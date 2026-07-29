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Лига чемпионов УЕФА: Хапоэль Беер-Шева — Викингур Рейкьявик, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Хапоэль Беер-Шева — Викингур Рейкьявик пройдет 29.07.2026 на стадионе «Haladás Stadion». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 7 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.00. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
4.00
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

Хапоэль Беер-Шева подходит к матчу с нулем очков в одном туре Лиги чемпионов, но в последних пяти играх команда забивает в среднем 1.60 гола за матч, что указывает на атакующий потенциал. Однако пропуски в среднем 2.20 гола за игру в том же отрезке создают риски в обороне. Серия из семи матчей с пропущенными голами подчеркивает уязвимость, хотя и забивают израильтяне в 12 последних встречах подряд.

В ориентировочном составе Хапоэля выделяется Кингс Кангва — лучший бомбардир команды в сезоне с одним голом. Тренерский штаб может сделать ставку на быстрые атаки через фланги, где активны Гай Мизрахи и Амир Ганах. Однако против соперника, который не проигрывает в трех последних матчах турнира, важно сохранять баланс между атакой и обороной, чтобы не допустить контратак.

Викингур Рейкьявик набрал семь очков в трех турах Лиги чемпионов, не проигрывая в последних трех матчах турнира. Команда стабильно забивает в этих встречах, а в последних пяти играх в среднем поражает ворота 2.20 раза за матч. Пропуски в четырех последних играх указывают на возможные проблемы в защите, но гости сохраняют уверенность благодаря победной серии.

Лучший бомбардир Викингура Николай Хансен (три гола в сезоне) — ключевая фигура в атаке. Ориентировочный состав включает опытных Гильфи Сигурдссона и Даниэля Хафстейнссона, которые могут контролировать центр поля. Тактически гости предпочитают быстрые переходы и стандарты, что может стать проблемой для хозяев, пропускающих в семи матчах подряд.

Последние матчи и личные встречи

В единственной очной встрече в этом турнире 21 июля 2026 года Викингур одержал победу 2:1, но Хапоэль забил и имел моменты. С учетом текущей формы обеих команд и коэффициента 4.00 на ничью, матч может сложиться в равной борьбе, где каждый гол будет на вес золота, а исход вероятнее всего решится вничью.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Хапоэль Беер-Шева — Викингур Рейкьявик, и где смотреть

Матч: Хапоэль Беер-Шева — Викингур Рейкьявик состоится 29.07.2026 и начнется в 20:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Haladás Stadion». Прямая трансляция — Окко.

Стартовые составы на матч Хапоэль Беер-Шева - Викингур Рейкьявик

Хапоэль Беер-Шева
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Офир Марциано
    ВР
  • 3
    Флаг
    Матан Балтакса
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Мигел Витор
    ЗЩ
  • 44
    Флаг
    Djibril Thialaw Diop
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Гай Мизрахи
    ЗЩ
  • 17
    Флаг
    Кингс Кангва
    ПЗ
  • 25
    Флаг
    Лукас Вентура
    ПЗ
  • 28
    Флаг
    Niv Yehoshua
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Захи Ахмед
    НАП
  • 66
    Флаг
    Игор Златанович
    НАП
  • 20
    Флаг
    Джавон Ист
    НАП
Запасные
  • 34
    Флаг
    Марко Вольфф
    ВР
  • 13
    Флаг
    Офир Давидзада
    ЗЩ
  • 12
    Флаг
    Итай Ротман
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Itay Hazut
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Роэй Леви
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Элиэль Перец
    ПЗ
  • 27
    Флаг
    Йоан Стоянов
    ПЗ
  • 45
    Флаг
    Muhammad Abu Rumi
    НАП
  • 11
    Флаг
    Амир Ганах
    НАП
  • 8
    Флаг
    Мохаммад Канаан
    НАП
  • 21
    Флаг
    Yoav Koren
    НАП
  • 19
    Флаг
    Amit Ohana
    НАП
Викингур Рейкьявик
Основной состав
  • 29
    Флаг
    Арон Фридрикссон
    ВР
  • 9
    Флаг
    Хельги Гудьонссон
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Гуннар Ватнхамар
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Оливер Экрот
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Карл Гуннарссон
    ЗЩ
  • 20
    Флаг
    Тарик Ибрахимагич
    ЗЩ
  • 11
    Флаг
    Даниэль Хафстейнссон
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Гильфи Сигурдссон
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Арон Траундарсон
    ПЗ
  • 25
    Флаг
    Валдимар Ингимюндарсон
    НАП
  • 19
    Флаг
    Оскар Боргторссон
    НАП
Запасные
  • 99
    Флаг
    Угги Аудунссон
    ВР
  • 47
    Флаг
    Огмундур Кристинссон
    ВР
  • 24
    Флаг
    Давид Атласон
    ЗЩ
  • 30
    Флаг
    Свейнн Хаукссон
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Свейнн Торкельссон
    ЗЩ
  • 7
    Флаг
    Эрлингур Агнарссон
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Виктор Андрасон
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Дади Йоунссон
    НАП
  • 69
    Флаг
    Ármann Ingi Finnbogason
    НАП
  • 23
    Флаг
    Николай Хансен
    НАП
  • 77
    Флаг
    Стигур Тордарсон
    НАП

Хапоэль Беер-Шева - Викингур Рейкьявик – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
1.06
8.5
33
1.1
8.5
42
1.07
55
100

Статистика для ставок

9
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Викингур Рейкьявик не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз
Викингур Рейкьявик не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.63
Поставить
В последних 5 играх Хапоэль Беер-Шева пропускает в среднем 2.20 гола за игру
Прогноз
Викингур Рейкьявик забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.78
Поставить
В последних 5 играх Хапоэль Беер-Шева забивает в среднем 1.60 гола за игру
Прогноз
Хапоэль Беер-Шева забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.23
Поставить
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