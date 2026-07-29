Лига чемпионов УЕФА: Университатя Крайова — Левски, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Университатя Крайова — Левски пройдет 29.07.2026 на стадионе «Стадионул Ион Облеменко». Хозяева набрали 6 очков в 3 турах сезона, гости — 7 очков в 3 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Университатя Крайова — коэффициент 1.90. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Университатя Крайова набрала 6 очков в 3 турах, одержав 2 победы при 1 поражении. Команда стабильно забивает дома, выиграв 4 последних матча на своем поле. Однако в последних 5 играх пропускает в среднем 1.40 гола за игру, что указывает на уязвимость в обороне. После разгромного поражения от Динамо Бухарест (1:5) хозяевам важно восстановить уверенность.
Ориентировочный состав включает Лауренциу Попеску, Владимира Скречу и Александра Чикылдэу в центре поля. Лучший бомбардир сезона Ассад Аль-Хамлави (2 гола) может стать ключевым в атаке. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые фланги и поддержку штрафной, чтобы использовать фактор своего поля.
Левски лидирует в группе с 7 очками после 3 туров (2 победы, 1 ничья). Команда не проигрывает в 3 последних матчах турнира и забивает в каждом из них. В последних 5 играх Левски забивает в среднем 2.00 гола, пропуская лишь 0.60. Серия из 4 побед подряд подтверждает отличную форму гостей.
В составе Левски выделяются Рейналдо (лучший бомбардир с 2 голами) и Эвертон Бала. Ориентировочный стартовый набор включает Светослава Вуцова и Майкона Араухо. Команда уверенно действует в атаке, но против мотивированного соперника на выезде может столкнуться с трудностями при позиционной обороне.
Последние матчи и личные встречи
В последней очной встрече 22 июля 2026 года Левски одержал победу 1:0. Однако Университатя Крайова имеет преимущество своего поля и мотивацию взять реванш. Учитывая букмекерскую оценку (коэффициент 1.90 на хозяев) и их домашнюю серию, именно хозяева выглядят предпочтительнее в этом матче.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Университатя Крайова — Левски, и где смотреть
Матч: Университатя Крайова — Левски состоится 29.07.2026 и начнется в 20:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Стадионул Ион Облеменко». Прямая трансляция — Окко.
Стартовые составы на матч Университатя Крайова - Левски
- 21Лауренциу ПопескуВР
- 24Никола СтевановичЗЩ
- 6Владимир СкречуПЗ
- 28Адриан РусЗЩ
- 11Никушор БанкуЗЩ
- 20Александру ЧикылдэуПЗ
- 5Анзор МеквабишвилиПЗ
- 17Карлос МораНАП
- 10Штефан БаярамПЗ
- 7Стивен НсимбаНАП
- 30David MateiПЗ
- 1Alexandru Gabriel MaximВР
- 90Рэзван СаваВР
- 15Юрай БадельЗЩ
- 19Эриберту ТаварешЗЩ
- 8Тудор БэлуцэПЗ
- 29Константин БэсчануПЗ
- 4Александру КрецуПЗ
- 18Mihnea Gabriel RădulescuПЗ
- 23Самуэл ТелешПЗ
- 22Симон ЭлизорНАП
- 12Мандэй ЭтимНАП
- 38Denys Ioan MunteanНАП
- 92Светослав ВуцовВР
- 3Майкон Араухо дос СантосЗЩ
- 31Никола СерафимовЗЩ
- 50Кристиан ДимитровЗЩ
- 21Aldair Neves Paulo FaustinoЗЩ
- 35Сержио ЛобоПЗ
- 19Мехди МубарикПЗ
- 47Akram BourasПЗ
- 17Эвертон БалаНАП
- 7РейналдоНАП
- 11Армстронг Око-ФлексНАП
- 78Мартин ЛуковВР
- 1Ognyan Dilyanov VladimirovВР
- 20Алекс СентельесЗЩ
- 4Кристиан МакунЗЩ
- 10Asen Ivanov MitkovПЗ
- 18Gašper TrdinПЗ
- 27David João KussoНАП
- 9Juan Esteban Perea SanchezНАП
- 77Адриан РайчевНАП
- 12Mustapha SangaréНАП
- 22Мазир СулаНАП
- 28Stivan Yordanov StoyanchovНАП
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