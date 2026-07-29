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Лига чемпионов УЕФА: Слован Братислава — Иберия 1999, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Слован Братислава — Иберия 1999 пройдет 29.07.2026 в Братиславе на стадионе «Национальный стадион Братислава». Хозяева набрали 3 очка в 1 турах сезона, гости — 4 очка в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Слован Братислава — коэффициент 1.30. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.30
Ставка
Победа команды Слован Братислава
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Возможный выигрыш при повторении прогноза - 10 400 ₽
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Шансы команд на победу

Слован Братислава подходит к матчу с отличной формой: четыре победы подряд, включая разгром 4:0 над Дукла Банска-Бистрица и выездную победу 2:0 над Иберией 1999 в первом туре Лиги чемпионов. Команда набрала 3 очка в единственном сыгранном матче турнира, а в последних пяти играх забивает в среднем 2.00 гола за матч, пропуская лишь 0.60. Домашний стадион и поддержка болельщиков добавляют уверенности.

Ориентировочный состав хозяев включает ключевых игроков: вратарь Доминик Такач, защитники Сандру Круш и Кевин Виммер, а также нападающий Андраж Шпорар — лучший бомбардир команды в сезоне (1 гол). Тренерский штаб может рассчитывать на стабильную оборону и быстрые контратаки. Слован забивает в четырех последних матчах, что говорит о надежной атакующей линии.

Иберия 1999 имеет 4 очка в трех турах Лиги чемпионов, но форма нестабильна: в последних пяти матчах две победы, одна ничья и два поражения. Команда пропускает в трех последних играх турнира, а в среднем за последние пять матчей пропускает 1.60 гола за игру. При этом атака результативна — 2.00 гола в среднем, но против организованной обороны Слована будет сложно.

В составе гостей выделяется лучший бомбардир Ника Сихарулашвили (2 гола в сезоне). Ориентировочный стартовый состав включает вратаря Георгия Макаридзе и защитника Джемали-Георгия Джинджолаву. Иберия забивает в 9 из 11 последних матчей, но пропускает в 7 последних, что указывает на уязвимость в обороне. Для успеха гостям нужно минимизировать ошибки и использовать моменты.

Последние матчи и личные встречи

В единственной очной встрече в этом сезоне Лиги чемпионов Слован Братислава уверенно победил 2:0 на выезде. Тактически хозяева контролировали игру и реализовали моменты. С учетом домашнего поля и текущей формы Слован выглядит предпочтительнее: коэффициент 1.30 подтверждает статус фаворита, а победа в первом матче дает психологическое преимущество.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Слован Братислава — Иберия 1999, и где смотреть

Матч: Слован Братислава — Иберия 1999 состоится 29.07.2026 и начнется в 21:15 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Национальный стадион Братислава». Прямая трансляция — Окко.

Стартовые составы на матч Слован Б - Иберия 1999

Слован Б
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Александар Попович
    ВР
  • 57
    Флаг
    Сандру Круш
    ЗЩ
  • 15
    Флаг
    Светозар Маркович
    ЗЩ
  • 12
    Флаг
    Кенан Байрич
    ЗЩ
  • 28
    Флаг
    Сесар Блэкмэн
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Артур Гайдош
    ПЗ
  • 3
    Флаг
    Петер Покорны
    ПЗ
  • 70
    Флаг
    Кристиан Мартинес
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Аласана Йираджанг
    ПЗ
  • 29
    Флаг
    Alexej Maroš
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Николай Кухаревич
    НАП
Запасные
  • 44
    Флаг
    Матуш Мацик
    ВР
  • 71
    Флаг
    Доминик Такач
    ВР
  • 2
    Флаг
    Самуэл Козловски
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Юрий Медведев
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Кевин Виммер
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Зуберу Шарани
    ЗЩ
  • 25
    Флаг
    Leo Hofstädter
    ПЗ
  • 5
    Флаг
    Раш Рахим Ибрахим
    ПЗ
  • 77
    Флаг
    Данил Игнатенко
    ПЗ
  • 88
    Флаг
    Дайки Мацуока
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Ален Мустафич
    ПЗ
  • 24
    Флаг
    Matúš Teo Tomáško
    НАП
Иберия 1999
Основной состав
  • 31
    Флаг
    Георгий Макаридзе
    ВР
  • 40
    Флаг
    Георгий Кобуладзе
    ПЗ
  • 25
    Флаг
    Aleksandre Amisulashvili
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Вахид Селимович
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Джемали-Георгий Джинджолава
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Nikoloz Dadiani
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Бакар Кардава
    ПЗ
  • 27
    Флаг
    Георгий Куция
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Nika Sikharulashvili
    ЗЩ
  • 10
    Флаг
    Zviad Natchkebia
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Лукас Кафе
    НАП
Запасные
  • 16
    Флаг
    Revaz Kurtanidze
    ВР
  • 1
    Флаг
    Торнике Мегрелишвили
    ВР
  • 30
    Флаг
    Nikoloz Botchorishvili
    ЗЩ
  • 39
    Флаг
    Giorgi Tchanturia
    ЗЩ
  • 14
    Флаг
    Абдуллахи Альхассан
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Andria Bartishvili
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Эльдар Кулиев
    ПЗ
  • 29
    Флаг
    Lado Chikhradze
    НАП
  • 9
    Флаг
    Амиран Дзагания
    НАП
  • 17
    Флаг
    Stephen Jighjigh Ende
    НАП

Слован Б - Иберия 1999 – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
4.6
1.35
9.5
16
1.02
30
15.6
1.05
20.8

Статистика для ставок

8
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Слован Б побеждает в 4 последних матчах
Прогноз
Слован Б победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
4.60
Поставить
В последних 5 играх Иберия 1999 пропускает в среднем 1.60 гола за игру
Прогноз
Слован Б забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.11
Поставить
В последних 5 играх Иберия 1999 забивает в среднем 2.00 гола за игру
Прогноз
Иберия 1999 забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
3.60
Поставить
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