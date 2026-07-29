Лига чемпионов УЕФА: Гурник Забже — Фенербахче, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Гурник Забже — Фенербахче пройдет 29.07.2026 на стадионе «Арена Забже». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 3 очка в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.20. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Гурник Забже подходит к ответному матчу с нулем очков в турнире после поражения в первой игре. Команда показывает нестабильные результаты: в последних пяти матчах одержано две победы при двух поражениях и одной ничьей. При этом дома Гурник выиграл три последних встречи, что может стать фактором поддержки. Однако оборона пропускает в среднем 1.4 гола за игру, что создает риски против атакующего соперника.

В атаке Гурник опирается на ориентировочный состав с участием Эрика Янжи, Максима Хланя и Эрика Прекопа. Лучший бомбардир сезона Рафал Яницки пока не забивал, что подчеркивает зависимость от коллективных действий. Тренерскому штабу предстоит найти баланс между обороной и быстрыми переходами, чтобы использовать поддержку трибун и создать моменты у ворот Фенербахче.

Фенербахче уверенно начал турнир, набрав три очка после победы над Гурником в первом матче. Команда демонстрирует мощную атаку: в последних пяти играх забито 15 голов (в среднем 3.0 за матч), а пропускает всего 0.8 гола в среднем. Серия из четырех побед подряд подтверждает текущую форму, хотя соперники были разного уровня. Гости явно фавориты по статистике, но выездной матч в Лиге чемпионов требует концентрации.

В составе Фенербахче выделяются Талиска (лучший бомбардир с одним голом), а также опытные игроки вроде Милана Шкриньяра и Маттео Гендузи. Ориентировочный стартовый состав включает Керема Актюркоглу и Фреда, что обеспечивает вариативность в атаке. Однако гости могут столкнуться с плотной обороной хозяев, и для достижения результата им важно реализовать моменты, которые они создают в большом количестве.

Последние матчи и личные встречи

В единственной очной встрече в этом турнире Фенербахче одержал минимальную победу 1:0, что указывает на упорный характер противостояния. С учетом домашней поддержки Гурника и необходимости отыгрываться, матч может сложиться в закрытом ключе, где ничья станет закономерным исходом.

Статистика личных встреч 0 Побед 0 Ничьих 1 Победа Лига чемпионов. 21.07.2026 Фенербахче 1 – 0 Гурник Забже

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Гурник Забже — Фенербахче, и где смотреть

Матч: Гурник Забже — Фенербахче состоится 29.07.2026 и начнется в 21:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Арена Забже». Прямая трансляция — Окко.