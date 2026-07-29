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Товарищеские матчи (клубы): Бостон Юнайтед — Гримсби Таун, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Бостон Юнайтед — Гримсби Таун пройдет 29.07.2026 на стадионе «The Jakemans Community Stadium». Хозяева набрали 0 очков в 4 турах сезона, гости — 0 очков в 4 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Гримсби Таун — коэффициент 2.15. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.15
Ставка
Победа команды Гримсби Таун
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Шансы команд на победу

Бостон Юнайтед подходит к матчу с нестабильными результатами в товарищеских встречах: в последних пяти играх команда одержала три победы при двух поражениях, забив 8 голов и пропустив 6. В текущем турнире у хозяев две победы и два поражения, что указывает на отсутствие запаса прочности. Однако Бостон забивает в трех последних матчах подряд, что говорит о способности создавать моменты даже при неидеальной форме.

Ориентировочный состав Бостон Юнайтед не раскрыт, но тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на привычную структуру с акцентом на фланговые атаки. Ключевым фактором может стать реализация: в среднем команда забивает 1.60 гола за игру в последних пяти матчах, но пропускает 1.20, что делает оборону уязвимой. Если хозяева не улучшат концентрацию сзади, соперник сможет использовать свободные зоны.

Гримсби Таун демонстрирует более уверенную форму: команда не проигрывает в трех последних матчах турнира и имеет в активе две победы и две ничьи. В последних пяти играх гости забили 7 голов и пропустили 5, при этом средняя результативность составляет 1.40 гола за матч. Важно, что Гримсби забивает в 14 из 16 последних встреч, что подчеркивает стабильность в атаке.

Гримсби Таун имеет историческое преимущество в очных встречах, что добавляет психологического комфорта. Команда редко проигрывает — лишь два поражения в десяти последних матчах. Ориентировочный состав гостей не указан, но их игра строится на быстрых переходах и использовании стандартов. С учетом текущей формы и статистики, гости выглядят предпочтительнее, особенно если сохранят дисциплину в обороне.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в июле 2025 года Гримсби одержал победу со счетом 2:1, а общий счет последних десяти матчей — 10:22 в пользу гостей. Учитывая, что Гримсби забивает в 13 последних матчах против этого соперника, а Бостон пропускает в среднем 1.20 гола за игру, гости имеют все шансы развить успех и взять три очка.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Бостон Юнайтед — Гримсби Таун, и где смотреть

Матч: Бостон Юнайтед — Гримсби Таун состоится 29.07.2026 и начнется в 21:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «The Jakemans Community Stadium».

Стартовые составы на матч Бостон Юнайтед - Гримсби

Составы еще неизвестны

Бостон Юнайтед - Гримсби – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
6.4
1.2
9
6.3
1.14
13
6.32
1.2
9.55

Статистика для ставок

8
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Гримсби не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
Прогноз
Гримсби не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.60
Поставить
В последних 5 играх Бостон Юнайтед пропускает в среднем 1.20 гола за игру
Прогноз
Гримсби забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.45
Поставить
В последних 5 играх Бостон Юнайтед забивает в среднем 1.60 гола за игру
Прогноз
Бостон Юнайтед забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.30
Поставить
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