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FONBET Кубок России: СКА Ростов — Зенит Пенза, шансы команд на победу в матче

Матч FONBET Кубка России: СКА Ростов — Зенит Пенза пройдет 29.07.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды СКА Ростов — коэффициент 1.19. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.19
Ставка
Победа команды СКА Ростов
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Шансы команд на победу

СКА Ростов подходит к матчу с серьезными проблемами в атаке: команда не забивает в 16 из 18 последних матчей, а в последних пяти играх средний показатель забитых голов равен нулю. При этом оборона выглядит надежно — 10 матчей без пропущенных мячей, что позволяет рассчитывать на минимальную победу. Букмекеры оценивают шансы хозяев высоко (коэффициент 1.19), что отражает их статус фаворита, несмотря на недавнюю безголевую серию.

Тренерский штаб СКА Ростов, вероятно, сделает ставку на плотную оборону и стандартные положения, учитывая, что команда не пропускает в последних 10 встречах. В атаке ключевым может стать быстрый переход из защиты в нападение, но для этого необходимо прервать серию из 13 матчей без побед. Ориентировочный состав не раскрыт, но тактическая дисциплина и игра на ноль остаются главными козырями хозяев.

Зенит Пенза демонстрирует нестабильные результаты: в последних пяти матчах команда забивает в среднем 1.6 гола, но пропускает 3.0 за игру, что указывает на слабую оборону. В текущем турнире у гостей нет ни побед, ни ничьих, ни поражений, но разница забитых и пропущенных мячей (8 и 15) говорит о проблемах в защите. Коэффициент на победу Зенита Пенза (12.00) подтверждает статус аутсайдера.

Гости, вероятно, сделают акцент на контратаки, используя скорость нападающих, но слабая оборона может стать решающим фактором. В последних матчах Зенит Пенза пропускает в 6 из 8 встреч, что делает их уязвимыми даже против команды с низкой результативностью. Тренерскому штабу предстоит найти баланс между атакой и защитой, чтобы создать моменты у ворот СКА Ростов.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи команд не указаны, но тактический прогноз строится на контрасте обороны хозяев и атаки гостей. СКА Ростов, несмотря на проблемы в нападении, имеет надежную защиту, что в сочетании с высоким коэффициентом букмекеров (1.19) делает победу хозяев наиболее вероятным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч СКА Ростов — Зенит Пенза, и где смотреть

Матч: СКА Ростов — Зенит Пенза состоится 29.07.2026 и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция — «Матч! Премьер».

Стартовые составы на матч СКА Ростов - Зенит Пенза

СКА Ростов
Основной состав
  • 18
    Флаг
    Богдан Кузьменко
    ВР
  • 68
    Флаг
    Леонид Герчиков
    ЗЩ
  • 45
    Флаг
    Александр Теняев
    ЗЩ
  • 42
    Флаг
    Иван Лапшов
    ПЗ
  • 20
    Флаг
    Терри Точе
    ПЗ
  • 27
    Флаг
    Даниил Горовых
    ПЗ
  • 97
    Флаг
    Михаил Гащенков
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Роман Тугарев
    ПЗ
  • 72
    Флаг
    Рустам Халназаров
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Константин Корж
    НАП
  • 7
    Флаг
    Роман Симонов
    ПЗ
Запасные
  • 14
    Флаг
    Кирилл Набабкин
    ЗЩ
  • 77
    Флаг
    Павел Кудряшов
    ПЗ
  • 99
    Флаг
    Артем Юсупов
    НАП
  • 10
    Флаг
    Никита Еременко
    ПЗ
Зенит Пенза
Основной состав
  • 58
    Флаг
    Семен Абрамов
    ВР
  • 77
    Флаг
    Иван Белик
    ПЗ
  • 3
    Флаг
    Глеб Гейкин
    ЗЩ
  • 21
    Флаг
    Александр Везиков
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Илья Куракин
    ЗЩ
  • 11
    Флаг
    Никита Колесин
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Денис Скрыпников
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Сергей Петерсон
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Евгений Егоров
    НАП
  • 38
    Флаг
    Максим Попцов
    НАП
  • 19
    Флаг
    Даниил Кашмин
    ПЗ
Запасные
  • 69
    Флаг
    Ярослав Теречев
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Дмитрий Битель
    ПЗ
  • 27
    Флаг
    Эльхан Шамсудинов
    ПЗ
  • 71
    Флаг
    Александр Родионов
    НАП
  • 25
    Флаг
    Олег Саринов
    ПЗ

СКА Ростов - Зенит Пенза – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
1.03
18
100
1.03
12
43
1.01
16.3
105.51

Статистика для ставок

10
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СКА Ростов не выигрывает в 13 последних матчах
Прогноз
Зенит Пенза не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Поставить
В последних 5 играх СКА Ростов пропускает в среднем 0.00 гола за игру
Прогноз
Зенит Пенза не забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.65
Поставить
В последних 5 играх СКА Ростов забивает в среднем 0.00 гола за игру
Прогноз
СКА Ростов не забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.01
Поставить
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