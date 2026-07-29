Товарищеские матчи (клубы): Бетис — Лион, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Бетис — Лион пройдет 29.07.2026 в La Línea de la Concepción на стадионе «Мунисипаль де Ла Линеа». Хозяева набрали 0 очков в 3 турах сезона, гости — 0 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Бетис — коэффициент 2.40. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Бетис подходит к матчу после поражения от Гранады (0:1), но в целом за последние пять игр команда забивает в среднем 1.40 гола за игру, пропуская 1.00. Домашняя серия из трех побед подряд добавляет уверенности, хотя турнирное положение в товарищеских матчах не отражает реальной силы. Важно, что Бетис забивает в 12 из 14 последних встреч, что говорит о стабильности в атаке.

В атаке Бетис опирается на сыгранность состава, который в последних матчах демонстрировал умение контролировать мяч и создавать моменты. Тренерский штаб может варьировать схему, но ключевым фактором станет давление с первых минут и реализация стандартов. При этом команде предстоит компенсировать отсутствие нескольких игроков из-за травм, что может повлиять на глубину состава.

Лион находится в отличной форме: три победы подряд в товарищеских матчах, включая разгром Санкт-Галлена (6:3) и уверенную игру против Серветта (2:1). Команда забивает в среднем 2.80 гола за последние пять игр, но и пропускает много — 2.40 в среднем. Атакующий потенциал высок, но оборонительные проблемы могут стать решающими против организованного соперника.

Лион делает ставку на быстрые атаки и индивидуальное мастерство впереди. В последних матчах команда неизменно забивает, но и пропускает в каждой игре, что указывает на уязвимость при переходе из атаки в оборону. Тренеру предстоит найти баланс, чтобы не дать Бетису пространства для контратак. Отсутствие двух травмированных игроков может сказаться на глубине состава.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в Лиге Европы (ноябрь 2025) Бетис одержал победу 2:0, что подчеркивает умение хозяев нейтрализовать атакующие порывы Лиона. Тактически Бетис может использовать домашнюю поддержку и сыгранность, чтобы навязать свой темп и воспользоваться оборонительными слабостями гостей, что делает ставку на победу хозяев обоснованной.

Травмированные игроки

У команды Бетис в списке травмированных Анхель Ортис, Марк Бартра и Айтор Руибаль.

У команды Лион в списке травмированных Таннер Тессманн и Тайлер Мортон.

Когда начнется матч Бетис — Лион, и где смотреть

Матч: Бетис — Лион состоится 29.07.2026 и начнется в 21:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Мунисипаль де Ла Линеа».