Лига чемпионов УЕФА: Лех — Орхус, шансы команд на победу в матче

Матч Лиги чемпионов УЕФА: Лех — Орхус пройдет 29.07.2026 в Познани на стадионе «Городской стадион Познань». Хозяева набрали 3 очка в 1 турах сезона, гости — 0 очков в 1 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.85. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Лех подходит к матчу с отличной формой: команда не проигрывает в 16 последних матчах и забивает в 11 из 13. В текущем турнире у хозяев 3 очка после одной победы, а средняя результативность в последних пяти играх — 2.80 гола за матч при всего 0.60 пропущенных. Такая статистика указывает на уверенность в атаке и надежность в обороне, что делает Лех сложным соперником для любого оппонента.
Ориентировочный состав Лех включает таких игроков, как Патрик Волемарк (лучший бомбардир с 2 голами) и Микаэль Исхак. Тренерский штаб может рассчитывать на стабильную структуру с акцентом на контроль мяча и быстрые переходы. Домашняя поддержка на Городском стадионе Познань также добавляет хозяевам уверенности, однако важно не допустить самоуспокоенности после крупной победы в первом матче.
Орхус уступает сопернику по турнирной таблице (0 очков после одного поражения), но команда демонстрирует неплохую форму в последних матчах: не проигрывает в 9 из 11 встреч и забивает в 8 подряд. Средняя результативность гостей — 1.80 гола за игру при 1.20 пропущенных, что говорит о способности создавать моменты, но и о проблемах в обороне. Для успеха Орхусу необходимо улучшить игру в защите и реализацию.
В составе Орхус выделяются Кристиан Арнстад (лучший бомбардир с 1 голом) и Микаэль Андерсон. Команда может сделать ставку на быстрые контратаки и стандартные положения, чтобы использовать возможные ошибки хозяев. Однако гостевая игра и давление после поражения в первой встрече требуют от гостей максимальной концентрации и дисциплины.
Последние матчи и личные встречи
В единственной очной встрече в этом турнире Лех одержал крупную победу 4:1, что дает хозяевам психологическое преимущество. Однако Орхус способен навязать борьбу, особенно если учтет ошибки первой игры. Учитывая высокий темп и мотивацию обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничья, так как гости постараются реабилитироваться, а хозяева могут сыграть осторожнее, сохраняя преимущество.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Лех — Орхус, и где смотреть
Матч: Лех — Орхус состоится 29.07.2026 и начнется в 20:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Городской стадион Познань». Прямая трансляция — Окко.
Стартовые составы на матч Лех - Орхус
- 1Матеуш ЛисВР
- 15Михал ГургульЗЩ
- 59Терри ЙегбеЗЩ
- 27Войцех МонькаЗЩ
- 20Роберт ГумныЗЩ
- 43Антони КозубальПЗ
- 22Радослав МуравскиПЗ
- 77Луис ПальмаПЗ
- 21Пабло РодригесПЗ
- 10Патрик ВолемаркПЗ
- 9Микаэль ИсхакНАП
- 35Mateusz PruchniewskiВР
- 41Бартош МрозекВР
- 2Жоэл ПерейраЗЩ
- 4Жоау Браганса МоутиньюЗЩ
- 72Матеуш СкшипчакЗЩ
- 90Hubert JanyszkaЗЩ
- 11Даниэль ХокансПЗ
- 17Аллахьяр СайядманешПЗ
- 23Гисли ТордарсонПЗ
- 24Филип ЯгеллоПЗ
- 7Янник АньероНАП
- 21Мадс КристиансенВР
- 19Эрик КальЗЩ
- 5Фредерик ТингагерЗЩ
- 40Йонас Йенсен-АббьюЗЩ
- 10Кристиан АрнстадПЗ
- 31Tobias BechНАП
- 16Йенс ЙонссонПЗ
- 4Магнус КнудсенПЗ
- 23Микаэль АндерсонПЗ
- 39Frederik Emmery SøgaardНАП
- 28Джеймс БогереНАП
- 42Marius van der RaadВР
- 41Otto Andreas Neergaard LyhneВР
- 29Расмус КарстенсенЗЩ
- 43Zander GrantzauЗЩ
- 44Mouhammade CamaraЗЩ
- 45Christian StorchЗЩ
- 46Hamuza SengoobaЗЩ
- 8Себастиан ЙоргенсенПЗ
- 22Oskar Skou HaugstrupПЗ
- 13Янни-Лука ЗерраНАП
- 20Tómas Óli KristjánssonНАП
- 27Stefen Erwan TchamcheНАП
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