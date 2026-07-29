Лига чемпионов УЕФА: Слован Братислава — Иберия 1999, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Слован Братислава — Иберия 1999 пройдет 29.07.2026 в Братиславе на стадионе «Национальный стадион Братислава». Хозяева набрали 3 очка в 1 турах сезона, гости — 4 очка в 3 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Слован Братислава — коэффициент 1.30. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Слован Братислава подходит к матчу с отличной формой: четыре победы подряд, включая разгром 4:0 над Дукла Банска-Бистрица и выездную победу 2:0 над Иберией 1999 в первом туре Лиги чемпионов. Команда набрала 3 очка в единственном сыгранном матче турнира, а в последних пяти играх забивает в среднем 2.00 гола за матч, пропуская лишь 0.60. Домашний стадион и поддержка болельщиков добавляют уверенности.
Ориентировочный состав хозяев включает ключевых игроков: вратарь Доминик Такач, защитники Сандру Круш и Кевин Виммер, а также нападающий Андраж Шпорар — лучший бомбардир команды в сезоне (1 гол). Тренерский штаб может рассчитывать на стабильную оборону и быстрые контратаки. Слован забивает в четырех последних матчах, что говорит о надежной атакующей линии.
Иберия 1999 имеет 4 очка в трех турах Лиги чемпионов, но форма нестабильна: в последних пяти матчах две победы, одна ничья и два поражения. Команда пропускает в трех последних играх турнира, а в среднем за последние пять матчей пропускает 1.60 гола за игру. При этом атака результативна — 2.00 гола в среднем, но против организованной обороны Слована будет сложно.
В составе гостей выделяется лучший бомбардир Ника Сихарулашвили (2 гола в сезоне). Ориентировочный стартовый состав включает вратаря Георгия Макаридзе и защитника Джемали-Георгия Джинджолаву. Иберия забивает в 9 из 11 последних матчей, но пропускает в 7 последних, что указывает на уязвимость в обороне. Для успеха гостям нужно минимизировать ошибки и использовать моменты.
Последние матчи и личные встречи
В единственной очной встрече в этом сезоне Лиги чемпионов Слован Братислава уверенно победил 2:0 на выезде. Тактически хозяева контролировали игру и реализовали моменты. С учетом домашнего поля и текущей формы Слован выглядит предпочтительнее: коэффициент 1.30 подтверждает статус фаворита, а победа в первом матче дает психологическое преимущество.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Слован Братислава — Иберия 1999, и где смотреть
Матч: Слован Братислава — Иберия 1999 состоится 29.07.2026 и начнется в 21:15 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Национальный стадион Братислава». Прямая трансляция — Окко.
Стартовые составы на матч Слован Б - Иберия 1999
- 1Александар ПоповичВР
- 57Сандру КрушЗЩ
- 15Светозар МарковичЗЩ
- 12Кенан БайричЗЩ
- 28Сесар БлэкмэнЗЩ
- 8Артур ГайдошПЗ
- 3Петер ПокорныПЗ
- 70Кристиан МартинесПЗ
- 14Аласана ЙираджангПЗ
- 29Alexej MarošПЗ
- 9Николай КухаревичНАП
- 44Матуш МацикВР
- 71Доминик ТакачВР
- 2Самуэл КозловскиЗЩ
- 17Юрий МедведевЗЩ
- 6Кевин ВиммерЗЩ
- 23Зуберу ШараниЗЩ
- 25Leo HofstädterПЗ
- 5Раш Рахим ИбрахимПЗ
- 77Данил ИгнатенкоПЗ
- 88Дайки МацуокаПЗ
- 20Ален МустафичПЗ
- 24Matúš Teo TomáškoНАП
- 31Георгий МакаридзеВР
- 40Георгий КобуладзеПЗ
- 25Aleksandre AmisulashviliЗЩ
- 4Вахид СелимовичЗЩ
- 5Джемали-Георгий ДжинджолаваЗЩ
- 6Nikoloz DadianiПЗ
- 8Бакар КардаваПЗ
- 27Георгий КуцияПЗ
- 19Nika SikharulashviliЗЩ
- 10Zviad NatchkebiaПЗ
- 18Лукас КафеНАП
- 16Revaz KurtanidzeВР
- 1Торнике МегрелишвилиВР
- 30Nikoloz BotchorishviliЗЩ
- 39Giorgi TchanturiaЗЩ
- 14Абдуллахи АльхассанПЗ
- 11Andria BartishviliПЗ
- 23Эльдар КулиевПЗ
- 29Lado ChikhradzeНАП
- 9Амиран ДзаганияНАП
- 17Stephen Jighjigh EndeНАП
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