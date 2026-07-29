Лига чемпионов УЕФА: Лех — Орхус, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Лех — Орхус пройдет 29.07.2026 в Познани на стадионе «Городской стадион Познань». Хозяева набрали 3 очка в 1 турах сезона, гости — 0 очков в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.85. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Лех подходит к матчу с отличной формой: команда не проигрывает в 16 последних матчах и забивает в 11 из 13. В текущем турнире у хозяев 3 очка после одной победы, а средняя результативность в последних пяти играх — 2.80 гола за матч при всего 0.60 пропущенных. Такая статистика указывает на уверенность в атаке и надежность в обороне, что делает Лех сложным соперником для любого оппонента.

Ориентировочный состав Лех включает таких игроков, как Патрик Волемарк (лучший бомбардир с 2 голами) и Микаэль Исхак. Тренерский штаб может рассчитывать на стабильную структуру с акцентом на контроль мяча и быстрые переходы. Домашняя поддержка на Городском стадионе Познань также добавляет хозяевам уверенности, однако важно не допустить самоуспокоенности после крупной победы в первом матче.

Орхус уступает сопернику по турнирной таблице (0 очков после одного поражения), но команда демонстрирует неплохую форму в последних матчах: не проигрывает в 9 из 11 встреч и забивает в 8 подряд. Средняя результативность гостей — 1.80 гола за игру при 1.20 пропущенных, что говорит о способности создавать моменты, но и о проблемах в обороне. Для успеха Орхусу необходимо улучшить игру в защите и реализацию.

В составе Орхус выделяются Кристиан Арнстад (лучший бомбардир с 1 голом) и Микаэль Андерсон. Команда может сделать ставку на быстрые контратаки и стандартные положения, чтобы использовать возможные ошибки хозяев. Однако гостевая игра и давление после поражения в первой встрече требуют от гостей максимальной концентрации и дисциплины.

Последние матчи и личные встречи

В единственной очной встрече в этом турнире Лех одержал крупную победу 4:1, что дает хозяевам психологическое преимущество. Однако Орхус способен навязать борьбу, особенно если учтет ошибки первой игры. Учитывая высокий темп и мотивацию обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничья, так как гости постараются реабилитироваться, а хозяева могут сыграть осторожнее, сохраняя преимущество.

Статистика личных встреч 1 Победа 0 Ничьих 0 Побед Лига чемпионов. 21.07.2026 Орхус 1 – 4 Лех

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Лех — Орхус, и где смотреть

Матч: Лех — Орхус состоится 29.07.2026 и начнется в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Городской стадион Познань». Прямая трансляция — Окко.