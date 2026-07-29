FONBET Кубок России: СКА Ростов — Зенит Пенза, шансы команд на победу в матче

Матч FONBET Кубка России: СКА Ростов — Зенит Пенза пройдет 29.07.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды СКА Ростов — коэффициент 1.19. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

СКА Ростов подходит к матчу с серьезными проблемами в атаке: команда не забивает в 16 из 18 последних матчей, а в последних пяти играх средний показатель забитых голов равен нулю. При этом оборона выглядит надежно — 10 матчей без пропущенных мячей, что позволяет рассчитывать на минимальную победу. Букмекеры оценивают шансы хозяев высоко (коэффициент 1.19), что отражает их статус фаворита, несмотря на недавнюю безголевую серию.

Тренерский штаб СКА Ростов, вероятно, сделает ставку на плотную оборону и стандартные положения, учитывая, что команда не пропускает в последних 10 встречах. В атаке ключевым может стать быстрый переход из защиты в нападение, но для этого необходимо прервать серию из 13 матчей без побед. Ориентировочный состав не раскрыт, но тактическая дисциплина и игра на ноль остаются главными козырями хозяев.

Зенит Пенза демонстрирует нестабильные результаты: в последних пяти матчах команда забивает в среднем 1.6 гола, но пропускает 3.0 за игру, что указывает на слабую оборону. В текущем турнире у гостей нет ни побед, ни ничьих, ни поражений, но разница забитых и пропущенных мячей (8 и 15) говорит о проблемах в защите. Коэффициент на победу Зенита Пенза (12.00) подтверждает статус аутсайдера.

Гости, вероятно, сделают акцент на контратаки, используя скорость нападающих, но слабая оборона может стать решающим фактором. В последних матчах Зенит Пенза пропускает в 6 из 8 встреч, что делает их уязвимыми даже против команды с низкой результативностью. Тренерскому штабу предстоит найти баланс между атакой и защитой, чтобы создать моменты у ворот СКА Ростов.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи команд не указаны, но тактический прогноз строится на контрасте обороны хозяев и атаки гостей. СКА Ростов, несмотря на проблемы в нападении, имеет надежную защиту, что в сочетании с высоким коэффициентом букмекеров (1.19) делает победу хозяев наиболее вероятным исходом.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч СКА Ростов — Зенит Пенза, и где смотреть

Матч: СКА Ростов — Зенит Пенза состоится 29.07.2026 и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция — «Матч! Премьер».