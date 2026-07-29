Лига чемпионов УЕФА: Хапоэль Беер-Шева — Викингур Рейкьявик, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Хапоэль Беер-Шева — Викингур Рейкьявик пройдет 29.07.2026 на стадионе «Haladás Stadion». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 7 очков в 3 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.00. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Хапоэль Беер-Шева подходит к матчу с нулем очков в одном туре Лиги чемпионов, но в последних пяти играх команда забивает в среднем 1.60 гола за матч, что указывает на атакующий потенциал. Однако пропуски в среднем 2.20 гола за игру в том же отрезке создают риски в обороне. Серия из семи матчей с пропущенными голами подчеркивает уязвимость, хотя и забивают израильтяне в 12 последних встречах подряд.
В ориентировочном составе Хапоэля выделяется Кингс Кангва — лучший бомбардир команды в сезоне с одним голом. Тренерский штаб может сделать ставку на быстрые атаки через фланги, где активны Гай Мизрахи и Амир Ганах. Однако против соперника, который не проигрывает в трех последних матчах турнира, важно сохранять баланс между атакой и обороной, чтобы не допустить контратак.
Викингур Рейкьявик набрал семь очков в трех турах Лиги чемпионов, не проигрывая в последних трех матчах турнира. Команда стабильно забивает в этих встречах, а в последних пяти играх в среднем поражает ворота 2.20 раза за матч. Пропуски в четырех последних играх указывают на возможные проблемы в защите, но гости сохраняют уверенность благодаря победной серии.
Лучший бомбардир Викингура Николай Хансен (три гола в сезоне) — ключевая фигура в атаке. Ориентировочный состав включает опытных Гильфи Сигурдссона и Даниэля Хафстейнссона, которые могут контролировать центр поля. Тактически гости предпочитают быстрые переходы и стандарты, что может стать проблемой для хозяев, пропускающих в семи матчах подряд.
Последние матчи и личные встречи
В единственной очной встрече в этом турнире 21 июля 2026 года Викингур одержал победу 2:1, но Хапоэль забил и имел моменты. С учетом текущей формы обеих команд и коэффициента 4.00 на ничью, матч может сложиться в равной борьбе, где каждый гол будет на вес золота, а исход вероятнее всего решится вничью.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Хапоэль Беер-Шева — Викингур Рейкьявик, и где смотреть
Матч: Хапоэль Беер-Шева — Викингур Рейкьявик состоится 29.07.2026 и начнется в 20:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Haladás Stadion». Прямая трансляция — Окко.
Стартовые составы на матч Хапоэль Беер-Шева - Викингур Рейкьявик
- 1Офир МарцианоВР
- 3Матан БалтаксаЗЩ
- 4Мигел ВиторЗЩ
- 44Djibril Thialaw DiopЗЩ
- 2Гай МизрахиЗЩ
- 17Кингс КангваПЗ
- 25Лукас ВентураПЗ
- 28Niv YehoshuaПЗ
- 9Захи АхмедНАП
- 66Игор ЗлатановичНАП
- 20Джавон ИстНАП
- 34Марко ВольффВР
- 13Офир ДавидзадаЗЩ
- 12Итай РотманЗЩ
- 23Itay HazutПЗ
- 18Роэй ЛевиПЗ
- 7Элиэль ПерецПЗ
- 27Йоан СтояновПЗ
- 45Muhammad Abu RumiНАП
- 11Амир ГанахНАП
- 8Мохаммад КанаанНАП
- 21Yoav KorenНАП
- 19Amit OhanaНАП
- 29Арон ФридрикссонВР
- 9Хельги ГудьонссонЗЩ
- 6Гуннар ВатнхамарЗЩ
- 4Оливер ЭкротЗЩ
- 22Карл ГуннарссонЗЩ
- 20Тарик ИбрахимагичЗЩ
- 11Даниэль ХафстейнссонПЗ
- 10Гильфи СигурдссонПЗ
- 21Арон ТраундарсонПЗ
- 25Валдимар ИнгимюндарсонНАП
- 19Оскар БоргторссонНАП
- 99Угги АудунссонВР
- 47Огмундур КристинссонВР
- 24Давид АтласонЗЩ
- 30Свейнн ХаукссонЗЩ
- 2Свейнн ТоркельссонЗЩ
- 7Эрлингур АгнарссонПЗ
- 8Виктор АндрасонПЗ
- 18Дади ЙоунссонНАП
- 69Ármann Ingi FinnbogasonНАП
- 23Николай ХансенНАП
- 77Стигур ТордарсонНАП
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