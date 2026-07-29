Лига конференций УЕФА: Копенгаген — Полесье, шансы команд на победу в матче 2-го тура

Матч Лиги конференций УЕФА: Копенгаген — Полесье пройдет 29.07.2026 на стадионе «Паркен». Хозяева набрали 1 очко в 1 турах сезона, гости — 1 очко в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.95. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Копенгаген подходит к матчу с серией без поражений из восьми игр, что говорит о стабильности результатов. В последних пяти встречах команда забивает в среднем 2.40 гола за матч, но и пропускает 1.80 — атакующий баланс сочетается с уязвимостью в обороне. В текущем турнире у хозяев одна ничья, и они пока не одержали побед, что делает этот матч важным для улучшения позиций.

В атаке Копенгагена выделяется Роберт Силва, лучший бомбардир команды в сезоне с двумя голами. Ориентировочный состав включает таких игроков, как Рунар Рунарссон в воротах и Юссуфа Мукоко в нападении, что предполагает ставку на контроль мяча и быстрые переходы. Однако травмы Родриго Уэскаса и Магнуса Маттссона могут ограничить глубину скамейки, особенно в защитных построениях.

Полесье, как и соперник, имеет в активе одну ничью в турнире, но в последних пяти матчах забивает лишь 1.20 гола в среднем, пропуская 1.80. Команда пропускает в четырех последних играх подряд, что указывает на проблемы в обороне. При этом гости способны на результативные встречи — предыдущая очная игра завершилась со счетом 3:3, что демонстрирует их атакующий потенциал.

Лучший бомбардир Полесья Олег Федор (один гол) будет ключевым в построении атак. Ориентировочный состав с Георгием Бущаном в воротах и Леандру Андраде в нападении предполагает ставку на контратаки и стандартные положения. Команде важно улучшить реализацию моментов, чтобы компенсировать слабости в защите, особенно против активного прессинга хозяев.

Последние матчи и личные встречи

Единственная очная встреча в этом турнире завершилась результативной ничьей 3:3, что подчеркивает равенство сил и склонность обеих команд к открытому футболу. Учитывая схожие показатели по пропущенным голам и отсутствие побед в турнире, наиболее вероятным исходом выглядит повторение ничейного результата.

Статистика личных встреч 0 Побед 1 Ничья 0 Побед Лига Конференций. 23.07.2026 Полесье 3 – 3 Копенгаген

Травмированные игроки

У команды Копенгаген в списке травмированных Родриго Уэскас и Магнус Маттссон.

Когда начнется матч Копенгаген — Полесье, и где смотреть

Матч: Копенгаген — Полесье состоится 29.07.2026 и начнется в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Паркен». Прямая трансляция — Окко.