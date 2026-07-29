Товарищеские матчи (клубы): Реал Овьедо — Понферрадина, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Реал Овьедо — Понферрадина пройдет 29.07.2026 на стадионе «Estadio Marqués de La Vega de Anzo».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.85. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Реал Овьедо подходит к матчу с затяжной серией без побед: команда не выигрывает в 9 последних встречах, а в 5 последних играх не забила ни одного гола. При этом в текущем товарищеском турнире у команды 2 ничьих и 0 поражений, что указывает на оборонительную устойчивость, но острую нехватку результативности. Средняя пропущаемость 1.20 гола за игру в последних 5 матчах — невысокий показатель, но атакующие проблемы делают победу маловероятной.

В атаке Реал Овьедо опирается на игроков, способных создавать моменты, но статистика говорит о системном кризисе: команда не забивает в 7 из 9 последних матчей. Тренерскому штабу предстоит найти способ взломать оборону соперника, который в последних играх часто оставляет ворота сухими. Ориентировочный состав, вероятно, будет нацелен на контроль мяча, но без голевой реализации это не принесет результата.

Понферрадина демонстрирует более сбалансированные результаты: команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей, а в 5 из 7 последних встреч не пропускает. В последних 5 играх забито 3 гола при 4 пропущенных, что говорит о склонности к низовой игре. В текущем турнире у команды нет проведенных матчей, поэтому форма оценивается по предсезонным встречам, где прослеживается надежность в обороне.

Гости могут рассчитывать на быстрые контратаки и стандартные положения, учитывая, что в 3 последних очных встречах с Реал Овьедо они забивали. Ориентировочный состав, скорее всего, будет построен от обороны, с акцентом на плотность в центре поля. Если Понферрадина сохранит дисциплину, она сможет нейтрализовать атакующие попытки хозяев и навязать борьбу за ничью.

Последние матчи и личные встречи

В последних 10 очных встречах общий счет 11:8 в пользу Реал Овьедо, но хозяева не проигрывают сопернику в 5 последних матчах. При этом последняя игра завершилась вничью 1:1, что подчеркивает равенство сил. Учитывая атакующие проблемы Реал Овьедо и оборонительную надежность Понферрадины, наиболее вероятным исходом выглядит ничья.

Травмированные игроки

У команды Реал Овьедо в списке травмированных Ови Эджариа и Леандер Дендонкер.

Когда начнется матч Реал Овьедо — Понферрадина, и где смотреть

Матч: Реал Овьедо — Понферрадина состоится 29.07.2026 и начнется в 21:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Estadio Marqués de La Vega de Anzo».