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Лига чемпионов УЕФА: Университатя Крайова — Левски, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Университатя Крайова — Левски пройдет 29.07.2026 на стадионе «Стадионул Ион Облеменко». Хозяева набрали 6 очков в 3 турах сезона, гости — 7 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Университатя Крайова — коэффициент 1.90. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.90
Ставка
Победа команды Университатя Крайова
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Шансы команд на победу

Университатя Крайова набрала 6 очков в 3 турах, одержав 2 победы при 1 поражении. Команда стабильно забивает дома, выиграв 4 последних матча на своем поле. Однако в последних 5 играх пропускает в среднем 1.40 гола за игру, что указывает на уязвимость в обороне. После разгромного поражения от Динамо Бухарест (1:5) хозяевам важно восстановить уверенность.

Ориентировочный состав включает Лауренциу Попеску, Владимира Скречу и Александра Чикылдэу в центре поля. Лучший бомбардир сезона Ассад Аль-Хамлави (2 гола) может стать ключевым в атаке. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые фланги и поддержку штрафной, чтобы использовать фактор своего поля.

Левски лидирует в группе с 7 очками после 3 туров (2 победы, 1 ничья). Команда не проигрывает в 3 последних матчах турнира и забивает в каждом из них. В последних 5 играх Левски забивает в среднем 2.00 гола, пропуская лишь 0.60. Серия из 4 побед подряд подтверждает отличную форму гостей.

В составе Левски выделяются Рейналдо (лучший бомбардир с 2 голами) и Эвертон Бала. Ориентировочный стартовый набор включает Светослава Вуцова и Майкона Араухо. Команда уверенно действует в атаке, но против мотивированного соперника на выезде может столкнуться с трудностями при позиционной обороне.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 22 июля 2026 года Левски одержал победу 1:0. Однако Университатя Крайова имеет преимущество своего поля и мотивацию взять реванш. Учитывая букмекерскую оценку (коэффициент 1.90 на хозяев) и их домашнюю серию, именно хозяева выглядят предпочтительнее в этом матче.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Университатя Крайова — Левски, и где смотреть

Матч: Университатя Крайова — Левски состоится 29.07.2026 и начнется в 20:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Стадионул Ион Облеменко». Прямая трансляция — Окко.

Стартовые составы на матч Университатя Крайова - Левски

Университатя Крайова
Основной состав
  • 21
    Флаг
    Лауренциу Попеску
    ВР
  • 24
    Флаг
    Никола Стеванович
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Владимир Скречу
    ПЗ
  • 28
    Флаг
    Адриан Рус
    ЗЩ
  • 11
    Флаг
    Никушор Банку
    ЗЩ
  • 20
    Флаг
    Александру Чикылдэу
    ПЗ
  • 5
    Флаг
    Анзор Меквабишвили
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Карлос Мора
    НАП
  • 10
    Флаг
    Штефан Баярам
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Стивен Нсимба
    НАП
  • 30
    Флаг
    David Matei
    ПЗ
Запасные
  • 1
    Флаг
    Alexandru Gabriel Maxim
    ВР
  • 90
    Флаг
    Рэзван Сава
    ВР
  • 15
    Флаг
    Юрай Бадель
    ЗЩ
  • 19
    Флаг
    Эриберту Тавареш
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Тудор Бэлуцэ
    ПЗ
  • 29
    Флаг
    Константин Бэсчану
    ПЗ
  • 4
    Флаг
    Александру Крецу
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Mihnea Gabriel Rădulescu
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Самуэл Телеш
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Симон Элизор
    НАП
  • 12
    Флаг
    Мандэй Этим
    НАП
  • 38
    Флаг
    Denys Ioan Muntean
    НАП
Левски
Основной состав
  • 92
    Флаг
    Светослав Вуцов
    ВР
  • 3
    Флаг
    Майкон Араухо дос Сантос
    ЗЩ
  • 31
    Флаг
    Никола Серафимов
    ЗЩ
  • 50
    Флаг
    Кристиан Димитров
    ЗЩ
  • 21
    Флаг
    Aldair Neves Paulo Faustino
    ЗЩ
  • 35
    Флаг
    Сержио Лобо
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Мехди Мубарик
    ПЗ
  • 47
    Флаг
    Akram Bouras
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Эвертон Бала
    НАП
  • 7
    Флаг
    Рейналдо
    НАП
  • 11
    Флаг
    Армстронг Око-Флекс
    НАП
Запасные
  • 78
    Флаг
    Мартин Луков
    ВР
  • 1
    Флаг
    Ognyan Dilyanov Vladimirov
    ВР
  • 20
    Флаг
    Алекс Сентельес
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Кристиан Макун
    ЗЩ
  • 10
    Флаг
    Asen Ivanov Mitkov
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Gašper Trdin
    ПЗ
  • 27
    Флаг
    David João Kusso
    НАП
  • 9
    Флаг
    Juan Esteban Perea Sanchez
    НАП
  • 77
    Флаг
    Адриан Райчев
    НАП
  • 12
    Флаг
    Mustapha Sangaré
    НАП
  • 22
    Флаг
    Мазир Сула
    НАП
  • 28
    Флаг
    Stivan Yordanov Stoyanchov
    НАП

Университатя Крайова - Левски – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
7.8
1.14
14
11
1.08
14
9
1.06
18.5

Статистика для ставок

8
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Университатя Крайова побеждает в 4 последних матчах дома
Прогноз
Университатя Крайова победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
7.80
Поставить
Левски побеждает в 4 последних матчах
Прогноз
Левски победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
14
Поставить
В последних 5 играх Университатя Крайова пропускает в среднем 1.40 гола за игру
Прогноз
Левски забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.60
Поставить
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