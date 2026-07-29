Лига чемпионов УЕФА: Университатя Крайова — Левски, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Университатя Крайова — Левски пройдет 29.07.2026 на стадионе «Стадионул Ион Облеменко». Хозяева набрали 6 очков в 3 турах сезона, гости — 7 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Университатя Крайова — коэффициент 1.90. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Университатя Крайова набрала 6 очков в 3 турах, одержав 2 победы при 1 поражении. Команда стабильно забивает дома, выиграв 4 последних матча на своем поле. Однако в последних 5 играх пропускает в среднем 1.40 гола за игру, что указывает на уязвимость в обороне. После разгромного поражения от Динамо Бухарест (1:5) хозяевам важно восстановить уверенность.

Ориентировочный состав включает Лауренциу Попеску, Владимира Скречу и Александра Чикылдэу в центре поля. Лучший бомбардир сезона Ассад Аль-Хамлави (2 гола) может стать ключевым в атаке. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые фланги и поддержку штрафной, чтобы использовать фактор своего поля.

Левски лидирует в группе с 7 очками после 3 туров (2 победы, 1 ничья). Команда не проигрывает в 3 последних матчах турнира и забивает в каждом из них. В последних 5 играх Левски забивает в среднем 2.00 гола, пропуская лишь 0.60. Серия из 4 побед подряд подтверждает отличную форму гостей.

В составе Левски выделяются Рейналдо (лучший бомбардир с 2 голами) и Эвертон Бала. Ориентировочный стартовый набор включает Светослава Вуцова и Майкона Араухо. Команда уверенно действует в атаке, но против мотивированного соперника на выезде может столкнуться с трудностями при позиционной обороне.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 22 июля 2026 года Левски одержал победу 1:0. Однако Университатя Крайова имеет преимущество своего поля и мотивацию взять реванш. Учитывая букмекерскую оценку (коэффициент 1.90 на хозяев) и их домашнюю серию, именно хозяева выглядят предпочтительнее в этом матче.

Статистика личных встреч 0 Побед 0 Ничьих 1 Победа Лига чемпионов. 22.07.2026 Левски 1 – 0 Университатя Крайова

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Университатя Крайова — Левски, и где смотреть

Матч: Университатя Крайова — Левски состоится 29.07.2026 и начнется в 20:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Стадионул Ион Облеменко». Прямая трансляция — Окко.