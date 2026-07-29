Лига чемпионов УЕФА: Црвена Звезда — Ларн, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Црвена Звезда — Ларн пройдет 29.07.2026 в Белграде на стадионе «стадион Райко Митич». Хозяева набрали 3 очка в 1 турах сезона, гости — 6 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Црвена Звезда — коэффициент 1.05. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Црвена Звезда подходит к матчу с отличной формой: в последних пяти играх одержано четыре победы, забито 15 голов при шести пропущенных. В текущем турнире команда набрала 3 очка в одном туре, что отражает высокий темп атаки. Домашний стадион и поддержка болельщиков добавляют уверенности, а статистика забитых мячей (в среднем 3.00 за игру) подчеркивает мощь нападения.

Ориентировочный состав включает ключевых игроков: Бруно Дуарте, лучший бомбардир сезона с двумя голами, и Мирко Иванич, способный создавать моменты. Тренерский штаб может варьировать тактику, но ставка на контроль мяча и быстрые фланговые атаки остается приоритетом. Учитывая разгромную победу в первой встрече (4:0), хозяева имеют явное психологическое преимущество.

Ларн демонстрирует стабильность: не проигрывает в восьми из десяти последних матчей, но в текущем турнире имеет две победы и одно поражение. В последних пяти играх забито шесть голов, пропущено столько же, что указывает на сбалансированность, но невысокую результативность. Гостям предстоит играть против соперника, который уже уверенно обыграл их со счетом 4:0, что создает дополнительные сложности.

Ориентировочный состав Ларн включает Дэна Бента, лучшего бомбардира с одним голом, и Шона Грэма в центре поля. Команда делает ставку на оборону и контратаки, но против мощной атаки Црвены Звезды это может не сработать. Тактически гостям важно избежать ранних голов и попытаться навязать борьбу в середине поля, однако статистика пропущенных мячей (в среднем 1.20 за игру) не внушает оптимизма.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи говорят о доминировании Црвены Звезды: последний матч завершился разгромом 4:0. Тактический прогноз строится на том, что хозяева продолжат агрессивный прессинг и контроль мяча, что должно привести к очередной победе.

Статистика личных встреч 1 Победа 0 Ничьих 0 Побед Лига чемпионов. 21.07.2026 Ларн 0 – 4 Црвена Звезда

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Црвена Звезда — Ларн, и где смотреть

Матч: Црвена Звезда — Ларн состоится 29.07.2026 и начнется в 21:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «стадион Райко Митич». Прямая трансляция — Окко.