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Лига чемпионов УЕФА: Црвена Звезда — Ларн, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Црвена Звезда — Ларн пройдет 29.07.2026 в Белграде на стадионе «стадион Райко Митич». Хозяева набрали 3 очка в 1 турах сезона, гости — 6 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Црвена Звезда — коэффициент 1.05. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.05
Ставка
Победа команды Црвена Звезда
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Возможный выигрыш при повторении прогноза - 21 000 ₽
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Шансы команд на победу

Црвена Звезда подходит к матчу с отличной формой: в последних пяти играх одержано четыре победы, забито 15 голов при шести пропущенных. В текущем турнире команда набрала 3 очка в одном туре, что отражает высокий темп атаки. Домашний стадион и поддержка болельщиков добавляют уверенности, а статистика забитых мячей (в среднем 3.00 за игру) подчеркивает мощь нападения.

Ориентировочный состав включает ключевых игроков: Бруно Дуарте, лучший бомбардир сезона с двумя голами, и Мирко Иванич, способный создавать моменты. Тренерский штаб может варьировать тактику, но ставка на контроль мяча и быстрые фланговые атаки остается приоритетом. Учитывая разгромную победу в первой встрече (4:0), хозяева имеют явное психологическое преимущество.

Ларн демонстрирует стабильность: не проигрывает в восьми из десяти последних матчей, но в текущем турнире имеет две победы и одно поражение. В последних пяти играх забито шесть голов, пропущено столько же, что указывает на сбалансированность, но невысокую результативность. Гостям предстоит играть против соперника, который уже уверенно обыграл их со счетом 4:0, что создает дополнительные сложности.

Ориентировочный состав Ларн включает Дэна Бента, лучшего бомбардира с одним голом, и Шона Грэма в центре поля. Команда делает ставку на оборону и контратаки, но против мощной атаки Црвены Звезды это может не сработать. Тактически гостям важно избежать ранних голов и попытаться навязать борьбу в середине поля, однако статистика пропущенных мячей (в среднем 1.20 за игру) не внушает оптимизма.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи говорят о доминировании Црвены Звезды: последний матч завершился разгромом 4:0. Тактический прогноз строится на том, что хозяева продолжат агрессивный прессинг и контроль мяча, что должно привести к очередной победе.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Црвена Звезда — Ларн, и где смотреть

Матч: Црвена Звезда — Ларн состоится 29.07.2026 и начнется в 21:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «стадион Райко Митич». Прямая трансляция — Окко.

Стартовые составы на матч Црвена Звезда - Ларн

Црвена Звезда
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Матеус
    ВР
  • 27
    Флаг
    Matej Strika
    ЗЩ
  • 13
    Флаг
    Милош Велькович
    ЗЩ
  • 30
    Флаг
    Франклин Тебо Ученна
    ЗЩ
  • 66
    Флаг
    Соль Ен У
    ЗЩ
  • 70
    Флаг
    Мухаммед Чам
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Александар Катаи
    ПЗ
  • 33
    Флаг
    Раде Крунич
    ПЗ
  • 15
    Флаг
    Мохаммад Абу-Фани
    ПЗ
  • 75
    Флаг
    Лоизос Лоизу
    НАП
  • 7
    Флаг
    Марко Арнаутович
    НАП
Запасные
  • 77
    Флаг
    Иван Гутеша
    ВР
  • 25
    Флаг
    Страхиня Эракович
    ЗЩ
  • 45
    Флаг
    Стефан Гудель
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Никола Станкович
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Наир Тикнизян
    ЗЩ
  • 21
    Флаг
    Тими Элшник
    ПЗ
  • 4
    Флаг
    Мирко Иванич
    ПЗ
  • 55
    Флаг
    Dimitrije Šarić
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Осман Букари
    НАП
  • 17
    Флаг
    Бруно Дуарте
    НАП
  • 9
    Флаг
    Яй Энем
    НАП
  • 8
    Флаг
    Кристиян Балов
    НАП
Ларн
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Рохан Фергюсон
    ВР
  • 4
    Флаг
    Аарон Доннелли
    ЗЩ
  • 3
    Флаг
    Matthew Paul Ridley
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Томас Косгроув
    ЗЩ
  • 26
    Флаг
    Дэн Бент
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Шон Грэм
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Кристофер Галлахер
    ПЗ
  • 15
    Флаг
    Ронан Доэрти
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Джордан Макэнефф
    ПЗ
  • 25
    Флаг
    Дилан Слоун
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Кевин О’Хара
    НАП
Запасные
  • 36
    Флаг
    Dylan Graham
    ВР
  • 47
    Флаг
    James Simpson
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Logan Wallace
    ЗЩ
  • 45
    Флаг
    Монтел Гибсон
    НАП
  • 30
    Флаг
    Мэттью Ласти
    НАП
  • 14
    Флаг
    Бенджамин Маги
    НАП
  • 7
    Флаг
    Конор Маккендри
    НАП
  • 9
    Флаг
    Пол О’Нилл
    НАП
  • 17
    Флаг
    Джошуа Укек
    НАП

Црвена Звезда - Ларн – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
1.07
7.5
25
1.01
14.5
100
1.02
18
42

Статистика для ставок

7
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Црвена Звезда побеждает в 3 последних матчах
Прогноз
Црвена Звезда победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.02
Поставить
Ларн не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
Прогноз
Ларн не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Поставить
В последних 5 играх Црвена Звезда пропускает в среднем 1.20 гола за игру
Прогноз
Ларн забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
9.50
Поставить
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