Лига конференций УЕФА: Копенгаген — Полесье, шансы команд на победу в матче 2-го тура

Матч Лиги конференций УЕФА: Копенгаген — Полесье пройдет 29.07.2026 на стадионе «Паркен». Хозяева набрали 1 очко в 1 турах сезона, гости — 1 очко в 1 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.95. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Копенгаген подходит к матчу с серией без поражений из восьми игр, что говорит о стабильности результатов. В последних пяти встречах команда забивает в среднем 2.40 гола за матч, но и пропускает 1.80 — атакующий баланс сочетается с уязвимостью в обороне. В текущем турнире у хозяев одна ничья, и они пока не одержали побед, что делает этот матч важным для улучшения позиций.
В атаке Копенгагена выделяется Роберт Силва, лучший бомбардир команды в сезоне с двумя голами. Ориентировочный состав включает таких игроков, как Рунар Рунарссон в воротах и Юссуфа Мукоко в нападении, что предполагает ставку на контроль мяча и быстрые переходы. Однако травмы Родриго Уэскаса и Магнуса Маттссона могут ограничить глубину скамейки, особенно в защитных построениях.
Полесье, как и соперник, имеет в активе одну ничью в турнире, но в последних пяти матчах забивает лишь 1.20 гола в среднем, пропуская 1.80. Команда пропускает в четырех последних играх подряд, что указывает на проблемы в обороне. При этом гости способны на результативные встречи — предыдущая очная игра завершилась со счетом 3:3, что демонстрирует их атакующий потенциал.
Лучший бомбардир Полесья Олег Федор (один гол) будет ключевым в построении атак. Ориентировочный состав с Георгием Бущаном в воротах и Леандру Андраде в нападении предполагает ставку на контратаки и стандартные положения. Команде важно улучшить реализацию моментов, чтобы компенсировать слабости в защите, особенно против активного прессинга хозяев.
Последние матчи и личные встречи
Единственная очная встреча в этом турнире завершилась результативной ничьей 3:3, что подчеркивает равенство сил и склонность обеих команд к открытому футболу. Учитывая схожие показатели по пропущенным голам и отсутствие побед в турнире, наиболее вероятным исходом выглядит повторение ничейного результата.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
У команды Копенгаген в списке травмированных Родриго Уэскас и Магнус Маттссон.
Когда начнется матч Копенгаген — Полесье, и где смотреть
Матч: Копенгаген — Полесье состоится 29.07.2026 и начнется в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Паркен». Прямая трансляция — Окко.
Стартовые составы на матч Копенгаген - Полесье
- 1Доминик КотарскиВР
- 15Маркос ЛопесЗЩ
- 20Дзюнносукэ СудзукиЗЩ
- 2Феликс БеймоЗЩ
- 33Алекс КралПЗ
- 27Томас ДилэйниПЗ
- 36Вильям КлемПЗ
- 16Роберт СилваПЗ
- 21Мадс МадсенПЗ
- 10Мохамед ЭльюнуссиПЗ
- 14Андреас КорнелиусНАП
- 31Рунар РунарссонВР
- 51Tobias Breum-HarildВР
- 4Мунаше ГаранангаЗЩ
- 18Кенай МайриЗЩ
- 24Биргер МелингЗЩ
- 37Mustapha NyassiЗЩ
- 40Henrik HaraldsenЗЩ
- 34Marvin NasnasПЗ
- 45Gunnar Orri OlsenПЗ
- 9Юссуфа МукокоНАП
- 11Йордан ЛарссонНАП
- 44Geovanni Vianney Aboh NdjeeНАП
- 13Родриго УэскасЗЩ
- 8Магнус МаттссонПЗ
- 77Георгий БущанВР
- 15Богдан МихайличенкоЗЩ
- 55Борис КрушинскийЗЩ
- 44Сергей ЧоботенкоЗЩ
- 31Giorgi MaisuradzeЗЩ
- 27Олег ФедорПЗ
- 8Руслан БабенкоПЗ
- 18Александр АндриевскийПЗ
- 7Александр НазаренкоПЗ
- 11Леандру АндрадеПЗ
- 95Игорь КраснопирНАП
- 1Олег КудрикВР
- 12Artur DrobotВР
- 4Никита КравченкоЗЩ
- 6Borel TomandzotoЗЩ
- 94Denys HryshkevychЗЩ
- 10Владислав ВелетеньПЗ
- 14Линдон ЭмерлахуПЗ
- 19Владимир ШепелевПЗ
- 45Максим БрагаруПЗ
- 9Александр ФилипповНАП
- 89Николай ГайдучикНАП
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