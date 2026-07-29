Лига чемпионов УЕФА: Гурник Забже — Фенербахче, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Гурник Забже — Фенербахче пройдет 29.07.2026 на стадионе «Арена Забже». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 3 очка в 1 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.20. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Гурник Забже подходит к ответному матчу с нулем очков в турнире после поражения в первой игре. Команда показывает нестабильные результаты: в последних пяти матчах одержано две победы при двух поражениях и одной ничьей. При этом дома Гурник выиграл три последних встречи, что может стать фактором поддержки. Однако оборона пропускает в среднем 1.4 гола за игру, что создает риски против атакующего соперника.
В атаке Гурник опирается на ориентировочный состав с участием Эрика Янжи, Максима Хланя и Эрика Прекопа. Лучший бомбардир сезона Рафал Яницки пока не забивал, что подчеркивает зависимость от коллективных действий. Тренерскому штабу предстоит найти баланс между обороной и быстрыми переходами, чтобы использовать поддержку трибун и создать моменты у ворот Фенербахче.
Фенербахче уверенно начал турнир, набрав три очка после победы над Гурником в первом матче. Команда демонстрирует мощную атаку: в последних пяти играх забито 15 голов (в среднем 3.0 за матч), а пропускает всего 0.8 гола в среднем. Серия из четырех побед подряд подтверждает текущую форму, хотя соперники были разного уровня. Гости явно фавориты по статистике, но выездной матч в Лиге чемпионов требует концентрации.
В составе Фенербахче выделяются Талиска (лучший бомбардир с одним голом), а также опытные игроки вроде Милана Шкриньяра и Маттео Гендузи. Ориентировочный стартовый состав включает Керема Актюркоглу и Фреда, что обеспечивает вариативность в атаке. Однако гости могут столкнуться с плотной обороной хозяев, и для достижения результата им важно реализовать моменты, которые они создают в большом количестве.
Последние матчи и личные встречи
В единственной очной встрече в этом турнире Фенербахче одержал минимальную победу 1:0, что указывает на упорный характер противостояния. С учетом домашней поддержки Гурника и необходимости отыгрываться, матч может сложиться в закрытом ключе, где ничья станет закономерным исходом.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Гурник Забже — Фенербахче, и где смотреть
Матч: Гурник Забже — Фенербахче состоится 29.07.2026 и начнется в 21:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Арена Забже». Прямая трансляция — Окко.
Стартовые составы на матч Гурник Забже - Фенербахче
- 1Филипп ШульцеВР
- 64Эрик ЯнжаЗЩ
- 20ХосемаЗЩ
- 26Рафал ЯницкиЗЩ
- 61Михал СачекЗЩ
- 66Максимилиан ДицЗЩ
- 88Таофик ИшмаилПЗ
- 82Кацпер УрбаньскиПЗ
- 18Лукаш СадилекПЗ
- 7Yvan Ikia DimiПЗ
- 11Эрик ПрекопНАП
- 29Wiktor KaniaВР
- 2Patryk WarczakЗЩ
- 4Павел БохневичЗЩ
- 21Ондржей ЗмрзлыЗЩ
- 19Петер ФедерикоПЗ
- 28Bastien DonioПЗ
- 33Максим ХланьПЗ
- 34Бруно ДурдовПЗ
- 36Михал РакочиПЗ
- 23Сондре ЛисетНАП
- 34Мерт ГюнокВР
- 24Джейден ОстервольдеЗЩ
- 15Натан АкеЗЩ
- 37Милан ШкриньярЗЩ
- 27Нелсон СемедуЗЩ
- 7ФредПЗ
- 6Маттео ГендузиПЗ
- 9Керем АктюркоглуНАП
- 10Марко АсенсиоПЗ
- 17Ирфан КахведжиПЗ
- 94ТалискаПЗ
- 13Тарык ЧетинВР
- 31ЭдерсонВР
- 3Арчи БраунЗЩ
- 4Чаглар СеюнджюЗЩ
- 18Мерт МюльдюрЗЩ
- 22Мюнир Левент МерджанЗЩ
- 5Исмаил ЮксекПЗ
- 28Бартуг ЭлмазПЗ
- 11Мэйсон ГринвудНАП
- 20Антони МусабаНАП
- 70Огуз АйдынНАП
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