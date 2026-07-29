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Товарищеские матчи (клубы): Унионистас Саламанка — Бургос, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Унионистас Саламанка — Бургос пройдет 29.07.2026 на стадионе «TBC (Spain)».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Бургос — коэффициент 1.82. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.82
Ставка
Победа команды Бургос
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Шансы команд на победу

Унионистас Саламанка подходит к матчу с серией из трех игр без поражений, но в товарищеском турнире пока не провела ни одного матча. В последних пяти встречах команда забивает в среднем 1.40 гола за игру, однако пропускает 1.20, что указывает на нестабильность в обороне. При этом клуб не проигрывает в 8 из 10 последних матчей, что говорит о способности держать удар.

Ориентировочный состав и тактические детали не раскрыты, но по доступной статистике Унионистас Саламанка часто забивает и пропускает в последних играх. Команда может рассчитывать на атакующий потенциал, однако против соперника с крепкой обороной ей потребуется высокая реализация моментов. Тренерскому штабу предстоит найти баланс между атакой и защитой.

Бургос находится в отличной форме: команда одержала четыре победы подряд, включая товарищеский матч против Реал Сосьедад Б (2:0). В последних пяти играх Бургос забивает 1.20 гола в среднем, а пропускает 0.00 — сухая серия длится уже шесть матчей. В текущем турнире у команды одна победа, и она явно нацелена продолжить победную серию.

Бургос демонстрирует надежную оборону и умение забивать в нужный момент. Команда не пропускает в шести последних матчах, что делает ее фаворитом в плане оборонительной устойчивости. В атаке Бургос забивает в четырех последних играх, и при сохранении текущего уровня концентрации гости могут использовать ошибки соперника. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на компактность и быстрые переходы.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в 2021 году Унионистас Саламанка одержала победу 1:0, но с тех пор команды изменились. Бургос подходит к матчу с серией из четырех побед и надежной обороной, тогда как хозяева нестабильны в защите. Тактически гости могут навязать свой темп и воспользоваться слабостями соперника, что делает победу Бургос логичным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Унионистас Саламанка — Бургос, и где смотреть

Матч: Унионистас Саламанка — Бургос состоится 29.07.2026 и начнется в 20:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «TBC (Spain)».

Стартовые составы на матч Унионистас Саламанка - Бургос

Составы еще неизвестны

Унионистас Саламанка - Бургос – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
9.5
1.16
1.01
40
9.4
1.02
27.28
11.62
1.03

Статистика для ставок

12
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Бургос побеждает в 4 последних матчах
Прогноз
Бургос победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.01
Поставить
Унионистас Саламанка не проигрывает в 8 из 10 последних матчей
Прогноз
Унионистас Саламанка не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.09
Поставить
Унионистас Саламанка – Бургос: Унионистас Саламанка не проигрывает в 5 из 6 последних матчей против этого соперника
Прогноз
Унионистас Саламанка не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.09
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