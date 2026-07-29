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Лига чемпионов УЕФА: Лех — Орхус, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Лех — Орхус пройдет 29.07.2026 в Познани на стадионе «Городской стадион Познань». Хозяева набрали 3 очка в 1 турах сезона, гости — 0 очков в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.85. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
3.85
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

Лех подходит к матчу с отличной формой: команда не проигрывает в 16 последних матчах и забивает в 11 из 13. В текущем турнире у хозяев 3 очка после одной победы, а средняя результативность в последних пяти играх — 2.80 гола за матч при всего 0.60 пропущенных. Такая статистика указывает на уверенность в атаке и надежность в обороне, что делает Лех сложным соперником для любого оппонента.

Ориентировочный состав Лех включает таких игроков, как Патрик Волемарк (лучший бомбардир с 2 голами) и Микаэль Исхак. Тренерский штаб может рассчитывать на стабильную структуру с акцентом на контроль мяча и быстрые переходы. Домашняя поддержка на Городском стадионе Познань также добавляет хозяевам уверенности, однако важно не допустить самоуспокоенности после крупной победы в первом матче.

Орхус уступает сопернику по турнирной таблице (0 очков после одного поражения), но команда демонстрирует неплохую форму в последних матчах: не проигрывает в 9 из 11 встреч и забивает в 8 подряд. Средняя результативность гостей — 1.80 гола за игру при 1.20 пропущенных, что говорит о способности создавать моменты, но и о проблемах в обороне. Для успеха Орхусу необходимо улучшить игру в защите и реализацию.

В составе Орхус выделяются Кристиан Арнстад (лучший бомбардир с 1 голом) и Микаэль Андерсон. Команда может сделать ставку на быстрые контратаки и стандартные положения, чтобы использовать возможные ошибки хозяев. Однако гостевая игра и давление после поражения в первой встрече требуют от гостей максимальной концентрации и дисциплины.

Последние матчи и личные встречи

В единственной очной встрече в этом турнире Лех одержал крупную победу 4:1, что дает хозяевам психологическое преимущество. Однако Орхус способен навязать борьбу, особенно если учтет ошибки первой игры. Учитывая высокий темп и мотивацию обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничья, так как гости постараются реабилитироваться, а хозяева могут сыграть осторожнее, сохраняя преимущество.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Лех — Орхус, и где смотреть

Матч: Лех — Орхус состоится 29.07.2026 и начнется в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Городской стадион Познань». Прямая трансляция — Окко.

Стартовые составы на матч Лех - Орхус

Лех
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Матеуш Лис
    ВР
  • 15
    Флаг
    Михал Гургуль
    ЗЩ
  • 59
    Флаг
    Терри Йегбе
    ЗЩ
  • 27
    Флаг
    Войцех Монька
    ЗЩ
  • 20
    Флаг
    Роберт Гумны
    ЗЩ
  • 43
    Флаг
    Антони Козубаль
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Радослав Муравски
    ПЗ
  • 77
    Флаг
    Луис Пальма
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Пабло Родригес
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Патрик Волемарк
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Микаэль Исхак
    НАП
Запасные
  • 35
    Флаг
    Mateusz Pruchniewski
    ВР
  • 41
    Флаг
    Бартош Мрозек
    ВР
  • 2
    Флаг
    Жоэл Перейра
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Жоау Браганса Моутинью
    ЗЩ
  • 72
    Флаг
    Матеуш Скшипчак
    ЗЩ
  • 90
    Флаг
    Hubert Janyszka
    ЗЩ
  • 11
    Флаг
    Даниэль Хоканс
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Аллахьяр Сайядманеш
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Гисли Тордарсон
    ПЗ
  • 24
    Флаг
    Филип Ягелло
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Янник Аньеро
    НАП
Орхус
Основной состав
  • 21
    Флаг
    Мадс Кристиансен
    ВР
  • 19
    Флаг
    Эрик Каль
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Фредерик Тингагер
    ЗЩ
  • 40
    Флаг
    Йонас Йенсен-Аббью
    ЗЩ
  • 10
    Флаг
    Кристиан Арнстад
    ПЗ
  • 31
    Флаг
    Tobias Bech
    НАП
  • 16
    Флаг
    Йенс Йонссон
    ПЗ
  • 4
    Флаг
    Магнус Кнудсен
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Микаэль Андерсон
    ПЗ
  • 39
    Флаг
    Frederik Emmery Søgaard
    НАП
  • 28
    Флаг
    Джеймс Богере
    НАП
Запасные
  • 42
    Флаг
    Marius van der Raad
    ВР
  • 41
    Флаг
    Otto Andreas Neergaard Lyhne
    ВР
  • 29
    Флаг
    Расмус Карстенсен
    ЗЩ
  • 43
    Флаг
    Zander Grantzau
    ЗЩ
  • 44
    Флаг
    Mouhammade Camara
    ЗЩ
  • 45
    Флаг
    Christian Storch
    ЗЩ
  • 46
    Флаг
    Hamuza Sengooba
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Себастиан Йоргенсен
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Oskar Skou Haugstrup
    ПЗ
  • 13
    Флаг
    Янни-Лука Зерра
    НАП
  • 20
    Флаг
    Tómas Óli Kristjánsson
    НАП
  • 27
    Флаг
    Stefen Erwan Tchamche
    НАП

Лех - Орхус – коэффициенты букмекеров на матч 02 августа 2026

Букмекер
28
10
1.05
40
10
1.08
100
13
1.05

Статистика для ставок

8
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Орхус не проигрывает в 9 из 11 последних матчей
Прогноз
Орхус не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.22
Поставить
Лех не проигрывает в 16 последних матчах
Прогноз
Лех не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.95
Поставить
В последних 5 играх Орхус пропускает в среднем 1.20 гола за игру
Прогноз
Лех забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.75
Поставить
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