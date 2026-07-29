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Товарищеские матчи (клубы): Тирзенсе — Варзим, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Тирзенсе — Варзим пройдет 29.07.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Варзим — коэффициент 1.90. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.90
Ставка
Победа команды Варзим
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Шансы команд на победу

Тирзенсе подходит к матчу с серией из 11 игр без поражений, что говорит о стабильности результатов. В последних пяти встречах команда забила 5 голов при всего одном пропущенном, а средний показатель пропущенных мячей за игру составляет 0.20. Однако стоит учитывать, что большинство этих матчей прошли в низших дивизионах, и уровень сопротивления был ниже, чем у Варзим. Тем не менее, оборонительная надежность Тирзенсе — их главный козырь.

Ориентировочный состав Тирзенсе строится вокруг компактной обороны, что подтверждается семью сухими матчами в девяти последних играх. В атаке команда полагается на коллективные действия, но индивидуальная результативность невысока — в среднем 1.00 гола за игру. Тренерский штаб вряд ли изменит привычную схему, делая ставку на дисциплину и минимизацию ошибок у своих ворот.

Варзим, напротив, не может победить в пяти последних матчах, потерпев три поражения и дважды сыграв вничью. В этих играх команда пропустила 8 голов (в среднем 1.60 за матч), а забила лишь 3 (0.60 за игру). В текущем турнире у Варзим уже есть поражение от Тонделы (0:1). Несмотря на слабую форму, букмекеры оценивают их шансы выше (коэффициент 1.90), что может быть связано с историей очных встреч и более высоким классом игроков.

Варзим предстоит прервать неудачную серию, и ключевым фактором может стать мотивация после поражения в стартовом матче турнира. В атаке команда испытывает проблемы с реализацией, но в составе есть опытные футболисты, способные решить эпизод. Тренеру необходимо наладить игру в обороне, так как пропуски в пяти последних матчах подряд указывают на системные проблемы. Если Варзим удастся компактно сыграть сзади и использовать моменты, они смогут добиться положительного результата.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в 2015 году Варзим одержал победу со счетом 2:0, а общий счет последних 10 матчей — 8:13 в их пользу. Историческое преимущество гостей и более высокий класс, подтвержденный букмекерской оценкой, делают победу Варзим логичным выбором, несмотря на текущую форму.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Тирзенсе — Варзим, и где смотреть

Матч: Тирзенсе — Варзим состоится 29.07.2026 и начнется в 20:45 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Тирзенсе - Варзим

Составы еще неизвестны

Тирзенсе - Варзим – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
41
9.4
1.02
31.9
7.07
1.08
32
7.1
1.08

Статистика для ставок

8
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Тирзенсе не проигрывает в 11 последних матчах
Прогноз
Тирзенсе не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.82
Поставить
Варзим не выигрывает в 5 последних матчах
Прогноз
Тирзенсе не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.82
Поставить
В последних 5 играх Тирзенсе пропускает в среднем 0.20 гола за игру
Прогноз
Варзим не забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
3.95
Поставить
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