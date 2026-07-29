3 мин.
0
Лига конференций УЕФА: Копенгаген — Полесье, шансы команд на победу в матче 2-го тура

Матч Лиги конференций УЕФА: Копенгаген — Полесье пройдет 29.07.2026 на стадионе «Паркен». Хозяева набрали 1 очко в 1 турах сезона, гости — 1 очко в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.95. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
Реклама 18+
Коэффициент
3.95
Ставка
Ничья
Бонус
Специальный бонус 8 000 ₽
Повторить ставку в Лиге Ставок
Возможный выигрыш при повторении прогноза - 31 600 ₽
Реклама 18+

Шансы команд на победу

Копенгаген подходит к матчу с серией без поражений из восьми игр, что говорит о стабильности результатов. В последних пяти встречах команда забивает в среднем 2.40 гола за матч, но и пропускает 1.80 — атакующий баланс сочетается с уязвимостью в обороне. В текущем турнире у хозяев одна ничья, и они пока не одержали побед, что делает этот матч важным для улучшения позиций.

В атаке Копенгагена выделяется Роберт Силва, лучший бомбардир команды в сезоне с двумя голами. Ориентировочный состав включает таких игроков, как Рунар Рунарссон в воротах и Юссуфа Мукоко в нападении, что предполагает ставку на контроль мяча и быстрые переходы. Однако травмы Родриго Уэскаса и Магнуса Маттссона могут ограничить глубину скамейки, особенно в защитных построениях.

Полесье, как и соперник, имеет в активе одну ничью в турнире, но в последних пяти матчах забивает лишь 1.20 гола в среднем, пропуская 1.80. Команда пропускает в четырех последних играх подряд, что указывает на проблемы в обороне. При этом гости способны на результативные встречи — предыдущая очная игра завершилась со счетом 3:3, что демонстрирует их атакующий потенциал.

Лучший бомбардир Полесья Олег Федор (один гол) будет ключевым в построении атак. Ориентировочный состав с Георгием Бущаном в воротах и Леандру Андраде в нападении предполагает ставку на контратаки и стандартные положения. Команде важно улучшить реализацию моментов, чтобы компенсировать слабости в защите, особенно против активного прессинга хозяев.

Последние матчи и личные встречи

Единственная очная встреча в этом турнире завершилась результативной ничьей 3:3, что подчеркивает равенство сил и склонность обеих команд к открытому футболу. Учитывая схожие показатели по пропущенным голам и отсутствие побед в турнире, наиболее вероятным исходом выглядит повторение ничейного результата.

Травмированные игроки

У команды Копенгаген в списке травмированных Родриго Уэскас и Магнус Маттссон.

Когда начнется матч Копенгаген — Полесье, и где смотреть

Матч: Копенгаген — Полесье состоится 29.07.2026 и начнется в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Паркен». Прямая трансляция — Окко.

Стартовые составы на матч Копенгаген - Полесье

Копенгаген
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Доминик Котарски
    ВР
  • 15
    Флаг
    Маркос Лопес
    ЗЩ
  • 20
    Флаг
    Дзюнносукэ Судзуки
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Феликс Беймо
    ЗЩ
  • 33
    Флаг
    Алекс Крал
    ПЗ
  • 27
    Флаг
    Томас Дилэйни
    ПЗ
  • 36
    Флаг
    Вильям Клем
    ПЗ
  • 16
    Флаг
    Роберт Силва
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Мадс Мадсен
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Мохамед Эльюнусси
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Андреас Корнелиус
    НАП
Запасные
  • 31
    Флаг
    Рунар Рунарссон
    ВР
  • 51
    Флаг
    Tobias Breum-Harild
    ВР
  • 4
    Флаг
    Мунаше Гарананга
    ЗЩ
  • 18
    Флаг
    Кенай Майри
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Биргер Мелинг
    ЗЩ
  • 37
    Флаг
    Mustapha Nyassi
    ЗЩ
  • 40
    Флаг
    Henrik Haraldsen
    ЗЩ
  • 34
    Флаг
    Marvin Nasnas
    ПЗ
  • 45
    Флаг
    Gunnar Orri Olsen
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Юссуфа Мукоко
    НАП
  • 11
    Флаг
    Йордан Ларссон
    НАП
  • 44
    Флаг
    Geovanni Vianney Aboh Ndjee
    НАП
Не принимают участие
  • 13
    Флаг
    Родриго Уэскас
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Магнус Маттссон
    ПЗ
Полесье
Основной состав
  • 77
    Флаг
    Георгий Бущан
    ВР
  • 15
    Флаг
    Богдан Михайличенко
    ЗЩ
  • 55
    Флаг
    Борис Крушинский
    ЗЩ
  • 44
    Флаг
    Сергей Чоботенко
    ЗЩ
  • 31
    Флаг
    Giorgi Maisuradze
    ЗЩ
  • 27
    Флаг
    Олег Федор
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Руслан Бабенко
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Александр Андриевский
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Александр Назаренко
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Леандру Андраде
    ПЗ
  • 95
    Флаг
    Игорь Краснопир
    НАП
Запасные
  • 1
    Флаг
    Олег Кудрик
    ВР
  • 12
    Флаг
    Artur Drobot
    ВР
  • 4
    Флаг
    Никита Кравченко
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Borel Tomandzoto
    ЗЩ
  • 94
    Флаг
    Denys Hryshkevych
    ЗЩ
  • 10
    Флаг
    Владислав Велетень
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Линдон Эмерлаху
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Владимир Шепелев
    ПЗ
  • 45
    Флаг
    Максим Брагару
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Александр Филиппов
    НАП
  • 89
    Флаг
    Николай Гайдучик
    НАП

Копенгаген - Полесье – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
1.04
12
37
1.01
34
100
1.01
11.5
65

Статистика для ставок

8
Реклама 18+
Копенгаген не проигрывает в 8 последних матчах
Прогноз
Копенгаген не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.08
Поставить
В последних 5 играх Копенгаген пропускает в среднем 1.80 гола за игру
Прогноз
Полесье забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.90
Поставить
В последних 5 играх Копенгаген забивает в среднем 2.40 гола за игру
Прогноз
Копенгаген забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.17
Поставить
Реклама 18+
Лучшие бонусы букмекеров
Все бонусы
10 000 ₽
Фрибет новым игрокам от WINLINE – 10 000
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
10 000 ₽
Фрибет до 10 000 всем новым клиентам БК BETBOOM
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
15 000 ₽
Фрибет без депозита от «Фонбет» при регистрации – до 15 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
20 000 ₽
Приветственный бонус в БК «Балтбет» – до 20 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
8 000 ₽
Шумный фрибет новым игрокам от БК «Лига Ставок» – до 8 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
1 500 ₽
Эксклюзивный промокод на три фрибета по 500 рублей для новых клиентов БК «БЕТСИТИ» – без депозита!
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
Все бонусы
Реклама 18+
logoКопенгаген
logoПолесье
logoЛига конференций УЕФА
logoСтавки на спорт
Прогнозы на футбол
logoПрогнозы на спорт
Ставки на футбол