Товарищеские матчи (клубы): Форест Грин — Бристоль Сити, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Форест Грин — Бристоль Сити пройдет 29.07.2026 на стадионе «Нью Лон». Хозяева набрали 0 очков в 5 турах сезона, гости — 0 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.30. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Форест Грин подходит к матчу с серией из пяти игр, в которых неизменно забивает, но и пропускает в каждом из последних пяти матчей турнира. В среднем команда забивает 3.00 гола за игру, пропуская 2.20, что указывает на открытый стиль. При этом хозяева не проигрывают в семи последних домашних матчах, что создает основу для борьбы за очки.

Ориентировочный состав Форест Грин строится вокруг атакующей группы, которая в последних пяти играх оформила 15 голов. Однако оборона пропустила 11 мячей за тот же отрезок, что делает ставку на ничью логичной: команда способна забить, но не гарантирует сухого матча. Тренерский штаб, вероятно, сделает акцент на контроле мяча, чтобы снизить нагрузку на защиту.

Бристоль Сити в текущем турнире имеет одну победу, одну ничью и одно поражение, а в последних пяти играх забивает в среднем 1.20 гола, пропуская 1.00. Команда не демонстрирует высокой результативности, но и не склонна к крупным поражениям. В очных встречах гости побеждают в трех последних матчах, что добавляет уверенности, однако форма не позволяет считать их явным фаворитом.

Бристоль Сити в последних играх показывает сбалансированную игру: в пяти матчах забито 6 голов, пропущено 5. Команда стабильно забивает в четырех последних очных встречах с Форест Грин, что указывает на умение находить моменты. Однако гостевая статистика и невысокая средняя результативность намекают, что матч может быть закрытым, что поддерживает исход ничьей.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в 2022 году Бристоль Сити одержал победу 3:1, и гости выиграли три последних матча подряд. Однако Форест Грин забивает в четырех последних личных встречах, а дома не проигрывает семь матчей кряду. Такое взаимное равенство атакующих возможностей и устойчивости хозяев делает ничью наиболее вероятным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Форест Грин — Бристоль Сити, и где смотреть

Матч: Форест Грин — Бристоль Сити состоится 29.07.2026 и начнется в 21:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Нью Лон».