Товарищеские матчи (клубы): Марино де Луанко — Авилес, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Марино де Луанко — Авилес пройдет 29.07.2026. Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 0 очков в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.65. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Марино де Луанко подходит к матчу после серии поражений: команда проиграла три последних товарищеских матча подряд, включая встречу со Спортинг Хихон (1:2). В текущем турнире у хозяев пока нет очков после одного тура. Однако в последних пяти играх они забивают в среднем 1.40 гола за матч, что указывает на способность создавать моменты даже при неблагоприятных результатах. Дома команда не проигрывает в семи из девяти последних встреч, что может стать важным фактором.

Ориентировочный состав Марино де Луанко не раскрыт, но тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на привычную структуру с акцентом на фланговые атаки. Ключевым может стать умение быстро переходить из обороны в нападение, особенно учитывая, что соперник часто пропускает. Однако защитные проблемы — команда пропускает в пяти последних матчах подряд — требуют повышенной концентрации в центре поля.

Авилес не может выиграть в семи последних матчах, но при этом в текущем турнире уже набрал одно очко после ничьей с Реал Овьедо Б (0:0). В последних пяти играх гости забивают в среднем 1.20 гола, но пропускают 2.20, что говорит о нестабильности в обороне. Тем не менее, команда забивает в 11 из 13 последних матчей, а в очных встречах с Марино де Луанко не проигрывает три игры подряд.

Состав Авилес не объявлен, но по доступным данным команда способна создавать моменты через быстрые выпады. Учитывая, что соперник часто пропускает, гости могут рассчитывать на реализацию стандартов или контратак. Однако длительная серия без побед давит на психологию, и тренерскому штабу предстоит найти баланс между атакой и обороной, чтобы избежать потерь в центре поля.

Последние матчи и личные встречи

В последних десяти очных встречах Марино де Луанко имеет преимущество по общему счету (12:7), но Авилес выиграл три последних матча подряд, включая недавнюю победу 2:0. Учитывая текущую форму обеих команд — хозяева проигрывают три матча кряду, гости не побеждают семь игр — наиболее вероятным исходом выглядит ничья, особенно с учетом коэффициента 3.65, который отражает высокую неопределенность.

Статистика личных встреч 2 Победы 2 Ничьи 1 Победа Товарищеские матчи (клубы). 16.08.2025 Марино Луанко 0 – 2 Реал Авилес Второй дивизион RFEF. 07.04.2024 Реал Авилес 1 – 1 Марино Луанко Второй дивизион RFEF. 26.11.2023 Марино Луанко 0 – 0 Реал Авилес Терсера. 05.05.2019 Марино Луанко 3 – 1 Реал Авилес Терсера. 16.12.2018 Реал Авилес 0 – 1 Марино Луанко

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Марино де Луанко — Авилес, и где смотреть

Матч: Марино де Луанко — Авилес состоится 29.07.2026 и начнется в 21:00 по московскому времени.