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Лига чемпионов УЕФА: Гурник Забже — Фенербахче, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Гурник Забже — Фенербахче пройдет 29.07.2026 на стадионе «Арена Забже». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 3 очка в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.20. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
4.20
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

Гурник Забже подходит к ответному матчу с нулем очков в турнире после поражения в первой игре. Команда показывает нестабильные результаты: в последних пяти матчах одержано две победы при двух поражениях и одной ничьей. При этом дома Гурник выиграл три последних встречи, что может стать фактором поддержки. Однако оборона пропускает в среднем 1.4 гола за игру, что создает риски против атакующего соперника.

В атаке Гурник опирается на ориентировочный состав с участием Эрика Янжи, Максима Хланя и Эрика Прекопа. Лучший бомбардир сезона Рафал Яницки пока не забивал, что подчеркивает зависимость от коллективных действий. Тренерскому штабу предстоит найти баланс между обороной и быстрыми переходами, чтобы использовать поддержку трибун и создать моменты у ворот Фенербахче.

Фенербахче уверенно начал турнир, набрав три очка после победы над Гурником в первом матче. Команда демонстрирует мощную атаку: в последних пяти играх забито 15 голов (в среднем 3.0 за матч), а пропускает всего 0.8 гола в среднем. Серия из четырех побед подряд подтверждает текущую форму, хотя соперники были разного уровня. Гости явно фавориты по статистике, но выездной матч в Лиге чемпионов требует концентрации.

В составе Фенербахче выделяются Талиска (лучший бомбардир с одним голом), а также опытные игроки вроде Милана Шкриньяра и Маттео Гендузи. Ориентировочный стартовый состав включает Керема Актюркоглу и Фреда, что обеспечивает вариативность в атаке. Однако гости могут столкнуться с плотной обороной хозяев, и для достижения результата им важно реализовать моменты, которые они создают в большом количестве.

Последние матчи и личные встречи

В единственной очной встрече в этом турнире Фенербахче одержал минимальную победу 1:0, что указывает на упорный характер противостояния. С учетом домашней поддержки Гурника и необходимости отыгрываться, матч может сложиться в закрытом ключе, где ничья станет закономерным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Гурник Забже — Фенербахче, и где смотреть

Матч: Гурник Забже — Фенербахче состоится 29.07.2026 и начнется в 21:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Арена Забже». Прямая трансляция — Окко.

Стартовые составы на матч Гурник Забже - Фенербахче

Гурник Забже
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Филипп Шульце
    ВР
  • 64
    Флаг
    Эрик Янжа
    ЗЩ
  • 20
    Флаг
    Хосема
    ЗЩ
  • 26
    Флаг
    Рафал Яницки
    ЗЩ
  • 61
    Флаг
    Михал Сачек
    ЗЩ
  • 66
    Флаг
    Максимилиан Диц
    ЗЩ
  • 88
    Флаг
    Таофик Ишмаил
    ПЗ
  • 82
    Флаг
    Кацпер Урбаньски
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Лукаш Садилек
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Yvan Ikia Dimi
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Эрик Прекоп
    НАП
Запасные
  • 29
    Флаг
    Wiktor Kania
    ВР
  • 2
    Флаг
    Patryk Warczak
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Павел Бохневич
    ЗЩ
  • 21
    Флаг
    Ондржей Змрзлы
    ЗЩ
  • 19
    Флаг
    Петер Федерико
    ПЗ
  • 28
    Флаг
    Bastien Donio
    ПЗ
  • 33
    Флаг
    Максим Хлань
    ПЗ
  • 34
    Флаг
    Бруно Дурдов
    ПЗ
  • 36
    Флаг
    Михал Ракочи
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Сондре Лисет
    НАП
Фенербахче
Основной состав
  • 34
    Флаг
    Мерт Гюнок
    ВР
  • 24
    Флаг
    Джейден Остервольде
    ЗЩ
  • 15
    Флаг
    Натан Аке
    ЗЩ
  • 37
    Флаг
    Милан Шкриньяр
    ЗЩ
  • 27
    Флаг
    Нелсон Семеду
    ЗЩ
  • 7
    Флаг
    Фред
    ПЗ
  • 6
    Флаг
    Маттео Гендузи
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Керем Актюркоглу
    НАП
  • 10
    Флаг
    Марко Асенсио
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Ирфан Кахведжи
    ПЗ
  • 94
    Флаг
    Талиска
    ПЗ
Запасные
  • 13
    Флаг
    Тарык Четин
    ВР
  • 31
    Флаг
    Эдерсон
    ВР
  • 3
    Флаг
    Арчи Браун
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Чаглар Сеюнджю
    ЗЩ
  • 18
    Флаг
    Мерт Мюльдюр
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Мюнир Левент Мерджан
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Исмаил Юксек
    ПЗ
  • 28
    Флаг
    Бартуг Элмаз
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Мэйсон Гринвуд
    НАП
  • 20
    Флаг
    Антони Мусаба
    НАП
  • 70
    Флаг
    Огуз Айдын
    НАП

Гурник Забже - Фенербахче – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
8.5
1.27
6.3
18
1.06
14
22.16
1.03
18.13

Статистика для ставок

8
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Фенербахче побеждает в 4 последних матчах
Прогноз
Фенербахче победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
6.30
Поставить
Гурник Забже побеждает в 3 последних матчах дома
Прогноз
Гурник Забже победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
8.50
Поставить
В последних 5 играх Фенербахче пропускает в среднем 0.80 гола за игру
Прогноз
Гурник Забже забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.75
Поставить
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