в пяти последних играх две победы, одна ничья и два поражения. В текущем турнире у команды одна победа и одно поражение. Гости стабильно забивают (в среднем 1.8 гола за игру), но и пропускают столько же, что указывает на склонность к результативным матчам. Важно, что Престон не проигрывает в шести из восьми последних встреч с Брэдфордом.

Престон имеет историческое преимущество в очных встречах, что может сказаться на психологическом настрое. Команда забивает в трех последних матчах против этого соперника, а общий счет последних десяти игр — 8:16 в пользу гостей. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на быстрые контратаки и стандарты, учитывая, что соперник часто пропускает. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на компактную оборону и использование ошибок хозяев.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи говорят в пользу Престона: команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей против Брэдфорда, а общий счет последних десяти игр — 8:16. С учетом слабой домашней формы хозяев и стабильной результативности гостей, победа Престона выглядит обоснованным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Брэдфорд — Престон, и где смотреть

Матч: Брэдфорд — Престон состоится 29.07.2026 и начнется в 21:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Вэлли Парад».