Лига чемпионов УЕФА: Црвена Звезда — Ларн, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Црвена Звезда — Ларн пройдет 29.07.2026 в Белграде на стадионе «стадион Райко Митич». Хозяева набрали 3 очка в 1 турах сезона, гости — 6 очков в 3 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Црвена Звезда — коэффициент 1.05. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Црвена Звезда подходит к матчу с отличной формой: в последних пяти играх одержано четыре победы, забито 15 голов при шести пропущенных. В текущем турнире команда набрала 3 очка в одном туре, что отражает высокий темп атаки. Домашний стадион и поддержка болельщиков добавляют уверенности, а статистика забитых мячей (в среднем 3.00 за игру) подчеркивает мощь нападения.
Ориентировочный состав включает ключевых игроков: Бруно Дуарте, лучший бомбардир сезона с двумя голами, и Мирко Иванич, способный создавать моменты. Тренерский штаб может варьировать тактику, но ставка на контроль мяча и быстрые фланговые атаки остается приоритетом. Учитывая разгромную победу в первой встрече (4:0), хозяева имеют явное психологическое преимущество.
Ларн демонстрирует стабильность: не проигрывает в восьми из десяти последних матчей, но в текущем турнире имеет две победы и одно поражение. В последних пяти играх забито шесть голов, пропущено столько же, что указывает на сбалансированность, но невысокую результативность. Гостям предстоит играть против соперника, который уже уверенно обыграл их со счетом 4:0, что создает дополнительные сложности.
Ориентировочный состав Ларн включает Дэна Бента, лучшего бомбардира с одним голом, и Шона Грэма в центре поля. Команда делает ставку на оборону и контратаки, но против мощной атаки Црвены Звезды это может не сработать. Тактически гостям важно избежать ранних голов и попытаться навязать борьбу в середине поля, однако статистика пропущенных мячей (в среднем 1.20 за игру) не внушает оптимизма.
Последние матчи и личные встречи
Очные встречи говорят о доминировании Црвены Звезды: последний матч завершился разгромом 4:0. Тактический прогноз строится на том, что хозяева продолжат агрессивный прессинг и контроль мяча, что должно привести к очередной победе.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Црвена Звезда — Ларн, и где смотреть
Матч: Црвена Звезда — Ларн состоится 29.07.2026 и начнется в 21:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «стадион Райко Митич». Прямая трансляция — Окко.
Стартовые составы на матч Црвена Звезда - Ларн
- 1МатеусВР
- 27Matej StrikaЗЩ
- 13Милош ВельковичЗЩ
- 30Франклин Тебо УченнаЗЩ
- 66Соль Ен УЗЩ
- 70Мухаммед ЧамПЗ
- 10Александар КатаиПЗ
- 33Раде КруничПЗ
- 15Мохаммад Абу-ФаниПЗ
- 75Лоизос ЛоизуНАП
- 7Марко АрнаутовичНАП
- 77Иван ГутешаВР
- 25Страхиня ЭраковичЗЩ
- 45Стефан ГудельЗЩ
- 24Никола СтанковичЗЩ
- 23Наир ТикнизянЗЩ
- 21Тими ЭлшникПЗ
- 4Мирко ИваничПЗ
- 55Dimitrije ŠarićПЗ
- 14Осман БукариНАП
- 17Бруно ДуартеНАП
- 9Яй ЭнемНАП
- 8Кристиян БаловНАП
- 1Рохан ФергюсонВР
- 4Аарон ДоннеллиЗЩ
- 3Matthew Paul RidleyЗЩ
- 23Томас КосгроувЗЩ
- 26Дэн БентПЗ
- 11Шон ГрэмЗЩ
- 6Кристофер ГаллахерПЗ
- 15Ронан ДоэртиПЗ
- 22Джордан МакэнеффПЗ
- 25Дилан СлоунПЗ
- 19Кевин О’ХараНАП
- 36Dylan GrahamВР
- 47James SimpsonЗЩ
- 2Logan WallaceЗЩ
- 45Монтел ГибсонНАП
- 30Мэттью ЛастиНАП
- 14Бенджамин МагиНАП
- 7Конор МаккендриНАП
- 9Пол О’НиллНАП
- 17Джошуа УкекНАП
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