Товарищеские матчи (клубы): Фарнборо — Портсмут, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Фарнборо — Портсмут пройдет 29.07.2026 на стадионе «Рашмур». Хозяева набрали 0 очков в 3 турах сезона, гости — 0 очков в 4 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Портсмут — коэффициент 1.80. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Фарнборо подходит к матчу с нестабильными результатами: в последних пяти играх команда одержала две победы при трех поражениях, пропуская в среднем 2.20 гола за игру. В текущем турнире хозяева набрали 0 очков в трех турах, но при этом забивают в каждом из последних трех матчей товарищеского турнира, что указывает на способность создавать моменты даже при слабой обороне.

Ориентировочный состав Фарнборо не раскрыт, но по доступной статистике команда стабильно забивает в 12 последних матчах, что говорит о наличии атакующих вариантов. Однако пропуски в пяти из семи последних игр подчеркивают уязвимость в защите, и тренерскому штабу предстоит найти баланс между атакой и обороной, чтобы не дать сопернику использовать свободные зоны.

Портсмут не может выиграть в трех последних матчах товарищеского турнира, но в текущем сезоне имеет одну победу, одну ничью и два поражения. В последних пяти играх команда забивает в среднем 1.00 гола, пропуская 1.60, что указывает на проблемы в завершении атак. Тем не менее, букмекеры оценивают победу гостей коэффициентом 1.80, что отражает их статус фаворита на основе исторического превосходства.

Портсмут забивает в 12 из 14 последних матчей, что говорит о стабильной атакующей активности. В очной встрече год назад команда разгромила Фарнборо со счетом 5:0, что может дать психологическое преимущество. Тренерскому штабу важно наладить реализацию моментов, чтобы превратить игровое преимущество в голы и прервать серию без побед.

Последние матчи и личные встречи

В единственной известной очной встрече год назад Портсмут одержал крупную победу 5:0, что указывает на тактическое превосходство гостей. Учитывая текущую форму обеих команд и букмекерскую оценку, именно Портсмут выглядит предпочтительнее за счет исторического преимущества и более высокого класса.

Статистика личных встреч 0 Побед 0 Ничьих 1 Победа Товарищеские матчи (клубы). 16.07.2025 Фарнборо 0 – 5 Портсмут

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Фарнборо — Портсмут, и где смотреть

Матч: Фарнборо — Портсмут состоится 29.07.2026 и начнется в 21:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Рашмур».