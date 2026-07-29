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Товарищеские матчи (клубы): Депортиво — Луго, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Депортиво — Луго пройдет 29.07.2026 на стадионе «Estadio Municipal A Magdalena».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Депортиво — коэффициент 1.22. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.22
Ставка
Победа команды Депортиво
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Шансы команд на победу

Депортиво подходит к матчу в статусе явного фаворита по букмекерской оценке: коэффициент на его победу составляет 1.22. Команда не проигрывает в 14 из 16 последних матчей, а в текущем товарищеском турнире одержала одну победу при одной ничьей без поражений. В последних пяти играх Депортиво забивает в среднем 1.80 гола за матч, пропуская лишь 0.60, что говорит о надежной обороне и стабильной атаке.

Ориентировочный состав Депортиво позволяет рассчитывать на контроль мяча и создание моментов через фланги. Тренерский штаб может варьировать роли в центре поля, опираясь на лидеров атаки, которые регулярно забивают. Если команда сохранит привычную структуру владения, ключевым станет быстрый перевод мяча между флангами и своевременная поддержка штрафной.

Луго пока не провел ни одного матча в текущем товарищеском турнире, что затрудняет оценку его формы. В последних пяти играх команда забивает в среднем 0.80 гола за матч, пропуская 1.20, что указывает на проблемы в атаке и уязвимость в обороне. Гостям предстоит столкнуться с соперником, который редко проигрывает, поэтому их шансы связаны с дисциплиной в защите и реализацией редких моментов.

Ориентировочный состав Луго предполагает активную игру через фланги и подключения полузащитников вторым темпом. Если лидеры атаки получат пространство между линиями, гости смогут создавать моменты после быстрых выпадов. Однако против команды, которая забивает в 14 из 16 последних матчей, Луго важно избегать потерь у своей штрафной и сохранять концентрацию на стандартах.

Последние матчи и личные встречи

В последних десяти очных встречах Депортиво одержал победу с общим счетом 13:8, а в последнем матче 2024 года разгромил Луго 4:1. Депортиво не проигрывает в четырех последних играх против этого соперника, что подтверждает его тактическое преимущество. С учетом текущей формы и букмекерской оценки, хозяева выглядят явными фаворитами.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Депортиво — Луго, и где смотреть

Матч: Депортиво — Луго состоится 29.07.2026 и начнется в 20:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Estadio Municipal A Magdalena».

Стартовые составы на матч Депортиво - Луго

Составы еще неизвестны

Депортиво - Луго – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
1.01
16.7
39.3
1.06
7
34
1.09
8
44

Статистика для ставок

7
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Депортиво не проигрывает в 14 из 16 последних матчей
Прогноз
Депортиво не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.05
Поставить
Депортиво – Луго: Депортиво не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против этого соперника
Прогноз
Депортиво не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.05
Поставить
В последних 5 играх Луго пропускает в среднем 1.20 гола за игру
Прогноз
Депортиво забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.05
Поставить
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