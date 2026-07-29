Лига чемпионов УЕФА: Слован Братислава — Иберия 1999, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Слован Братислава — Иберия 1999 пройдет 29.07.2026 в Братиславе на стадионе «Национальный стадион Братислава». Хозяева набрали 3 очка в 1 турах сезона, гости — 4 очка в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Слован Братислава — коэффициент 1.30. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Слован Братислава подходит к матчу с отличной формой: четыре победы подряд, включая разгром 4:0 над Дукла Банска-Бистрица и выездную победу 2:0 над Иберией 1999 в первом туре Лиги чемпионов. Команда набрала 3 очка в единственном сыгранном матче турнира, а в последних пяти играх забивает в среднем 2.00 гола за матч, пропуская лишь 0.60. Домашний стадион и поддержка болельщиков добавляют уверенности.

Ориентировочный состав хозяев включает ключевых игроков: вратарь Доминик Такач, защитники Сандру Круш и Кевин Виммер, а также нападающий Андраж Шпорар — лучший бомбардир команды в сезоне (1 гол). Тренерский штаб может рассчитывать на стабильную оборону и быстрые контратаки. Слован забивает в четырех последних матчах, что говорит о надежной атакующей линии.

Иберия 1999 имеет 4 очка в трех турах Лиги чемпионов, но форма нестабильна: в последних пяти матчах две победы, одна ничья и два поражения. Команда пропускает в трех последних играх турнира, а в среднем за последние пять матчей пропускает 1.60 гола за игру. При этом атака результативна — 2.00 гола в среднем, но против организованной обороны Слована будет сложно.

В составе гостей выделяется лучший бомбардир Ника Сихарулашвили (2 гола в сезоне). Ориентировочный стартовый состав включает вратаря Георгия Макаридзе и защитника Джемали-Георгия Джинджолаву. Иберия забивает в 9 из 11 последних матчей, но пропускает в 7 последних, что указывает на уязвимость в обороне. Для успеха гостям нужно минимизировать ошибки и использовать моменты.

Последние матчи и личные встречи

В единственной очной встрече в этом сезоне Лиги чемпионов Слован Братислава уверенно победил 2:0 на выезде. Тактически хозяева контролировали игру и реализовали моменты. С учетом домашнего поля и текущей формы Слован выглядит предпочтительнее: коэффициент 1.30 подтверждает статус фаворита, а победа в первом матче дает психологическое преимущество.

Статистика личных встреч 1 Победа 0 Ничьих 0 Побед Лига чемпионов. 21.07.2026 Иберия 1999 0 – 2 Слован Б

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Слован Братислава — Иберия 1999, и где смотреть

Матч: Слован Братислава — Иберия 1999 состоится 29.07.2026 и начнется в 21:15 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Национальный стадион Братислава». Прямая трансляция — Окко.